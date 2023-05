Luego de ganar las elecciones, el gobernador de La Rioja apuntó contra los jueces y dijo que quiere limitar a la prensa

Ricardo Quintela durante una conferencia de prensa junto al presidente Alberto Fernández

A las pocas horas de ganar la reelección con el 50.63% de los votos, el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, encabezó este lunes un acto junto al presidente Alberto Fernández en el que cuestionó el rol de los medios de comunicación y apuntó contra los miembros de la Suprema Corte de Justicia. “Nosotros respetamos la libertad de prensa a rajatabla pero creemos que es importante que todos nos autolimitemos cada vez que tengamos que hablar de las autoridades legítimamente electas por la voluntad popular”, señaló.

Durante la conferencia de prensa, Quintela se refirió a los cambios en la Constitución provincial, que también fue votada el pasado domingo, con los que buscan “plantear un debate a nivel nacional” en relación a la Justicia: “Lo que se va a discutir acá, lo van a discutir los miembros de la Convención Constituyente, es la periodicidad de los jueces y la necesidad de crear una comisión especial, una comisión especial que pueda tener la facultad de revisar las sentencias cuando se traten de cosas de interés público o que afecten el interés de las mayorías populares o que representen intereses determinados que la gente pueda pensar”.

“Nuestra libertad y patrimonio está en manos de los jueces. Los jueces pueden leer, pueden revisar lo que tú escribes, lo que tú firmas, los expedientes de todos nosotros y pueden determinar si está bien o mal. Y nosotros que somos electos por la voluntad popular, no podemos decir absolutamente nada de cada uno de ellos, y ellos quedan en forma vitalicia, además se invisibilizan. A nosotros la gente nos conoce la cara, nos conoce nuestra familia, sabe dónde vivimos, cuándo damos un paso y de ellos no se sabe nada”, dijo.

En cuanto a los integrantes del máximo tribunal, el gobernador riojano continuó: “Resulta que cuando abrís un poquito lo que son cada uno de ellos, te das con que tienen varias cuentas pendientes que rendir ante la sociedad. Por lo tanto no están en condiciones de administrar justicia, quienes no tienen la altura ética y moral para juzgar a los argentinos y a las argentinas”.

Más adelante, el gobernador planteó que la Convención Constituyente debatirá también la libertad de prensa y el papel que juegan los medios de comunicación en la democracia: “Nosotros queremos, respetamos la libertad de expresión a rajatabla, respetamos la libertad de prensa a rajatabla, pero creemos que es importante que todos nos autolimitemos cada vez que tengamos que hablar del prójimo y cuando tenemos que hablar de las autoridades legítimamente electas por la voluntad popular”.

“Cuando decís algo de ese tipo de periodismo, inmediatamente se quieren resguardar diciendo que atentan contra la libertad de prensa o contra la libertad de expresión, nada más alejado que eso”, dijo Quintela.

“Queremos que se discuta si uno de los roles fundamentales va a ser socavar los cimientos de la democracia o fortalecer el sistema democrático. Si uno de los roles fundamentales va a ser informar con la verdad o tergiversar la verdad o potenciar cosas mínimas, porque ellos la transforman, la maximizan para desprestigiar a un gobierno”, agregó el mandatario provincial, tras afirmar que “ninguna prensa es objetiva ni independiente”.

Asimismo, expuso un comentario en off que contó haber expresado a un periodista: “Todos ustedes viven de la pauta del Gobierno Nacional, viven de la pauta del Gobierno Nacional y desde ahí han empezado a construir otro tipo de negocio”.

“Es importante que se respeten a los que legítimamente fueron electos, que no quiere decir que no los critiquen, que no quiere decir que no tengan la libertad de criticarnos duramente si es necesario, pero siempre con el respeto que se merecen, porque faltarle el respeto al presidente de la Nación es faltarle el respeto a 47 millones de argentinos”, concluyó.

Por su parte, Fernández aseguró que “mucho de lo que dice Ricardo es exactamente así” y señaló: “Yo he enviado distintos proyectos al Congreso Nacional para revisar el funcionamiento de la Justicia y todos naufragaron, con el falso argumento de que los proyectos tenían el propósito de favorecer a Cristina”.

“No había ningún proyecto que cambiaba el curso judicial de las causas de Cristina, pero lo cierto es que nunca los trataron. Si usted quiere conocer mi patrimonio entre a internet y tiene mi declaración jurada de bienes, pero nadie sabe cuáles son los bienes de un juez nacional de la Argentina, de un juez de la Corte, sabemos que no pagan impuestos a las ganancias”, añadió el presidente.

“Es importante que todo el mundo conozca nuestro patrimonio para que vean que no nos enriquecemos en la función pública, también sería bueno que los jueces lo hagan”, finalizó.

