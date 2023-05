La Coalición Cívica irá con candidato propio en Santa Fe y mantiene su apoyo a Fernán Quirós en CABA

Elisa Carrió (Cristian Gastón Taylor)

La decisión ya fue tomada por la cúpula de la Coalición Cívica. Lo había adelantada hace un tiempo Lilita Carrió y se cristalizará la semana que viene cuando las autoridades locales anuncien que la Coalición Cívica presentará un candidato propio para disputar la gobernación de Santa Fe.

Entre tanto, por estos días se intensificaron las llamadas y reuniones entre Carrió, Lucila Lehman —la responsable del partido en la provincia— y Maximiliano Ferraro, el titular del partido, para ultimar los detalles de lo que será el anuncio de la candidatura propia.

Poco tiempo atrás, el partido que fundó Carrió se negó a integrar el Frente de Frentes —en el que bajo el nombre Unidos para Cambiar Santa Fe, confluyen la UCR, el PRO, el Socialismo, la Democracia Progresista, Encuentro Republicano Federal, GEN, CREO, UNIR, Ucedé, UNO y GEN— y a partir de ese momento empezó a trabajar en una candidatura propia.

Los tiempos apremian porque el plazo para la inscripción de los frentes electorales establecido por el cronograma oficial es el próximo 7 de mayo. En medio de esto, la CC también mira las posibilidades de crecimiento en el parlamento santafesino.

La Coalición Cívica Ari en Santa Fe tiene una banca sobre cincuenta en la Cámara baja provincial. Pero no solo eso, días atrás renunció al bloque de la CC la diputada nacional por Santa Fe, Carolina Castets. Esto es de vital importancia en el armado que están estudiando las autoridades de la CC ya que la intención de la agrupación que lidera Ferraro es la de incrementar la presencia de la fuerza política en las legislaturas provinciales y en el Congreso de la Nación.

Entre tanto, en territorio porteño progresa el acompañamiento cada vez más fuerte a Fernán Quirós en la campaña. La Coalición Cívica tiene decidido avanzar junto al ministro de Salud de la Ciudad.

Tanto es así que en los últimos días se incrementaron las recorridas y los encuentros con vecinos acompañado por miembros de la Coalición Cívica. Pero ahora, en medio de las internas, los rumores y los intereses que cruzan al oficialismo porteño, el ministro de Salud no para de sumar fotos con Rodríguez Larreta, lo que posiciona con mayor fuerza a la hora de pelear en las próximas PASO.

En medio de esto, para los primeros días de junio se reunirá el plenario federal que es la instancia de la Mesa nacional del partido. En este encuentro participarán legisladores nacionales, provinciales y lo Presidentes de cada uno de lo distritos.

También las autoridades del partido avanzan “operativizando todas las cuestiones vinculadas al comité de campaña”. Esto se refiere a los aspectos legales como por ejemplo los apoderados y los avales de cada uno de los candidatos, la comunicación y la organización y logística de cada una de las campañas. Estas áreas de trabajo se replican en cada provincia.

Lo que también se habla y se discute en la mesa chica de la CC-ARI son las apariciones de Lilita en la escena pública. Aunque suele tener contactos telefónicos con algunos miembros de Juntos por el Cambio, más precisamente con Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, y nulo con otros, como por ejemplo Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, la ex diputada sabe que sus apariciones públicas son seguidas con mucha atención por el resto de los miembros de la coalición opositora.

Carrió no bajó su postulación como pre candidata a Presidenta de la Nación sin embargo no hace campaña al respecto y señala a Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta y Morales como los precandidatos de Juntos por el Cambio. “No hay que tomarse del hecho que no está haciendo campaña porque ella sabe que va a cualquier canal de televisión y es recibida sin ningún problema. Su punto no es ganar, es mantener la capacidad de negociación para cuando empiece el armado de las listas”, explica un hombre de JxC que también estará en esa discusión.

