Agustín Rossi propuso “un código de convivencia” en el Frente de Todos de cara a las PASO

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Agustín Rossi

En la previa de la reunión de este viernes del Consejo del Partido Justicialista, y en medio de la corrida cambiaria de los últimos días, el jefe de Gabinete Agustín Rossi propuso consensuar “un código de convivencia” en el Frente de Todos para superar las internas de cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

El PJ se reunirá hoy en la sede partidaria de Matheu 130 para fijar la fecha del próximo congreso partidario para comenzar a definir la estrategia electoral y las reglas de participación de cara a las PASO, mientras se mantiene la incertidumbre sobre las candidaturas del oficialismo.

“Mañana (por este viernes) empezamos el proceso que nos tiene que depositar en el 24 de junio con uno, dos o tres candidatos dentro del Frente de Todos”, manifestó Rossi en declaraciones a C5N. En este marco, señaló que se avanzará con “una propuesta de reglamento de las alianzas” de la coalición oficialista y planteó: “Hay que tener un código de convivencia para que la PASO termine siendo un elemento virtuoso y termine potenciando las posibilidades electorales de nuestro espacio político”.

“Un código de convivencia no es un tratado, son 4, 5, 6 reglas de juego que respetemos todos -fundamentalmente los candidatos- y que sean cosas básicas: que no haya descalificaciones personales, que no haya agravios, que se discuta en base a propuestas, que no haya golpes bajos, que haya más argumentos que chicanas... todo eso tiene que estar de manera tal que cuando vayamos a las PASO sea un elemento virtuoso que nos permita luego gane quien gane que se encolumne todo el Frente de Todos detrás de ese candidato o candidata, de esa fórmula, para llegar potenciados a las elecciones de este año”, profundizó el jefe de Gabinete.

Consultado al respecto del sector del kirchnerismo que exige que Alberto Fernández defina su candidatura, Rossi cuestionó: “Veo a compañeros que dicen ‘el Presidente dificulta la estrategia con mantener su candidatura’. Esos compañeros son los que tienen una mirada más crítica sobre el rol del Presidente y del Gobierno, ¿Qué les dificulta? En todo caso me dificultaría por ejemplo a mí, que he dicho que sería candidato en caso que el Presidente decida no serlo, para el resto que no están esperando en qué los dificulta”.

“Yo y Daniel Scioli creo que somos los únicos que dijimos que nuestra situación depende de lo que diga el Presidente, el resto no lo ha dicho. ¿En qué los incomoda?”, insistió el funcionario del Gobierno Nacional. “Hay que dejar que el Presidente decida cuando crea él -en términos de valoración política y personal- que debe tomar la decisión”, agregó.

La corrida cambiaria y la crisis económica

Agustín Rossi también se refirió a la crisis económica que atraviesa el país luego de una nueva corrida que dejó al dólar paralelo en $432. El jefe de Gabinete admitió que “es una situación compleja de mucha sensibilidad” y respaldó al ministro de Economía, Sergio Massa: “Sergio está claramente apoyado por todos los sectores de la coalición”. “El ministro está haciendo una excelente tarea con las limitaciones propias que impone la economía argentina”, agregó.

“La corrida de esta semana no tiene tanta fortaleza estructural”, consideró. “No te la hacen 15 días atrás cuando no estaba el dólar agro y no tenías expectativa de liquidación, te la hacen en el medio que estás liquidando. Hay algunos que les sirve la inestabilidad económica...”, continuó.

En ese sentido ratificó que el Gobierno tiene “fortaleza” para “encontrar los mecanismos para serenar la economía”. “No lo digo como excusa, y menos ante un argentino que va al supermercado y siente que no le alcanza, pero gobernamos con una tormenta de frente: pandemia, guerra, sequía, endeudamiento de 45 mil millones de dólares”, enumeró como argumento.

Luego ensayó una definición electoral y aseguró que la gestión de Alberto Fernández cumplió “muchos de los compromisos que asumimos con la gente en 2019″: “Nos pedían obra pública e hicimos obra pública, hicimos 100 mil viviendas, metimos una hora mas de clase en las escuelas públicas, invertimos en salud... nos pedían trabajo, generamos trabajo”.

“No van a resolver los problemas los que los generaron”, agregó apuntando a la oposición. “Tenemos que tener un diálogo sincero con los argentinos, decirles las cosas que cumplimos, lo que falta y estamos en camino de cumplirlas”, concluyó Rossi.

