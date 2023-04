Larreta ratificó a sus candidatos porteños y se tensa la relación con Mauricio Macri

Horacio Rodríguez Larreta

Lejos de apaciguarse la interna en el PRO, tras la decisión de convocar a elecciones concurrentes, Horacio Rodríguez Larreta ratificó a sus candidatos en la Ciudad de Buenos Aires y tensó aún más la relación con Mauricio Macri. Aseguró que solo se encargó de acatar el Código Electoral de la Capital Federal y acusó al primo del ex presidente, Jorge Macri, de “estar en desacuerdo con cumplir la ley”.

Este martes por la mañana, el ex jefe de Estado -que mostró su “desilusión” por la postura de Larreta-, encabezó una videollamada -que se tornó tensa- con miembros de la fuerza política en la que la disputa está al rojo vivo. Por “cuestiones de agenda”, el alcalde porteño no participó, pero eso no le impidió a Macri cuestionar entre la tropa la medida oficializada este lunes al señalar que “nadie que tiene la lapicera circunstancialmente puede decidir solo, sin consultar al resto”.

Mauricio Macri se mostró "desilusionado" por la decisión de Larreta

En el Zoom primó el descontento y sonaron varias quejas contra el anuncio de Larreta pero no se tomó ninguna decisión. Solo se acordó tener una próxima reunión presencial para seguir tratando el tema.

Pese al clima caldeado, el precandidato presidencial aseguró que en el PRO “estamos más juntos que nunca” y descartó que esté en riesgo la unidad. No obstante, defendió su postura: “Yo cumplí con la ley, hay un Código Electoral, no hay mucho para discutir”.

En declaraciones a Todo Noticias (TN), cuando fue consultado por las diferencias públicas que expresaron Macri, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, Larreta contestó: “Pregúntenle a ellos, yo cumplo la ley. Cumplir la ley no es una decisión, es una obligación. “La ley no no me da alternativa, me obliga a ir con la boleta única”, justificó.

Sobre la “desilusión” que Mauricio Macri hizo saber que sintió, el intendente porteño aclaró que su equipo se había puesto en contacto con el del ex mandatario durante el último fin de semana. Según su testimonio, Macri ya sabía la decisión que oficializó este lunes. “No me dolió lo que dijo, estoy convencido de lo que estoy haciendo.Siempre voy a cumplir con la ley y las instituciones”, agregó.

Al respecto del formato electoral que se aplicará en CABA, defendió que “la boleta única da igualdad de condiciones, se acaba la manipulación”. Además recordó que Juntos por el Cambio y el PRO la impulsaron a nivel nacional y descartó que beneficie a Martín Lousteau: “No es cierto que la decisión favorece a algún candidato”.

Jorge Macri y Larreta (NA)

Mientras que apuntó contra Jorge Macri al sostener que “está en desacuerdo con cumplir la ley” y le remarcó que tiene que acatar lo dispuesto por el Código Electoral.

“El PRO tiene tres precandidatos a Jefe de Gobierno porteño”, recordó y enfatizó que tendrá predilección por ellos dentro de la interna de la coalición. Además de Jorge Macri siguen en carrera la ministra de Educación, Soledad Acuña, y el ministro de Salud, Fernán Quirós. Por el momento no se inclina por ninguno, insiste con que compartirá actividades con todos los precandidatos, pero elogia más a sus funcionarios. “Quirós es un lujo, un orgullo, alguien que manejó tan bien la pandemia; pero también Acuña que se bancó cuando el gobierno nacional quisó cerrar las escuelas; Jorge tiene experiencia como intendente en Vicente López”, dijo sobre los tres.

Apelando a la figura metafórica freudiana, Larreta sostuvo que “de ninguna manera” trata de matar a Macri. “Trabajo con él hace 23 años”, aclaró pero dejó en claro que no ejerce una conducción verticalista en la coalición: “Él es parte de la mesa de Juntos por el Cambio, la conducción es horizontal”.

