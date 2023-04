La jefa del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson, visitará de nuevo la Argentina

La generala Richardson en su visita anterior a la Argentina, junto al ministro de Defensa, Jorge Taiana. Ahora volverán a verse.

Casi un año después de su última visita al país, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la generala Laura Jane Richardson, llegará nuevamente a la Argentina durante el próximo fin de semana. Se entrevistará el lunes 17 de abril con el ministro de Defensa, Jorge Taiana, y posiblemente también mantenga encuentros con otros funcionarios del gobierno de Alberto Fernández y con representantes de las Fuerzas Armadas.

Taiana confirmó el martes que la recibirá, luego de entregar en la Casa Rosada documentos nacionales de identidad a veteranas de la Guerra de Malvinas junto al ministro del Interior Eduardo de Pedro. Será en el año que se cumple el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y pocos días después de la visita que el mandatario argentino realizara a Washington donde mantuvo un encuentro a solas con su par Joseph Biden en el Salón Oval de la Casa Blanca, donde se reforzó el vínculo bilateral.

El Comando Sur es una unidad del Pentágono que fue diseñada para defender los intereses de los Estados Unidos en la región. Tiene sede en Miami, controla las bases de Estados Unidos en América Latina, y proporciona entrenamiento, inteligencia y coordinación militar a todas las fuerzas armadas regionales bajo las recomendaciones del Departamento de Estado.

La visita cobra especial relevancia por la puja geopolítica entre Estados Unidos, China y Rusia en la región. Recientemente en una entrevista con el think thank estadounidense Atlantic Council, Richardson señaló que “tenemos mucho que hacer. Esta región importa, tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego”.

Richardson fue recibida por Cristina Kirchner en el Senado, en abril de 2022.

Además, mencionó la importancia de algunos recursos naturales estratégicos que abundan en Sudamérica como el litio, el cobre, el petróleo y el agua dulce. Sobre el litio, utilizado en las industrias relacionadas con la tecnología para la fabricación de baterías, remarcó que el “60 por ciento del litio se concentra en el llamado triángulo de Argentina, Chile y Bolivia”, y que también existen “las reservas de petróleo más grandes, incluidas las de crudo ligero y dulce, descubierto frente a Guyana hace más de un año. Tienen los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro”.

Estas declaraciones recibieron el repudio y el cuestionamiento de algunos políticos sudamericanos como el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el ex presidente de Bolivia, Evo Morales. “No señora comandante, no son sus recursos naturales, es la riqueza de los pueblos latinoamericanos. Los pueblos de la región no necesitamos ser tutelados sobre cómo manejar nuestros asuntos”, escribió Melella en su cuenta oficial de Twitter.

En el mismo video, difundido a través de las redes sociales, la jefa militar advirtió sobre las relaciones que el gobierno de Nicolás Maduro sostiene con Rusia, al igual que con Cuba y con Nicaragua.

Una piscina de salmuera utilizada para extraer litio en un salar de Cauchari Olaroz, cerca de Susques, Salta, Argentina. REUTERS/Juliana Castilla

China, en reiteradas ocasiones, también mostró su interés en la explotación del litio en Argentina y esta situación puso en estado de alerta a Estados Unidos. El gobierno encabezado por Xi Jinping, a través del programa la Franja y la Ruta, al que ya adhirió nuestro país, desarrolla una estrategia de desarrollo de infraestructura global y cooperación internacional que causa inquietud en los planes estadounidenses en la región.

Este lunes a las 11, Taiana se reunirá en su cartera con autoridades de la Administración Estatal para la Ciencia, la Tecnología y la Industria de la Defensa Nacional de China (SASTIND).

La generala Richardson, la primera mujer en acceder a este puesto en Estados Unidos, estuvo en Argentina a finales de abril de 2022 donde incluso fue recibida en su despacho del Senado de la Nación, por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el acompañamiento de Marc Stanley, el embajador estadounidense en Buenos Aires. Había ocurrido poco más de un mes después de la renegociación de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Uno de los temas pendientes del ministerio que lidera Taiana en su vínculo con Estados Unidos es la compra de aviones de combate.

Sobre esa operación que incluyó negociaciones tanto con China como con Estados Unidos, el ministro explicó que todavía “no hay definición”. Y agregó que “hemos estudiado como 10 propuestas. Muchas hemos tenido que desecharlas por el veto británico, que se mantiene a pesar de los 40 años y que realmente nos crean muchas dificultades y nos anulan una serie de posibilidades”.

Ese veto, impuesto luego de la Guerra de Malvinas, no le permite a la Argentina adquirir equipamiento militar que contenga repuestos del Reino Unido.

Taiana sostuvo que “hay que ver todo eso, escuchar y finalmente decidir. Lo que está claro que la Argentina necesita, en un momento, comprar aviones supersónicos que tengan vigencia por los próximos 20 o 30 años, con una capacidad disuasiva importante”.

El ministro señaló que “la Argentina tiene estrategia defensiva, pero esa defensa tiene que tener un elemento de disuasión para tener alguna efectividad”.

En diciembre, el presidente Alberto Fernández había dicho en una nota con el diario The Financial Times que la compra de esas aeronaves no era prioritaria por los graves problemas económicos que atraviesa el país.