Ricardo Bussi, candidato de Javier Milei en Tucumán, comenzó su campaña con un spot en el que apoyó la libre portación de armas

En el corto se lo ve al propio candidato practicando tiro con un arma de fuego

“¡Que la próxima vida que se pierda no sea la tuya! Defendamos a nuestras familias de los delincuentes. ¡Sí a la portación libre y legal de armas!”, escribió en su cuenta de Twitter Ricardo Bussi para acompañar el video con el que lanzó oficialmente su candidatura a gobernador de Tucumán, en el marco de un acuerdo electoral con Javier Milei, que competirá por la Presidencia.

En el spot se lo puede ver al propio referente de Fuerza Republicana, el partido con el que se unió La Libertad Avanza en esta provincia, practicando en lo que parece ser un polígono de tiro armado en medio de las montañas: el dirigente se coloca el protector auditivo y los anteojos de seguridad, carga una pistola y dispara contra el objetivo.

Mientras esto ocurre, en la pantalla del espectador van apareciendo de manera intermitente imágenes de asaltos violentos en los que los delincuentes golpean salvajemente a sus víctimas indefensas.

“Que la próxima vida que se pierda no sea la tuya”, dice Bussi, mirando a cámara, ya sin los elementos de protección, para sobre el cierre del corto de campaña, que finaliza con la consigna “la primera batalla”, en referencia a las elecciones generales que se realizarán en Tucumán el 14 de mayo.

Ricardo Bussi, el candidato de Javier Milei en Tucumán

El hijo del fallecido represor y ex interventor y gobernador tucumano, Antonio Domingo Bussi, buscará en estos comicios suceder al actual mandatario, el ex jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, que en esta oportunidad se volverá a presentar, pero acompañando en la fórmula a su vice, Osvaldo Jaldo.

Al ser consultado por este spot, Milei respaldó la propuesta de su candidato y remarcó que su modelo “es un cambio de las reglas de seguridad”, en el cual “el que las hace las paga y los de gorro azul son los buenos y los que andan con palos y trapos, los malos”.

“¿Acaso no saben cuál es mi postura? Si vos favorecés a los delincuentes, la delincuencia sube. Si vos le aumentás el costo esperado a los delincuentes, la delincuencia baja. Basta. Los datos son muy elocuentes. Sigan promoviendo las ideas de (el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl) Zaffaroni que nos va bárbaro, sigan poniéndose del lado de los asesinos, sigan matando gente, sigan matando a inocentes”, agregó, durante una entrevista en TN.

Por su parte, Bussi explicó que con el video que subió a las redes sociales buscó “proponer un debate de ideas entre toda la comunidad para ver si la gente está dispuesta a tener armas para defenderse de los delincuentes” y explicó que él va a hacer el trámite para “pedir la portación”.

“En lo que a mí respecta, sí (estoy dispuesto). Yo, a pesar de haber crecido y haberme criado rodeado de armas por la condición de militar de mi padre, siempre he tenido aprehensión a las mismas. Sin embargo, ahora que la situación es alarmante en materia de seguridad, he decidido aprender a tirar para poder defender a mis hijos. Yo tengo tres hijas y temo por ellas, como me imagino que les debe pasar a todos los padres de la provincia de Tucumán”.

