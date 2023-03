Diputados: el PRO pidió la interpelación de Cafiero por la fuga de la ex ministra de Correa de la Embajada argentina

Alberto Fernández y Guillermo Lasso durante un encuentro oficial (foto de archivo)

El bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la Nación presentó un proyecto de resolución para pedir la interpelación parlamentaria de Santiago Cafiero, ministro de Relaciones Exteriores, con el fin de requerir información y explicaciones sobre la fuga desde la embajada de Argentina en Ecuador hacia Venezuela de María de los Ángeles Duarte, la ex ministra del otrora presidente ecuatoriano Rafael Correa, y condenada por corrupción.

La resolución fue impulsada por el diputado Cristian Ritondo, presidente de la bancada amarilla en la Cámara Baja, y suscripta por 17 integrantes del bloque. “El 13 de marzo de 2023 se conoció que la ex funcionaria y prófuga de la justicia, logró eludir el operativo de seguridad que vigilaba su estadía en la sede diplomática”, detalla la iniciativa del PRO y cuestiona “una grave negligencia o incluso la complicidad de las autoridades argentinas con el hecho, desatando un grave conflicto diplomático entre ambos países”.

Además, el comunicado exige “explicaciones urgentes por parte de los funcionarios de la Cancillería argentina” y sostiene: “Deben rendir cuentas ante el Congreso por este escándalo diplomático con Ecuador que deja al descubierto las fracturas de las relaciones internacionales de nuestro país con la comunidad internacional”.

Ritondo y el bloque del PRO exigirán la interpelación de Santiago Cafiero por el escándalo de la fuga de la ex ministra de Rafael Correa de la embajada Argentina en Quito

Cabe recordar que Duarte fue funcionaria del ex presidente Correa entre el 2007 y el 2017. Se desempeñó en cargos como ministra de Inclusión Económica y Social, luego de Transporte y por último de Desarrollo Urbano. La ex funcionaria fue investigada y condenada a ocho años por cohecho en el marco del caso Sobornos, donde también fue condenado el ex mandatario ecuatoriano. La causa probó la financiación ilegal de aportes millonarios por parte de empresas privadas al partido de Correa.

Desde agosto de 2020, Duarte se halla en la embajada Argentina en Quito, como refugiada por “razones humanitarias”. El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, tenía la voluntad política de concederle a la ex funcionaria el asilo político. Sin embargo, Guillermo Lasso, mandatario de Ecuador, se había negado a otorgarle un salvoconducto a la ex ministra de Correa.

El 13 de marzo se conoció la fuga de Duarte desde la embajada Argentina en Quito con destino a Caracas. La huida desató una tensión diplomática entre la Casa Rosada y Lasso, que puso en jaque la relación bilateral entre ambos países.

Duarte eludió a las fuerzas de seguridad que custodiaban su estadía en la legación Argentina en Ecuador junto a su hijo de 11 años. Luego, un avión clandestino la esperaba para viajar rumbo a la República Bolivariana de Venezuela. Aterrizó en Caracas, donde la esperaban autoridades del gobierno de Nicolás Maduro.

Para los diputados del PRO, el hecho implica una “complicidad de las autoridades argentinas con el hecho”. Luego del escándalo internacional, el gobierno ecuatoriano resolvió declarar “persona no grata” al embajador argentino en ese país, Gabriel Fuks, y lo expulsó de Ecuador. Inmediatamente, desde la Casa Rosada reaccionaron con idéntica respuesta: expulsaron a Xavier Monge Yoder, representante diplomático ecuatoriano en Buenos Aires.

María de los Ángeles Duarte fue ministra de Rafael Correa y ambos terminaron condenados por corrupción. (foto AFP)

Tras la escalada del escándalo, el Gobierno argentino, a través del Palacio San Martín, se encargó de desmentir la presunta “complicidad” o anuencia de la Casa Rosada en la fuga de Durante de la sede diplomática argentina en Quito. El conflicto persiste y el vínculo político de ambas naciones quedó lesionado.

Los legisladores de la bancada opositora buscarán articular consensos para lograr que Cafiero comparezca ante la Cámara Baja. Cabe recordar que la interpelación parlamentaria a los ministros del Gobierno es una atribución que la Constitución Nacional establece dentro de las prerrogativas propias del Poder Legislativo.

La iniciativa del PRO fue suscripta por los diputados Ritondo, Mercedes Joury, María Luján Rey, Gabriel Chumpitaz, Graciela Ocaña, Alejandro Finocchiaro, José Nuñez, Gabriela Besana, Dina Rezinovsky, Ingrid Jetter, Karina Bachey, Pablo Torello, Fernando Iglesias, Sabrina Ajmechet, María Sotolano, Soher El Sukaria, Florencia Klipauka.

