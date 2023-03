Elecciones 2023: cuántos legisladores ponen en juego los principales bloques y qué figuras de peso terminan su mandato

Más allá de que hoy la atención política está puesta en las internas partidarias de cara a la realización de las PASO, en apenas siete meses tendrán lugar las elecciones nacionales en las que, además de develar quién será el próximo presidente o presidenta, se definirá la nueva configuración del Congreso. El 22 de octubre se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. El 30% de los 130 diputados y 24 senadores que deberían dejar sus bancas (41 legisladores) tuvieron al menos un mandato anterior en el Congreso, sin contar el que actualmente están ejerciendo; otros 17 estuvieron dos o más períodos anteriormente; y 6, tres o más mandatos previos.

El panorama en Diputados

En diciembre, deberían despedirse de la Cámara baja 74 diputados varones y 55 mujeres (al pie de esta nota se incluye el listado completo). El resto seguirá hasta 2025. De los distritos que ponen más bancas en juego en la Cámara baja, sólo dos están gobernados hoy por mandatarios oficialistas: Buenos Aires, que renueva 35 sobre 70 lugares; y Santa Fe, 10 sobre 19 escaños. En tanto, la Ciudad de Buenos Aires elige a 12 de sus 25 representantes, y Córdoba, a 9 de sus actuales 18.

El kirchnerismo enfrenta el desafío de retener la primera minoría que tiene en la Cámara de Diputados. Sin quórum propio, no le alcanzó para prescindir de acuerdos con la oposición a la hora de sesionar en los últimos dos años, lo que se reflejó en un número bajo de proyectos aprobados. Las circunstancias en estos meses previos a las comicios no podían ser más adversas para el oficialismo: al viento en contra por la situación económica y las disputas de poder internas, se le suma que el Frente de Todos (FdT) deberá renovar 68 escaños sobre un total de 118, el 57% de su bancada. En cambio, el interbloque de Juntos por el Cambio, pone en juego 55 sobre un total de 116 escaños (el 47%).

La alianza oficialista tendrá que revalidar la buena elección que hizo en 2019, cuando Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada, mientras que Juntos por el Cambio aspirará a repetir el triunfo de la legislativas del 2021 para consolidar un número que le permita alcanzar una mayoría de diputados, y arañar el quórum propio.

Según las proyecciones realizadas por Mariel Fornoni, socia directora de la consultora Management & Fit, si se repitieran los números de la elección de 2021 - en las que Juntos por el Cambio obtuvo el 42% y el FdT, el 33% a nivel nacional, la alianza opositora pasaría a contar con 122 diputados, seis más que lo actuales. Se convertiría así en la primera minoría pero sin alcanzar el número mágico de 129 que le permitiría sesionar sin la necesidad de acuerdos previos con otros bloques.

Por su parte, el Frente de Todos perdería 18 escaños y pasaría a 100 legisladores propios, siempre si se repitieran los resultados de las últimas legislativas. Los 15 diputados del bloque Federal pasarían a ser 19, y los que más crecerían proporcionalmente serían los libertarios y la izquierda: de los actuales 4 que tiene cada bloque hoy, subirían a 8 cada uno.

Fornoni, sin embargo, advirtió que es aún “un ejercicio abstracto” por las divisiones que se dan en los bloques una vez que los legisladores asumen. Y en ese sentido, señaló que dependerá de “cómo se resuelve la interna del Frente de Todos y cómo llegue Juntos, suponiendo que permanece entero, y que no conformen bloques propios”. Y agregó: “No obstante eso, si Milei incorpora el 20% en la elección nacional, va a tener un bloque en la Cámara baja, con el cual va a tener que negociar todo el tiempo”.

Según la última encuesta de su consultora, el 66,4% de los argentinos votaría este año pensando en un cambio de espacio y de políticas de gobierno para gobernar. En cambio, la continuidad del Frente de Todos, con modificaciones en las políticas, fue apoyado por el 22,2% de los consultados. El monitoreo fue realizado entre el 14 y el 28 de febrero pasado, sobre un total de 2200 personas, todas de entre 16 y 75 años de edad y residentes en diferentes partes de la Argentina.

Te puede interesar: Según una encuesta, el 66% de la sociedad votará este año pensando en un cambio de gobierno

“El próximo Congreso será un espacio que profundice la radicalización que vivimos en la actualidad. Tanto el bloque de los libertarios como el bloque de izquierda no tienen que renovar bancas, así que crecerán. Este fenómeno, con el crecimiento de los extremos ideológicos, acortará el poder de las terceras fuerzas más tradicionales, como el peronismo disidente”, argumentó Leandro Domínguez, analista de la organización Directorio Legislativo. Y agregó que, en el caso de que Juntos gane la elección presidencial, podrían convertirse en un aliado clave para conseguir el quórum, aunque aclaró que ese bloque también puede tomar, depende de quiénes sean los diputados, un sesgo más “antipolítica” que también podría complicar esas negociaciones.

El panorama para el kirchnerismo en Diputados de cara a las próximas elecciones es aún más incierto porque una de sus figuras parlamentarias más importantes, Máximo Kirchner, necesita ser reelecto para continuar en la Cámara baja. Actual presidente del PJ bonaerense, es más que factible que renueve su banca en la lista de diputados de ese distrito, donde La Cámpora tendrá un peso de decisión relevante. De esta agrupación política, también terminan el período por el que fueron electos el santafesino Marcos Cleri, cuyo actual mandato es el tercero consecutivo, y la porteña Paula Penacca.

Máximo Kirchner en el recinto de la Cámara de Diputados es uno de los que termina su mandato en diciembre

La misma situación corre para Cecilia Moreau, que asumió la Presidencia de la Cámara Baja luego de la ida de Sergio Massa al Ministerio de Economía. Una de las espadas parlamentarias del líder del Frente Renovador, se descarta que su futuro seguirá en la Cámara baja, aunque el actual cargo que ocupa está atado al resultado electoral.

Otro dirigente destacado del oficialismo que deberá dejar su banca es el santafesino Germán Martínez, titular del bloque del Frente de Todos en Diputados. El peronismo gobierna esa provincia que está convulsionada por el crecimiento del narcotráfico en Rosario y cuyos comicios son una incógnita.

José Luis Gioja, por su parte, dejará su banca -después de dos mandatos previos - y la vicepresidencia segunda de Diputados para volver a candidatearse como gobernador de San Juan, cargo que ocupó ya tres veces entre 2003 y 2015. Otra ex gobernadora, en este caso de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, también debería dejar la Cámara baja, después de tres períodos previos en ese cuerpo y otro en el Senado.

Uno de los diputados más cercanos al presidente Alberto Fernández, Eduardo Valdés, también termina su mandato en diciembre. Si bien tiene diálogo con Cristina Kirchner, su permanencia en una banca del bloque del Frente de Todos estará atada a la evolución de la interna del actual oficialismo. Rodolfo Tailhade, un kirchnerista de paladar negro que suele protagonizar muchas de las denuncias judiciales y mediáticas de ese espacio, culmina también su mandato en diciembre, y si no renueva, deberá dejar el lugar que ocupa en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Rodolfo Tailhade, alfil parlamentario del kirchnerismo duro, también debería dejar su banca este año

Varias de las principales figuras de la oposición de Juntos por el Cambio también finalizan en diciembre. La Unión Cívica Radical, el PRO, la Coalición Cívica, Evolución Radical, Encuentro Federal (que lidera Margarita Stolbizer, con mandato hasta 2025) y otros cinco bloques minoritarios que conforman el principal interbloque opositor renuevan 55 de sus actuales 116 diputados. Tendrán que revalidar las bancas de la elección del 2015, que culminó con la salida de Mauricio Macri de la Casa Rosada y de María Eugenia Vidal de la provincia de Buenos Aires. La oposición, entonces, podría aprovechar los comicios de octubre para contar con más votos que el kirchnerismo en Diputados.

El jefe del principal bloque opositor, el PRO, Cristian Ritondo, podría despedirse de su banca en diciembre, aunque su posible continuidad en la Cámara Baja aún no está definida. Es uno de los aspirantes macristas a gobernar la provincia de Buenos Aires, alineado con Vidal, de quien fue su ministro de Seguridad. Otra figura del PRO que culminará su mandato en diciembre es Pablo Tonelli, espada judicial del macrismo y ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, con tres mandatos anteriores en la Cámara baja.

También termina su período como diputado a fin de año Federico Angelini, vicepresidente del PRO a nivel nacional y representante por Santa Fe. Angelini está alineado en la interna opositora detrás de Patricia Bullrich. Una outsider de la política que se sumó al Congreso desde ese partido luego de haber perdido a su hijo en la tragedia de Once, María Luján Rey, culmina a su vez su mandato. En total, el PRO pone en juego 24 bancas sobre las 50 que tiene actualmente.

Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio y de la bancada de la UCR, también tendrá que renovar su banca en las elecciones de octubre si desea continuar en la Cámara baja, va por sexto mandato como diputado nacional y, por el peso político que tiene en la alianza opositora y su experiencia parlamentaria, es muy probable sea nuevamente candidato por Córdoba de donde es oriundo.

Mario Negri y Cristian Ritondo, presidentes del bloque UCR y del PRO, respectivamente, terminan su mandato en diciembre

De los 33 escaños que tiene hoy la UCR, pone en juego 17. Entre ellos, el que ocupa el formoseño Ricardo Buryaile, ex ministro de Agricultura de Macri y con dos mandatos previos en Diputados, y la bonaerense Karina Banfi.

De Evolución Radical, espacio que lidera el senador Martín Lousteau, también deberán dejar sus bancas cuatro de sus actuales 12 integrantes. Uno de ellos, si no reelige, es Emiliano Yacobitti, referente de ese sector del radicalismo porteño. Otro correligionario, Martín Berhongaray, quien le acaba de ganar la interna al PRO en La Pampa, deja su banca para buscar ir por el desafío de disputar la gobernación al peronismo en esa provincia, fuerza que la maneja desde 1983.

La Coalición Cívica deberá renovar la banca de Maximiliano Ferraro, presidente del partido, y a tres de sus integrantes que firmaron muchas de las denuncias de la fuerza liderada por Elisa Carrió: Mariana Zuvic, Mariana Stillman y Mónica Frade. Por esta merma de los integrantes de su bloque en el Congreso - pone en juego 7 bancas sobre 11 -, la fundadora de la CC buscará negociar lugares para tropa propia en las listas legislativas.

Graciela Camaño, otra de las figuras históricas de la Cámara Baja con seis mandatos previos - no consecutivos- en el cuerpo, también terminará su mandato en diciembre. Su reelección está en duda. Comparte el bloque Identidad Bonaerense con el ex ministro Florencio Randazzo y Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente de Interbloque Federal, quien también debería dejar Diputados a fin de año. Camaño lanzó en diciembre su precandidatura a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por el espacio Tercera Posición, que cuenta con el apoyo del ex mandatario salteño Juan Manuel Urtubey a nivel nacional, entre otros peronistas no kirchneristas.

Graciela Camaño va por su séptimo período en Diputados y debería dejar su banca a fin de año (Gustavo Gavotti)

Qué pasará en el Senado

El Senado renueva en cada elección un tercio de sus bancas. Este año Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz deberán elegir a sus 3 nuevos representantes en las urnas. Del total de 24 que terminan su mandato el 10 de diciembre, 13 son varones y 11 mujeres.

Tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos, ponen en juego 11 bancas cada uno. Los senadores de otras fuerzas provinciales renuevan solo dos.

Excepto una sorpresa electoral, el panorama en el Senado “será muy parecido al actual”, especuló Domínguez de Directorio Legislativo. Y detalló que, como ocurrió durante el gobierno de Macri, una Cámara Alta dominada por el peronismo se mostró “abierta al diálogo con el Poder Ejecutivo, pero con un poder de veto virtual”. En aquel momento, el articulador de esa relación era Miguel Ángel Pichetto, todavía en su rol de senador peronista, antes de aceptar la propuesta para compartir fórmula con Mauricio Macri en 2019.

La última división del bloque oficialista, oficializada hace muy poco - el 23 de febrero- dejó al Frente de Todos sin 4 senadores, con sólo 31, por debajo de los 33 de Juntos por el Cambio y sus aliados. Esos cuatro, a los que se sumó la cordobesa Alejandra Vigo, anunciaron que votarían en cada caso según el tema. A partir del 10 de diciembre, pasarán a ser tres ya que termina su mandato la puntana María Eugenia Catalfamo.

Te puede interesar: Se quebró el bloque del Frente de Todos en el Senado: cinco legisladores formarán una bancada propia

La paridad que enfrenta una Cámara históricamente dominada por el peronismo, difícilmente cambie radicalmente. Según las proyecciones de Management & Fit, si se repitieran los resultados del 2021, el hoy oficialismo pasaría a tener 33 legisladores, dos menos que los 35 que tenía asegurado hasta la última escisión de finales de febrero en la que perdió 4 legisladores. En cambio, Juntos tendría un saldo favorable, a la inversa: de los 33 actuales -con aliados- pasaría a 35. Pero ninguno de los dos tendría quórum propio.

“En el Senado, el escenario está poco claro porque Juntos por el Cambio tiene bastante en juego ya que son las bancas que ganó en 2017, que fue muy buena elección”, sostuvo Fornoni. “Hay que ver cómo termina el Frente de Todos, si se rompe o si sale hegemónico después de una PASO. O por el contrario, le conviene negociar voto a voto”, agregó la directora de Management & Fit.

¿Quiénes terminan sus mandatos en diciembre? José Mayans, jefe del bloque Frente Nacional y Popular, que renueva 9 de sus 19 integrantes. El senador formoseño, uno de los máximos aliados de Cristina Kirchner en la Cámara Alta, tendrá que candidatearse en las próximas elecciones para renovar su banca, que ya ocupó en cuatro períodos anteriores consecutivos.

El formoseño Mayans, presidente del bloque Nacional y Popular, también pone en juego su banca en diciembre

También el misionero Maurice Closs, fiel aliado kirchnerista desde el Frente Renovador de la Concordia, termina su mandato a finales de año. En ninguno de los dos casos está previsto que sean precandidatos a gobernadores en su provincia ya que se descuenta que en Formosa volverá a presentarse Gildo Insfrán y en Misiones el postulante oficialista sería Mario Passalacqua.

Juliana Di Tullio, presidenta del bloque de Unidad Ciudadana y otra de las espadas de Cristina Kirchner en el Senado, deberá a su vez renovar su banca si pretende continuar en la Cámara alta por la Provincia de Buenos Aires. Esa bancada renueva dos sobre un total de 12 integrantes que tiene actualmente. La cercanía de Di Tullio con la ex presidenta es una ventaja a la hora de conseguir un lugar expectante para ingresar al Congreso, donde también se desempeñó como jefa de la bancada kirchneristas en Diputados. Y si el oficialismo no gana los comicios de octubre, sólo ingresaría un candidato bonaerense por la minoría.

En el PRO, termina su mandato el presidente de ese bloque, el misionero Humberto Schiavoni, la figura de mayor peso político en ese espacio actualmente, que es factible que se vuelva a postular, Otro es José Torello, ex mano derecha de Mauricio Macri cuando fue presidente, quien asumió en diciembre de 2021 tras la renuncia de Esteban Bullrich por el avance de su enfermedad. También Gladys González, la dirigente que le ganó las elecciones de 2017 a Cristina Kirchner, deberá volver a las urnas si quiere continuar en la Cámara alta.

El misionero Humberto Schiavoni, jefe del bloque del PRO, también culmina su mandato en diciembre

En el bloque de la UCR, termina su tercer mandato consecutivo el principal referente en el Senado, el formoseño Luis Naidenoff, sin que esté claro aún si se presentará nuevamente. En otras dos provincias hostiles para la oposición, también deberían dejar la Cámara alta sus principales referentes de ese partido: el riojano Julio Martínez y el santacruceño Eduardo Costa que deberá decidir si se postula por quinta vez como precandidato a gobernador de Santa Cruz o busca renovar su banca.

Luis Naidenoff, titular del bloque radical, es otro histórico en el Senado que termina su mandato

Un histórico que podría dejar el Senado en diciembre es el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá. El puntano anunció su precandidatura para ser nuevamente gobernador de San Luis, que tendrá como rival a su hermano Alberto. No está descartado, sin embargo, que algún cambio electoral de última hora pueda volver a incluirlo como postulante al Senado, una banca que ocupa ininterrumpidamente desde 2005.

La paridad en la Cámara alta luego de la próxima elección y una diferencia ajustada en favor de Juntos en Diputados, si se impone en las nacionales, podría amenazar la gobernabilidad de un futuro gobierno de la alianza opositora. Sin embargo, Fornoni advirtió en diálogo con Infobae que “la gobernabilidad va a estar complicada en términos de las transformaciones que se requieren para poder salir de esta situación. Con un escenario muy polarizado, y sin consenso, va a ser muy difícil llegar”. Y concluyó: “Veo mucho enfrentamiento y me parece que las transformaciones en Argentina requieren más consenso que los que se ven en este momento”.

¿Cómo se procesó la información?

Los listados de legisladores con el detalle de sus mandatos, bloque al que pertenece y jurisdicción, se encuentran en los repositorios de la Cámara de Diputados y de la de Senadores. Con esos datos se estableció el fin del mandato por jurisdicción, por género y por bloque. También se contabilizaron los mandatos anteriores en una y otra Cámara del Congerso. Si desea visualizar y/o descargar la hoja de cálculo, siga este enlace.

Visualización de datos: Andrés Snitcofsky

Seguí leyendo: