Daniel Rafecas recordó que su pliego para Procurador entró al Senado hace tres años: “Cubrir esa vacante contribuirá a enfrentar el drama que vive Rosario”

El juez federal Daniel Rafecas recordó que el pliego para convertirse en Procurador General de la Nación está frenado hace tres años en el Senado y planteó que cubrir esta vacante ayudaría a combatir “el drama que vive Rosario” con el avance del narcotráfico.

El presidente Alberto Fernández fue quien le ofreció el puesto a Rafecas en diciembre de 2019, pero aún su candidatura no ha sido debatida por la Cámara alta, organismo que encabeza la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Su designación ingresó el 11 de marzo de 2020 y quedó en medio de una puja de poder entre el bloque kirchnerista y los legisladores más allegados al albertismo.

“Se cumplen 3 años del ingreso de mi pliego al Honorable Senado de la Nación para cubrir la vacante de Procurador General de la Nación”, comenzó el juez federal su descargo en una publicación de su cuenta de Instagram.

Rafecas alegó que ocupar este cargo “contribuirá a enfrentar el drama que vive Rosario debido al crimen organizado”, que se cobró casi 60 víctimas en lo que va del año y la cifra continúa en aumento conforme pasan los días.

Con respecto a esto, el magistrado explicó: “Las fiscalías federales de la ciudad, como la Procuraduría contra el narcotráfico (Procunar) dependen de la cabeza del Ministerio Público, que es el Procurador, quien además deberá poner en marcha el modelo acusatorio, más ágil, moderno y eficiente, en Santa Fe y en el resto del país (aprobado por ley en 2015)”.

Además, Rafecas planteó que cubrir esta vacante permitiría avanzar con “los recursos de fiscales federales pendientes, se podrían acelerar los juicios de lesa humanidad, tender a la paridad de género dentro del MPFN y activar muchos programas pendientes”.

De esta manera, el magistrado ratificó su interés en que su pliego sea considerado por los senadores, puesto que expresó: “De mi parte, sigo dispuesto y preparado para ser convocado a la audiencia de ley, y ser sometido al escrutinio de los senadores y de la sociedad”.

Desde el ingreso del pliego al Senado, Rafecas cayó en la interna dentro del Frente de Todos, ya que Cristina Kirchner y sus senadores más allegados buscaron la manera de paralizar el tratamiento de su postulación a la Procuraduría General de la Nación.

Primero, su designación fue retrasada por la pandemia que redujo las sesiones en el Congreso. Luego, el proyecto para modificar el Ministerio Público Fiscal y, específicamente, el proceso de elección del jefe de los fiscales no solo frenó el tratamiento de la candidatura de Rafecas, sino que también provocó la negativa del juez federal a ser nombrado con menos de dos tercios de los votos del Senado.

“No puedo seguir siendo el candidato si esto va a ser así. No se puede llegar de cualquiera manera”, dijo a sus colaboradores en su momento, según relataron a Infobae. En ese sentido, Rafecas insistió: “Sea yo o el que sea, el Procurador tiene que ser elegido por los dos tercios del Senado”.

En esa línea, Rafecas argumentó su decisión en que “es el Procurador el que actúa ante la Corte Suprema de Justicia” y porque también “es un actor frente a otros factores de poderes”.

Esta reforma no logró alcanzar su aprobación, por lo que aún Rafecas insiste con su postulación, impulsada por Fernández, quien intentó que el pliego se tratara durante las sesiones extraordinarias en el Congreso, pero no contó con el apoyo de los sectores kirchneristas. Incluso, la oposición adelantó que podría llegar a apoyar la designación de Rafecas como procurador General de la Nación para evidenciar que las trabas en su tratamiento no dependían de Juntos por el Cambio, sino de las pujas de poder entre Kirchner y Fernández.

