“Están ansiosos”: el lanzamiento de Larreta no alterará los planes de Bullrich

En 122 días, los principales dirigentes políticos del país estarán sentados en mesas redondas, en comités, búnkers y bares, con sus teléfonos estallados. El 24 de junio será el cierre de listas nacionales para las elecciones presidenciales y, por estas horas, el cronómetro electoral se aceleró. En el PRO lo saben y la puja interna se acrecienta. La disputa por la candidatura presidencial entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich atraviesa un nuevo momento de tensión, motorizado por la pelea nacional y por los armados provinciales de Juntos por el Cambio (JxC). En este contexto, el Jefe de Gobierno de la Ciudad hará hoy un prelanzamiento de su candidatura y en el PRO ya hay resonancias.

La presidenta del PRO está dispuesta a acelerar al máximo su candidatura y le baja el precio a la acción política que desplegará hoy y mañana Rodríguez Larreta. “Están ansiosos porque les va mal en todas las encuestas”, le dijo a Infobae un operador cercano a la ex funcionaria sobre el lanzamiento que prepara el alcalde porteño. Bullrich no pretende seguir los mismos pasos. La ex ministra de Seguridad planea continuar con recorridas por el interior y dejar su lanzamiento para marzo o abril.

Por estos días, la presidenciable del PRO reorganizó su equipo político de cara a la campaña electoral. Su búnker se compone por una mesa técnica, otra que se encarga de asuntos políticos y la de la campaña. El legislador porteño Juan Pablo Arenaza seguirá siendo su jefe de campaña nacional. A él se sumó la flamante incorporación de Hernán Lombardi, adalid de Mauricio Macri. El ex secretario de Medios tendrá un rol de coordinación de campaña, donde intercalará tareas de articulación y armado político con la estrategia de comunicación bullrichista. Otro punto clave es que Lombardi también supervisará el operativo proselitista en la provincia de Buenos Aires.

En la provincia más grande del país hubo otra novedad en el equipo de Bullrich. El diputado nacional Sebastián García De Luca se hará cargo de la jefatura de campaña en terreno bonaerense. En la mesa política de la ex ministra consideran que la provincia es un país en sí mismo y exige una estrategia específica.

Allí, el bullrichismo tiene lanzadas las candidaturas a gobernador de Joaquín De La Torre (senador bonaerense y ex intendente de San Miguel), Néstor Grindetti (intendente de Lanús) y Javier Iguacel (intendente de Capitán Sarmiento). En relación con un posible acercamiento con Cristian Ritondo, candidato a gobernador apañado por María Eugenia Vidal y también por Macri, en el entorno de Bullrich lo matizan. Tanto en las oficinas de la ex ministra de Seguridad como cerca de Ritondo concuerdan en que hay una “buena relación” entre ambos. No obstante, cada uno continuará con su armado -sin descartar una posible confluencia cerca del cierre de listas-.

En tanto que la mesa chica de Bullrich está compuesta por dirigentes como Arenaza, Lombardi, los diputados nacionales Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado y Alberto Assef; el ex senador Federico Pinedo; el economista Eduardo Amadeo, el ex diputado nacional Nicolás Massot; y Damián Arabia, que trabaja en el armado federal.

Mientras que la mesa técnica la integran Pinedo, Amadeo, el politólogo Alberto Föhrig, el diputado nacional y economista Luciano Laspina; y el ex ministro de Producción, Dante Sica. Por su parte, la dirigente Paula Bertol lidera un equipo nacional de fiscalización, que prepara el staff de fiscales para la elección.

Para Bullrich, el lanzamiento de Larreta es por “ansiedad”

“La ansiedad de Uspallata que la resuelvan en el psicólogo”. La frase la dijo un dirigente de confianza de la presidenta del PRO, que frecuenta las oficinas bullrichistas. Fue una respuesta al lanzamiento de campaña que prepara hoy Larreta. Los operadores de Bullrich consideran que la táctica del alcalde porteño obedece a que la ex ministra está “mejor posicionada” en los sondeos de opinión. Es una hipótesis que rechazan en el larretismo. En el equipo del jefe de Gobierno aseguran que la táctica de hoy es una estrategia de posicionamiento, con el fin de mostrar volumen con los avales de dirigentes que reposteen la publicación de Rodríguez Larreta.

Horacio Rodríguez Larreta, en Entre Ríos junto a Rogelio Frigerio.

“Le estarán dando mal encuestas a Larreta. Es adelantarse mucho, la agenda de la gente está en otro lado. Es acelerado y a destiempo”, consideró en diálogo con Infobae un dirigente del PRO que conoce tanto a Bullrich como a Rodríguez Larreta. “Las cosas le dan mal e intentan dar un golpe de efecto. El mensaje de ellos no llega a la gente”, agregó la misma fuente.

En esa línea, el ex diputado nacional Eduardo Amadeo analizó ante la consulta de este medio que “Horacio se lanza ahora porque se tiene que poner a disputar un espacio que hasta antes le parecía muy fácil porque perdió terreno”. En esa línea, otro operador bullrichista estimó que el lanzamiento larretista es un “síntoma de ansiedad” y concluyó: “Horacio está ansioso y no tiene por qué poner ansioso a todo el mundo”.

La presidenta del PRO continúa con su armado político y acelerará las recorridas por el interior a partir de la semana que viene. Tiene previsto visitar Santa Fe junto a Angelini, su alfil en esa provincia. Además, recorrerá San Miguel junto a De La Torre y Lanús con Grindetti. En tanto, la primera semana de marzo viajará a Mendoza, invitada por el senador Alfredo Cornejo, a la fiesta de la Vendimia.

