José Luis Gioja anunció que desafiará a Uñac y será candidato a gobernador de San Juan

José Luis Gioja anunció que será candidato a gobernador de San Juan

El diputado nacional y ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja, confirmó hoy que volverá a postularse para estar al frente del Ejecutivo provincial por cuarta vez. Lo que aún resta saber es quién será su compañero de fórmula y si su candidatura irá por fuera del Frente de Todos.

Enfrentará -en otros postulantes- al actual gobernador, Sergio Uñac, que a fines del año pasado anunció que irá por otro mandato pese a que existe una discusión legal en torno a su intento reeleccionista.

En la conferencia de prensa que brindó esta mañana quedó develado el misterio que había en torno a los carteles celestes que decían “Gioja vuelve”, que empapelaron los últimos días la ciudad capital.

Esa frase, precisamente, fue la misma que se colocó durante la transmisión en vivo que Gioja hizo desde su Facebook, así como también, en la pantalla gigante instalada para la ocasión en la sede de Lealtad Justicialista, la línea del giojismo dentro del frente Todos, y cuyo espacio físico se encuentra en la calle Entre Ríos 579 sur.

“A casi 20 años de que este querido pueblo de San Juan me concediera el honor de gobernarlo vuelo a presentarme”, señaló el flamante candidato. “Soy el mismo, con algunas arruguitas más en la cara pero con el alma impecable, con el espíritu recién planchado”, se sinceró acerca de sus ganas de volver a convertirse en el próximo mandatario sanjuanino.

“Mi voluntad y nuestra voluntad de hacer, nuestra fuerza para emprender, nuestro amor por esta tierra y su gente no tienen ni una sola arruga. Vamos a volver porque no basta gobernar para la gente, vamos a volver para gobernar con la gente. Eso es lo que necesitamos. Queremos volver y he vuelto”, arengó Gioja a los presentes mientras lo aplaudían y lo ovacionaban.

En el evento de su lanzamiento, que estaba previsto para ayer y tuvo que posponerse un día debido a la muerte de su hermano, Ricardo Gioja, se mostró acompañado de su familia, amigos y dirigentes de su espacio político.

"Vamos a volver", dijo Gioja en una conferencia de prensa, donde anunció su candidatura

“Ricardo fue uno de los que me pidió que no aflojáramos, que no permitiéramos que tanto trabajo se echara por la borda, porque nuestra gente está volviendo a sufrir, el dolor está en muchas casas, y quién no tiene al menos un puñadito de esperanza, no tiene nada”, remarcó Gioja, quien contó con el apoyo presencial de sus otros dos hermanos, Juan Carlos y César.

“Por su memoria, por su presencia en mí, en mis hermanos, yo estoy aquí, frente a ustedes, con mucho dolor a cuesta pero con una convicción absoluta: ¡Ricardo no te vamos a fallar, vamos a pelearla!”, prometió.

Consultado por la prensa, Gioja no descartó ir por afuera del frente Todos si “no le dan piola”. Y con respecto a si ya tiene elegido un candidato a vicegobernador, dijo que tiene “como 20″, en tono de humorada, y no desechó la posibilidad de que sea una mujer.

Una de las dudas, cuando se abrió la puerta a la preguntas de los periodistas, es si será candidato por el Frente de Todos valiéndose de la Ley de Lemas. “Eso no va a depender de nosotros, yo me estoy enterando que es ‘San por Todos’ y no ‘Frente de Todos’, si el que conduce (por Uñac) no necesita de nosotros, no llama (...), y bueno iremos por afuera; si nos llaman y somos parte sin compartir las ideas, por supuesto que vamos a ir por afuera”, insistió.

Te puede interesar: Uñac negocia un acuerdo con Gioja para aprobar la ley de Lemas en San Juan, en medio de críticas de la oposición

También dijo entender que “el gobernador actual (Sergio Uñac) ya ha cumplido los mandatos que la Constitución Provincial exige, por lo cual creemos que no puede ser candidato”. Incluso, no descartó ir a la Justicia por este tema: “Es probable”.

Por último, dijo que junto a sus colaboradores están detrás del armado en los 19 departamentos “para presentar candidatos en todos los cargos electivos el 14 de mayo”.

Seguir leyendo: