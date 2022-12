El día que Cristina Kirchner no asistió a la asunción de Mauricio Macri como presidente

Mauricio Macri y Cristina Kirchner se cruzaron el día de la asunción de Alberto Fernández como nuevo presidente de Argentina. (EFE)

“El discurso del gobierno, comentado y amplificado por los medios de comunicación, fue que yo no había querido ir a entregar los atributos del mando al Presidente electo. ¡No señores… señoras!…. La ‘justicia’ me lo había prohibido”. Con esa frase, en 2019 Cristina Kirchner justificó su ausencia en el traspaso de los atributos presidenciales a Mauricio Macri el 9 de diciembre de 2015. Lo hizo mediante una carta abierta titulada “En las vísperas” que publicó en redes sociales, y con la cual por ese entonces palpitaba la asunción de Alberto Fernández como flamante mandatario nacional.

“Hoy, 9 de diciembre de 2019, a las doce de la noche, se cumplirán cuatro años exactos de una resolución judicial de Comodoro Py, por la cual se declaró que: ‘El mandato de la Sra. Presidenta saliente, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, culmina a la medianoche del 9 de diciembre de 2015 y el mandato del señor Presidente entrante, Ing. Mauricio Macri, se inicia a las 00.00 horas del 10 de diciembre de 2015′. Dicha resolución también declaró que ‘desde el inicio del mandato presidencial (a la medianoche del día 10 de diciembre de 2015) y hasta tanto Mauricio Macri y Marta Gabriela Michetti juren como Presidente y Vicepresidente de la Nación respectivamente, quien estará a cargo de la Presidencia de la Nación, será el Presidente Provisional del Senado’”, recordó la ex presidenta en el primer párrafo del escrito.

Sobre las razones que provocaron la que definió como una “tamaña violación a la Constitución y a la democracia”, la ex mandataria sostuvo que se hace explícito en el texto mismo de la resolución.

“La propia resolución judicial en su primer considerando al relatar lo sucedido: ‘Que se presentan Mauricio Macri y Marta Gabriela Michetti, en su carácter de Presidente y Vicepresidente electos de la Nación Argentina, junto a sus letrados patrocinantes, Doctores José María Torello y Fabián Rodríguez Simón, solicitando de esta sede dicte una medida de no innovar ordenando a la Dra. Cristina Elisabet Fernández, cuyo período constitucional como Presidente de la Nación Argentina concluye el próximo día 9 de diciembre de 2015, a que se abstenga de continuar ejerciendo tal función a partir de las 00.00 horas del día 10 de Diciembre de 2015″, expuso al respecto.

Luego de la victoria electoral en balotaje del 22 de noviembre del 2015 por una diferencia mínima de 2,6% contra Daniel Scioli, Macri no logró convencer a Cristina Kirchner que le entregase los atributos en Casa Rosada como marcaba la ley. En ese contexto, el por entonces presidente electo sólo dijo que “la reunión no valió la pena” y que la transición no existiría porque Cristina se había negado a que se reuniesen sus funcionarios con los del gobierno entrante.

Cuatro años más tarde, precisamente el 9 de diciembre de 2019, el escenario fue completamente distinto. Macri decidió respetar el protocolo y presentarse en el Palacio Legislativo, tal cual lo pidió el presidente electo. Saludó con un cálido abrazo al nuevo jefe de Estado pero con un frío apretón de mano a la flamante vicepresidenta. Luego, procedió a colocarle la banda y entregarle el bastón de mando a Alberto Fernández. A su vez, trató de contener la sonrisa y apeló a gestos de mesura.

El frío saludo entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner.

A diferencia de lo sucedido en 2015, donde el Frente para la Victoria no participó del acto de asunción, hubo asistencia perfecta del Frente de Todos. En aquella oportunidad, el partido perteneciente de la actual Vicepresidenta se solidarizó con su jefa política, quien no llegó a un acuerdo con Macri para realizar la tradicional ceremonia de traspaso de poder.

El próximo 1 de enero, en Brasil se dará una situación similar. El presidente en funciones de Brasil, Jair Bolsonaro, dará este miércoles un último mensaje a la nación, ya que viajará a Estados Unidos para pasar el fin de año y no participará en la toma de posesión del mandatario electo, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula da Silva y Jair Bolsonaro durante el debate previo a las elecciones presidenciales en Brasil. (AP/Marcelo Chello)

Bolsonaro, que dejará de presidir el país el 31 de diciembre, indicó que planea salir de Brasil este viernes con destino Orlando sin la primera dama, Michelle Bolsonaro, según informaron medios locales.

El todavía mandatario brasileño viajaría acompañado de varios asesores de la Presidencia, que fueron designados como empleados de Bolsonaro cuando finalice su mandato, tal y como ha podido saber el medio de comunicación UOL.

Frente a esta decisión, no habrá acto tradicional de pasar la faja del presidente anterior a la persona que asume la Presidencia, en este caso Lula da Silva, que aceptará el cargo en la tarde del próximo domingo.

