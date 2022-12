Mario Lubetkin, de la FAO: “Se necesita la integración regional para avanzar contra la inseguridad alimentaria”

Mario Lubetkin (en el centro) durante el encuentro del 13 de diciembre de la CELAC, con el canciller argentino Santiago Cafiero a su lado. Foto: FAO ARGENTINA.

Desde que asumió como nuevo Subdirector General y Representante Regional para América Latina y el Caribe de la FAO (la Organización para la Agricultura y la Alimentación), Mario Lubetkin se muestra muy activo y en contacto permanente con los distintos organismos de la región buscando propuestas y soluciones que permitan mejorar la situación alimentaria.

Recientemente, el martes 13 de diciembre, mantuvo un encuentro con ministros, viceministros y secretarios de Agricultura en la sede de la Cancillería argentina. Allí compartió junto al ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, y otras autoridades de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) que preside Argentina, una reunión híbrida -presencial y virtual- con funcionarios de 19 países.

“Durante más de 3 horas quedaron expuestos no solo los peligros de la inseguridad alimentaria sino que cada uno aportó sus experiencias e intentó aportar las soluciones. Todas las conclusiones se elevarán a la presidencia de la Celac para que sean expuestas en la Cumbre que se hará el 24 de enero. Nosotros nos apoyamos en tres puntos. El primero es la necesidad de la producción de alianzas públicas y privadas para fabricar fertilizantes que permitan evitar costos fiscales permanentes. El segundo es la comercialización. Sugerimos facilitar y promover recomendaciones para evitar medidas que impliquen restricciones al comercio internacional y aumenten la volatilidad en los mercados nacionales e internacionales, e implementar políticas de eficiencia y transparencia de los precios y oferta de mercado. Y el tercero desde el acceso debemos centrar los esfuerzos en apoyar a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad, mediante programas de transferencias de ingresos, entrega de alimentos y programas alimentarios. Asociando estas compras de alimentos a la agricultura familiar local, generando un círculo virtuoso.”, explica.

-¿Cuáles fueron los avances que se consiguieron?

-En 2014 la CELAC había elaborado propuestas en el tratado SAN-CELAC. Se pidió que eso se actualice ya que estamos en un escenario distinto después de la pandemia de Covid y de la guerra entre Rusia y Ucrania. Se pidió la elaboración de un nuevo plan de acción con actualización y sugerencias para no volver a empezar de cero. Se necesita de la integración regional porque de lo contrario no se podrá avanzar en la pelea contra la inseguridad alimentaria.

El SAN-CELAC es un Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre que elaboró la CELAC con vistas al año 2025.

El saludo entre Lubetkin y el canciller Cafiero. El funcionario de la FAO destaca que en Argentina se consiguieron avances para concientizar a la población sobre el desperdicio de alimentos. (FAO ARGENTINA)

-¿También se habló de evitar al máximo el desperdicio de alimentos? ¿Argentina tuvo progresos en esa área?

-Tenemos que avanzar para que no se desperdicien tantos alimentos en todo el mundo. El desperdicio es de un 14% a nivel mundial. Y en Argentina se está en un 11,6% de pérdida. Se implementaron medidas sobre la donación de alimentos. Debemos valorar los alimentos, generar una cultura y conciencia sobre la importancia que tienen estas acciones. Argentina decretó el 29 de septiembre como Día de la Concientización sobre la necesidad de reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en 2019. Esa iniciativa luego se trasladó a Naciones Unidas para que se extienda a nivel internacional.

Según la FAO, este año se realizó un evento en conjunto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP) y la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires (CMCBA), en el que se propusieron visibilizar las pérdidas y desperdicio de los alimentos frescos, muy especialmente las frutas y hortalizas, una de las categorías que más desperdicio presenta, y focalizarse en las soluciones que contribuyen hacia una transición a sistemas alimentarios sostenibles, eficientes e inclusivos.

Reducir el desperdicio de alimentos en América Latina es una de las mayores preocupaciones de la FAO. Foto: STARR/FLICKER

Lubetkin también remarcó el impacto de la guerra entre Ucrania y Rusia en el precio de los alimentos. “El rol de Rusia con el trigo y los fertilizantes es muy importante. Los números son preocupantes. Provocan un problema, con una escalada de precios importante. También la producción de alimentos de Ucrania y la capacidad de distribución se ven afectadas. Según el índice mensual que nosotros proporcionamos hubo un salto notable de los precios con un incremento de 12 puntos, cuando terminó marzo. Eso es un mes después del comienzo de la guerra, que fue el 24 de febrero. En los posteriores hubo bastante estabilidad, pero no hubo reabsorción de esos 12 puntos. Los precios no siguieron subiendo pero no bajaron los niveles de alarma”, describe.

-¿Cuál puede ser el impacto del cambio de gobierno en Brasil con la asunción de Lula da Silva?

-Es importante que se sume a la CELAC, que sean 33 países y no 32. Desde la FAO celebramos esa incorporación. Tienen un pacto social sobre seguridad alimentaria emblemático. Ya nos comprometimos a una visita del titular de la FAO, Qu Dongyu, para determinar por dónde ir. Y el 24 de enero quedará plasmado.

Alberto Fernández saluda a Lula Da Silva luego de que el brasileño ganara las elecciones en su país. El reingreso de Brasil a la CELAC será importante para la región, según Lubetkin. Foto: REUTERS

-Qué significa el acuerdo que se firmó en agosto con la provincia del Chaco sobre temas alimentarios?

-Este acuerdo con el Gobierno del Chaco lo firmamos con el objetivo de fortalecer las políticas públicas de la provincia orientadas a erradicar la pobreza y el hambre y a fortalecer los sistemas agroalimentarios. Será vital tener una medición adecuada de la pobreza rural para el diseño y la ejecución de políticas públicas. Por eso será imprescindible fortalecer la información que brinda el Instituto Provincial de Estadísticas y Ciencias de Datos. Algunos de los puntos centrales son la innovación y la digitalización porque pueden potenciar la agricultura familiar sostenible y con arraigo, dándole valor al rol de la mujer rural.

-¿Ese modelo puede replicarse en otras provincias argentinas?

-El acuerdo con Chaco forma parte de un proyecto financiado por el Fondo de Cambio Climático sobre temas alimentarios. Empezamos por esa provincia por el interés que manifestó desde un primer momento Jorge Capitanich. Se puede replicar en otras regiones argentinas y queremos firmarlo con el resto de los gobernadores para que se transforme en una política pública. Lo mismo pasó con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Se firmó con ese organismo un memorando que permitirá una transición hacia sistemas agroalimentarios más resilientes, más saludables, más nutritivos.

Seguir leyendo: