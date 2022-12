Pichetto presionó para que Macri defina su rol en 2023: “Tiene que decir que hará porque en política las indefiniciones y el vacío no van”

Miguel Ángel Pichetto y Mauricio Macri (NA)

Mauricio Macri regresó de Qatar, donde estuvo por el Mundial de fútbol en su rol de titular de la Fundación FIFA, y ya está reconectado con su agenda política doméstica. En ese contexto, el miércoles tuvo una reunión con Miguel Ángel Pichetto, auditor general de la Nación y pata peronista de Juntos por el Cambio (JxC). Tras el encuentro, el ex senador nacional insistió en que el ex Presidente debe “decidir qué hará” en 2023 y presionó: “La incertidumbre y el vacío en política no van”.

Las declaraciones de Pichetto fueron ayer, durante un brindis de fin de año que organizó Encuentro Republicano, el espacio que lidera. Se trata del espacio peronista de la coalición opositora. El evento fue en la sede porteña del sindicato de Gastronómico de CABA, que lidera Dante Camaño. “El PRO tiene que ordenarse fuertemente de cara al año que viene y definir el liderazgo. Esta fragmentación del PRO nos preocupa”, señaló Pichetto ante la dirigencia.

En el pichettismo se entiende que el juego de Macri, de mantener la “incertidumbre” sobre su rol electoral para el año que viene, perjudica la consolidación de liderazgos en el partido amarillo. A su vez, evalúan que eso afecta, por elevación, el orden general de JxC. En este contexto, Pichetto le exigió a Macri que su definición no pase de febrero.

‘’Ha vuelto el ex presidente Macri y tiene 40 a 50 días para definir que va a hacer. Es una figura, clave, importante y estratégica, creo que tiene el liderazgo internacional y reconocimiento, pero tiene que definir que va a hacer”, sostuvo el auditor general ante la militancia que lo escuchaba en Gastronómicos.

Te puede interesar: Coparticipación: Elisa Carrió denunciará penalmente a Alberto Fernández por no acatar el fallo de la Corte Suprema

Ayer por la tarde, Macri se reunió con su ex compañero de fórmula en un bar de Zona Norte. En el encuentro también estuvieron Jorge Macri, ministro de Gobierno porteño, y Jorge Triaca, ex ministro de Trabajo de la Nación. El ex Presidente les pidió a los dirigentes un balance y repaso de la situación política de JxC y del contexto político nacional.

Macri y Pichetto coincidieron en un encuentro esta semana en un bar de zona norte

Pichetto insistió en que es necesario “definir liderazgos claros y fuertes” en JxC. No sólo de cara a la elección, sino para interlocutar y terciar con el Gobierno Nacional. El pichettismo considera que la situación actual reviste una “gravedad institucional” que exige tener “claro” al líder de la coalición.

‘’En la etapa que viene en Argentina no hay espacios para amateurs, ni para un nuevo fracaso”, sostuvo Pichetto luego, durante el cónclave con su tropa de Encuentro Republicano. “Estamos frente a un fin de época, consolidándose hacia las próximas elecciones con una visión de un capitalismo productivo, todos con la convicción de que Argentina sólo va a crecer trabajando y produciendo”, detalló el dirigente en otro tramo de su discurso.

Además de Camaño, junto al ex senador peronista estuvieron dirigentes de Encuentro Republicano como Eduardo Mondino, Miguel Ángel Toma, Jorge Pirra, Ramón Puerta, Andrés Cisneros, Juan Carlos Sánchez Arnau, Rodolfo Barra, Adrián Menem.

Macri y Pichetto mantienen una buena relación. Tienen diálogo frecuente y comparten una simpatía intelectual e ideológica que los acerca. Aunque no lo dice en público, el auditor general está convencido de que el ex Presidente debe ser candidato en 2023.

Acto fin de año que compartió Pichetto junto a Mondino y Camaño

Sin embargo, hasta que el ex jefe de Gobierno porteño no oficialice su decisión, Pichetto mantiene su plan presidencial. En mayo, el rionegrino lanzó su candidatura y está dispuesto a sostenerla -hasta que Macri le pida lo contrario-.

En la Ciudad, Pichetto aún no definió candidatos de Encuentro Republicano. Aunque hay dirigentes de su espacio que están interesados en competir por la jefatura de Gobierno. No obstante, Dante Camaño suena como candidato a diputado nacional por CABA.

En provincia de Buenos Aires, el ex candidato a vicepresidente no tiene postulante propio. De hecho, hace varias semanas que hizo público su apoyo a la figura de Diego Santilli, candidato bonaerense de Horacio Rodríguez Larreta. Al mismo tiempo, mantiene una “excelente” sintonía con Patricia Bullrich, la presidenciable del sector Halcón del PRO.

En la recta final del año, Pichetto esperará a febrero para ver si Macri oficializa alguna decisión respecto a su rol electoral. Cerca del ex Presidente aseguran que esa definición no llegará antes de marzo. “Hay que tener paciencia”, deslizan en el entorno del ex mandatario.

Seguir leyendo: