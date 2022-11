Tras el mensaje de CFK, Axel Kicillof se sumó al debate por la seguridad: “Me tienen podrido con que soltamos presos”

Axel Kicillof y Julio Alax encabezaron el acto en La Plata

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este viernes la tercera etapa del Plan de Infraestructura Penitenciaria, con la que se completarán 12 mil nuevas plazas en cárceles y alcaidías bonaerenses, con un discurso en el que se metió de lleno en el debate sobre la seguridad con énfasis en el conurbano, en línea a lo planteado por Cristina Kirchner durante el acto de la semana pasada en La Plata, cuando dijo que era “una deuda pendiente” de la democracia y que había que poner el tema en debate de manera seria.

Este viernes, ante intendentes del conurbano, funcionarios del Servicio Penitenciario y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, el gobernador sostuvo: “Cuando Cristina dijo ‘hablemos en serio de seguridad’, tiene que ver son estas cosas: construir plazas nuevas, invertir y planificar en serio. No como hace la derecha”.

“Nos referimos a contar con un Estado que invierte, planifica y construye unidades penitenciarias y alcaidías, terminando también con las condiciones precarias de detención en comisarías”, agregó. Además, puntualizó que la mejora en las condiciones de alojamiento de personas privadas de su libertad contribuye también a la seguridad ciudadana, además de bajar los índices de reincidencia. “Estas medidas tienen un solo objetivo: bajar la reincidencia. Que transiten por su condena y cuando salgan no delincan de nuevo y no vuelvan a la cárcel. No queremos que las cárceles sean universidades del crimen sino que sean lugares con preparación para cuando salgan”, dijo.

El pedido de mayores alcaidías también era una demanda de algunos intendentes que en su distrito cuentan con unidades penitenciarias o comisarías colapsadas en su capacidad de alojamiento. “En mi municipio hay más patrulleros que policías en la calle”, le dijo a Infobae uno de los intendentes que participó del acto. El mismo jefe comunal celebró los anuncios y confió en que los policías que se encuentran en custodia de los calabozos en las comisarías, gradualmente se sumen a las tareas de patrullaje y prevención del delito.

Algo de eso había dicho un rato antes Kicillof: “Muchas veces se producen detenciones en comisarías porque las cárceles están colmadas. Son celdas de alojamiento transitorio pero, como no hay lugar para el traslado, se quedan”. Y agregó: “No sólo ocurren fugas sino que además la policía se termina ocupando de algo que no corresponde ni está preparada”.

Lo anunciado este viernes se sumará a las 2.436 plazas que ya se construyeron en una primera instancia: se inauguraron la unidad 58 de Lomas de Zamora y la alcaidía de Florencio Varela; se ampliaron las unidades 28 de Magdalena; 23, 24, 32 y 54 de Florencio Varela; 47 de San Martín; 26 de Olmos; y 21 de Campana; y se duplicaron las capacidades de las alcaidías Pettinato y Campana. A esto se sumó, además, la puesta en funcionamiento de 15 hospitales. Mientras que con la segunda etapa del plan se están terminando de construir 4.100 espacios que se inaugurarán cada 15 días a partir del 10 de diciembre de 2022. Abarca las unidades penitenciarias 59 y 60 de Merlo; y las alcaidías de Almirante Brown, Berazategui, Lomas de Zamora, La Matanza, Melchor Romero y Escobar.

Kicillof también habló de las detenciones preventivas y el rol de la justicia detrás de ello para volver a aclarar que el Poder Ejecutivo no tiene potestad en detener o liberar personas. “Me tienen podrido con eso de que soltamos presos. Cansan con esas mentiras, cuando nosotros no tenemos esa potestad”, enfatizó Kicillof, que sí destacó que la obligación del gobierno es “darle alojamiento -a los internos-; esa sí es la obligación. Está bajo la responsabilidad de nuestro servicio penitenciario que es el más grande de Argentina y el tercero de Latinoamérica”.

Por su parte, tras el acto, Alak marcó que “en la provincia teníamos 52 mil internos cuando empezamos y en la historia de la provincia se habían construido 24 mil plazas, esa enorme superpoblación se agudizó en los últimos años cuando la gestión anterior pasaron a tener 32 mil internos a 52 mil, pero se construyeron mil plazas. Uno puede aplicar la política criminal que quiera, pero si uno tiene una política que hace que haya 4 mil internos nuevos por año tiene que construir 4 mil plazas, el gobierno de Vidal construyó mil en cuatro años, es muy bajo”.

Durante el acto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos firmó un acta de cooperación, asistencia técnica y reciprocidad para el desarrollo de acciones penitenciarias y post penitenciarias con el objeto de fortalecer la reinserción social. Suscribieron la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; y los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Mercedes, Juan Ustarroz; de Tigre, Julio Zamora; de Ezeiza, Gastón Granados; y de Almirante Brown, Juan José Fabiani; el jefe de Gabinete de Lanús, Diego Kravetz; los secretarios de Gobierno de Hurlingham, Pablo del Valle; y de Justicia y Derechos Humanos de Moreno, Nahuel Berguier; el subsecretario de Legal y Técnica de Escobar, Nicolás Gaytan; la subsecretaria de Legal y Técnica de Tres de Febrero, Lorena Campanari; el arquitecto de la Secretaría de Obras Públicas de Berazategui, Alejandro Quiñones.

