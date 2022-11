Un senador fue habilitado a viajar al Mundial y el Frente de Todos no logrará quórum por al menos un mes

Sergio Leavy pidió licencia para ir al Mundial

Probablemente, el Senado de la Nación se haya despedido de su actividad en el recinto para lo que resta del 2022 con la última sesión de esta semana en la que se aprobó el Presupuesto 2023 y en la que se votó a los representantes del Consejo de la Magistratura.

Aunque aún resta una semana y media para que termine noviembre y el Ejecutivo nacional decidiera extender el período de sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre, la Cámara alta no tendrá una nueva sesión hasta mediados de diciembre como consecuencia de que el oficialismo tiene pocas chances de tener el número necesario y la oposición no prestará el apoyo para alcanzarlo.

Esto es consecuencia de una decisión que se tomó durante los primeros minutos de la última sesión, cuando la presidenta previsional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, leyó el pedido de licencia que había presentado el senador por el Frente de Todos, el salteño Sergio Napoleón Leavy, desde el día 5 al 16 de diciembre de 2022, inclusive.

El pedido de licencia del ex intendente de Tartagal, que será utilizado por el legislador para viajar a Qatar a asistir al Mundial de Fútbol, fue rápidamente votado y obtuvo un apoyo unánime 37 votos positivos 0 negativos. Como en el Senado no se toman en cuenta los ausentes y el interbloque de Juntos por el Cambio había decidido no bajar al recinto, la cuestión quedó rápidamente saldada.

En la última sesión, Juntos por el Cambio no dio quórum ni participó (Charly Díaz Azcue/Comunicación Senado)

Ahora, el problema es que durante esos días en los que no esté el senador salteño, el Frente de Todos no logrará conseguir los 37 senadores que se necesitan para tener quorum y mucho menos para poder votar según sus intereses.

Como consecuencia de que el formoseño José Mayans sigue en proceso de recuperación y todo hace suponer que no volverá hasta el 2023 al Palacio Legislativo, el interbloque del Frente de Todos que tiene en total 35 miembros queda en 34. Con la licencia del “oso” Leavy, el número se reduce a 33.

En general, el Frente de Todos suele acordar con los senadores Alejandra Vigo, Alberto Weretilneck y Magdalena Solari, los únicos no alineados con ninguna de las dos coaliciones, que suelen prestar el quorum. Pero, aunque los sume, no le alcanza porque tendría 36.

“No hay posibilidades de sumar a nadie de Juntos por el Cambio. No importa si es un tema que, por ejemplo, le interese a algún gobernador radical como puede ser Gerardo Morales -Jujuy- porque en esta instancia no hay negociación posible. Ya están todos lanzados”, señaló a Infobae un senador del bloque del oficialismo.

En lo que se refiere a la agenda del Senado, está cooptada por los proyectos de ley impulsados por los sectores más duros del kirchnerismo, pero que por ahora cuenta con pocas posibilidades de avanzar, como por ejemplo, la modificación de la ley de consultas populares.

La oposición no dará quórum al menos hasta la segunda quincena de diciembre

El margen de acción quedará reducido para las últimas dos semanas del año si es que algunos de los proyectos que el Ejecutivo quiere que sean tratados, y por los que extendió las sesiones ordinarias.

Uno de los puntos en donde deberán ajustar las fechas es si avanza el único proyecto en donde los diferentes sectores que conforman el oficialismo parecieran estar de acuerdo que es el impuesto a la renta extraordinaria. “Esto hay interés, pero los números en el Congreso son muy finitos, en especial en Diputados y primero hay que conseguirlos ahí, si lo consiguen pasa a comisión acá, por lo que nos deja margen a nosotros para que llegue el ‘Oso’ y tener el número”, agregó la misma fuente.

Por ahora, todo hace suponer que, si no es una urgencia, del despacho presidencial tanto de la Casa Rosada como del Senado de la Nación, es poco probable que se enciendas las pantallas de las bancas de la Cámara alta hasta, por lo menos, la segunda quincena de diciembre.

