Roberto Feletti: “El triunfo de Lula es el que habilita la posibilidad de la candidatura de Cristina”

Roberto Feletti, ex secretario de Comercio Interior

La victoria de Luiz Inacio Lula Da Silva en Brasil genera en sectores del kirchnerismo la ilusión de volver a ver a Cristina Kirchner en el sillón de Rivadavia. Fue tema de debate en el seno de La Cámpora -y agrupaciones afines- en privado y ahora lo hacen público dirigentes que comulgan con la idea de una nueva presidencia de CFK. Es el caso del ex secretario de Comercio Interior, Roberto Felleti, quien sostuvo que el contexto regional es escenario propicio para la posibilidad de que la Vicepresidenta el año próximo sea cabeza de lista.

El ex funcionario del Gobierno de Alberto Fernández analizó un posible escenario electoral de 2023 condicionado por la crisis económica. Feletti planteó como primer punto que en las elecciones de medio término del año pasado hubo porcentaje importante de gente que no votó ni al Frente de Todos ni al principal espacio opositor, Juntos por el Cambio: “Es una señal de que algo no está funcionando bien”.

No obstante, puso el foco en la última aparición de la Vicepresidenta, el viernes pasado en la UOM de Pilar: “Me quedo con la frase de Cristina ‘voy a hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo esté bien’ es lo que hay que tener presente”. “Ahí está la clave de la discusión de este problema”, enfatizó.

Te puede interesar: La victoria de Lula Da Silva activó el operativo “Cristina 2023″ y sacudió fuerte la interna de la oposición

“Todos queremos ver un tercer mandato de Cristina, más cuando hay un tercer mandato de Lula por delante; yo sí creo que tiene que haber un tercer mandato de Cristina, sobre todo en este contexto regional con los triunfos de Petro, Boric, Arce...”, manifestó el ex secretario de Comercio Interior en declaraciones a FM La Patriada.

Pese al entusiasmo, Feletti reconoció que el contexto global es muy distinto al de la década de gobiernos kirchneristas: “Si bien el mundo es otro, el triunfo de Lula es el que habilita la esperanza de la candidatura de Cristina”.

Cristina Kirchner, en su última aparición pública, en un acto de la UOM en Pilar

Más allá de las intenciones del oficialismo, el Gobierno necesita enderezar el rumbo económico para tener posibilidades concretas de volver a ser elegido por el pueblo. En este marco, Feletti elaboró junto a su equipo económico un informe en el que destacó el ordenamiento en el sector externo desde la llegada de Sergio Massa al Palacio de Hacienda.

“Un país emergente, particularmente la Argentina, que tiene un sistema muy bimonetario dónde el dólar es una moneda de ahorro, si no tenes reservas en el Banco Central, si no se ordena la situación del sector externo, es imposible estabilizar la economía”, advirtió.

“Si vos tenés dólares en Banco Central, para la posibilidad de estabilizar la política monetaria del sector público tenés más tiempo, si no tenés dólares en Banco Central todo se vuelve angustioso”, agregó.

En este marco, Feletti resaltó que “el llamado dólar soja de septiembre permitió llegar a 7 mil millones de dólares netos al balance cambiario” y “sin ese aporte la situación sería más complicada”.

También se refirió al nuevo congelamiento de precios que busca aplicar el Poder Ejecutivo. “Van a ensayar un esquema parecido al que nosotros aplicamos a principio de este año con el congelamiento de precios, yo creo que acá van directamente a una negociación y van a hacer una canasta más libre que va a impactar en la letra de supermercados”, opinó. Sin embargo aclaró que “si no tenés otras medidas, con el congelamiento de precios solo no alcanza”.

En cuanto al funcionamiento del mercado interno y el exportador, Feletti dijo: “Hay que primero abastecer el mercado interno, para después empezar a vender para afuera, así fue como tanto el congelamiento que hizo Paula Español como el que hice yo, mejoraron la distribución del ingreso”.

“Lo que no es sostenible es tener un efecto riqueza en producción primaria y que el pueblo no pueda acceder a alimentos y a energía compatible con sus ingresos. Así no hay paritaria que aguante. Porque si vos no aseguras alimentos y energía, no hay forma de que haya resto para otros consumos”, sentenció el ex secretario de Comercio Interior.

Seguir leyendo: