Sin CFK, Máximo Kirchner cerrará el Congreso del PJ bonaerense y busca unificar posturas frente a la eliminación de las PASO

Máximo Kirchner llegando al último encuentro del PJ bonaerense en La Plata (Aglaplata)

El Partido Justicialista bonaerense llevará adelante su congreso partidario este sábado en Mar del Plata, un día después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner encabece un acto en Pilar del Congreso Regionales Bonaerenses de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuya nueva conducción, a cargo de Abel Furlán, es una de las patas sindicales más cercanas al kirchnerismo. El encuentro en Mar del Plata busca definir una posición oficial a favor de la suspensión de las elecciones Primarias para el año que viene; pero lo cierto es que hoy el tema no logra salir del laberinto ante la posición -según algunos consejeros del partido- del presidente Alberto Fernández, que manifestó que no alterará el calendario electoral.

La confirmación de la presencia de Cristina Kirchner en Pilar con la UOM -en lo que será su primer acto público desde el intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre mientras saludaba a militantes en la puerta de su casa en el barrio porteño de Recoleta- tendrá eco en el Congreso del PJ bonaerense, donde se nuclean los principales dirigentes que le responden a la ex presidenta, pero a la vez corre el eje inicial. El plan original, cuando se llamó al congreso partidario, era que el partido aprovechara la ocasión para hacer público su aval para suspender las elecciones primarias del año que viene. Hoy, ese plan está en duda.

El tema parece seguir en un laberinto. Los intendentes del PJ bonaerense buscan suspender las Primarias. Históricamente, siempre quisieron evitarlas y en algunos casos tuvieron que acordar con La Cámpora u otros sectores los armados de listas. Hoy, la agrupación que lidera Máximo Kirchner, en acuerdo con buena parte de los intendentes, también busca frenar las PASO del año que viene. El argumento hacia afuera es el gasto y despliegue logístico que implican, la complicación que genera hacia la sociedad de votar, en el caso de la provincia de Buenos Aires, dos o tres veces -si hay balotaje- y que además no cumplen el objetivo inicial con el que fueron creadas porque los partidos terminan cerrando una sola lista. Hacia adentro, uno de los argumentos es evitar plantar un escenario de derrota antes de tiempo, con un resultado desfavorable, sobre todo si Alberto Fernández va a una PASO y pierde.

Alberto Fernández y Máximo Kirchner, tiempo atrás

En la reunión de este lunes que se llevó adelante en La Plata entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner; intendentes del conurbano y funcionarios nacionales y bonaerenses, el tema de la suspensión de las PASO estuvo dentro del menú en vistas también al congreso que el Partido Justicialista realizará este sábado 5 de noviembre. Sin embargo, las idea de hacer un contundente y público pronunciamiento en favor de la suspensión de las elecciones Primarias del año que viene hoy no está firme. Principalmente porque no hay una posición única.

“Es posible que ese tema -suspensión de las PASO- hasta ni se toque en la reunión del PJ del sábado”, confió a Infobae uno de los participantes del encuentro de este lunes en la residencia de gobernación en La Plata que además es consejero del justicialismo bonaerense.

Una de las posiciones de que no hay acuerdo firme en el PJ bonaerense sobre qué hacer con las PASO las marcó este fin de semana el saliente ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación e intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Fue el sábado último en un encuentro organizado por el Instituto Patria, del cual Ferraresi es vicepresidente y Cristina Kirchner presidenta honoraria. Allí, desde la Quinta de San Vicente ante un grupo de jóvenes Ferraresi trazó un crudo diagnóstico sobre el rumbo del gobierno, del Frente de Todos y reconoció que no están los votos en el Congreso para mover el proyecto que pide suspender las PASO.

“Estamos en problemas porque ni siquiera tenemos, en nuestro espacio, el ámbito donde discutir las cosas que tenemos que discutir. Tenemos un debate por delante ahora, ¿no? Estamos empezando a decir: ¿tenemos PASO o no tenemos PASO? Bueno... no tenemos los votos para sacar las PASO, ¿qué estamos debatiendo?”, reflexionó el intendente de Avellaneda y agregó: “Estamos debatiendo ir hacia una derrota, porque si nosotros nos estamos convenciendo entre todos que no tenemos que tener PASO vamos a ir a una derrota. Lo peor que puede haber en política es poner temas de agenda en la cual suframos una derrota, eso nos pasa todo el tiempo”.

En sintonía con esto, pidió “mantener la unidad del frente táctico” porque “sin la unidad del frente” no hay chances de victoria. “Es un proceso complejo. Yo me voy del ministerio porque siento que nos faltan compañeros que tiendan estos puentes y esa es la tarea que quiero hacer. Siento que si perdemos las elecciones nos van a cagar a palos los compañeros nuestros y no volvemos nunca más muchachos”, completó.

Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda

Sí habrá en el congreso del PJ en Mar del Plata, que se llevará adelante el club Once Unidos, una celebración por la victoria de Lula en la elección de Brasil. Sobre todo porque el día elegido para el encuentro y el lugar donde se va a llevar adelante cuadran con una efeméride del primer kirchnerismo. Fue cuando durante la Cumbre de las Américas el entonces presidente Néstor Kirchner, junto a sus pares de Venezuela, Hugo Chávez, y de Brasil, Lula, bloquearon la avanzada del Acuerdo de Libre Comercio de América (ALCA), propuesta por el gobierno de Estados Unidos, que en ese entonces -año 2005- era presidido por George W. Bush. Esa reunión de naciones se dio, también, el 5 de noviembre.

Otro tema que hace olas entre las principales comandancias del PJ bonaerense es la suba de precios y el pedido de acciones concretas al gobierno nacional. Este martes, luego de la reunión en La Plata, intendentes del conurbano y principales dirigentes del kirchnerismo bonaerense largaron una campaña en redes contra las empresas formadoras de precios, bajo el hashtag #SiAumentanNoCompres. Incluso el gobernador Axel Kicillof se sumó a la misiva, que también tiene un tiro por elevación al gobierno nacional. “Si los precios de los alimentos suben más que los salarios es porque algunos sectores especulan y concentran los frutos de ese crecimiento. Tenemos que cuidar la mesa de las y los bonaerenses, #SiAumentanNoCompres los productos que están por encima de la inflación”. escribió. Desde hace varios encuentros que en el PJ bonaerense que preside Máximo Kirchner ponen la mira sobre la suba de precios.

