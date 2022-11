Los ocho argumentos del Gobierno para eliminar las PASO y las elecciones de medio término

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro

La discusión política de las últimas semanas, entre otros temas, está centrada en el intento del kirchnerismo y los gobernadores peronistas para eliminar las PASO en la antesala de las elecciones presidenciales. Ayer, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, incluyó un nuevo elemento: además de las primarias, consideró necesario reformar la constitución para que no haya elecciones intermedias.

“Son discusiones que se deben dar, no hay que dramatizar”, planteó en declaraciones televisivas desde Brasil. “No trabajo en la eliminación de las PASO, soy un ministro que responde a la voluntad del Presidente, lo que digo es que hay proyectos de ley incluso de Cambiemos: hay uno del actual diputado (Pablo) Tonelli, otro de (Emilio) Monzó y ahora de algunos diputados y gobernadores para suspenderlas”, explicó el funcionario ayer.

“Cada gobierno, cada fuerza política, cada coalición que ofrece una propuesta de gestión tiene que tener cuatro años para desarrollarlo, entonces no puede haber una elección al año (de haber asumido)”, propuso.

A pesar de las críticas, desde el Ministerio del Interior trabajan en un punteo de ocho argumentos para plantear el debate de ambas opciones, que tienen sus particularidades, porque la eliminación de las PASO requeriría un trámite más sencillo y sería de aplicación casi inmediata, en las próximas elecciones presidenciales, mientras que una modificación en los comicios de medio término recién tendría injerencia en el 2025.

Los puntos que analiza el Gobierno:

• Las elecciones de medio término hace que estemos siempre en campaña.

• Es imposible desarrollar políticas pública sostenibles si se vive siempre en campaña.

• En el sistema que estamos, a los pocos meses de asumir un gobierno, ya se pone en marcha la campaña para las próximos legislativas. Cada 2 años hay 2 elecciones: Las PASO y la Parlamentarias, o las PASO y la Presidenciales.

• Estas elecciones continuas, también impiden generar mesas de diálogo por que en los momentos de campañas, los partidos tienden a tener posiciones públicas radicalizadas o diferenciadas, o acentúan las controversias con sus adversarios para posicionarse con sus votantes.

• La propuesta sería que el Gobierno sea elegido junto con el Parlamento por un período de 4 años.

• En ese periodo se puede tener la oportunidad para desarrollar las políticas propuestas y ser evaluado a los 4 años que es un tiempo más que prudente y razonable.

• Hay mucha coincidencia en este análisis de todas las fuerzas políticas por más que esto requiera de una reforma Constitucional.

• A diferencia de lo expresado por Mario Negri ayer sobre el tema, el principal referente de la oposición y ex presidente Mauricio Macri planteó en el 2017 que había que eliminar las elecciones intermedias.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto a Martín Lousteau y Gerardo Morales (Maximiliano Luna)

Objetivo PASO

Durante la mañana de hoy, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó otra vez la iniciativa por suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. “Está mal, es hacer trampa y no estamos de acuerdo”, indicó, y agregó: “Quieren cambiar las reglas de juego de una elección que viene en unos pocos meses, es como querer cambiar las reglas del fútbol a un mes del Mundial”.

Al ser consultado sobre el tratamiento parlamentario de la derogación de las PASO, anticipó que tanto los diputados como los senadores de Juntos por el Cambio (JxC) no lo apoyarán. “Nuestra posición en el Congreso va a ser en contra de la derogación de las PASO. Lo dijimos públicamente y lo ratificamos. Todo nuestro equipo y todo Juntos por el Cambio está en contra de la derogación de las PASO”, aseveró.

Pese a esto, en cambio, hizo una salvedad e indicó que “distinto es que se quiera discutir al futuro; eso siempre es válido”, mientras que añadió: “Lo que no se puede es plantear un cambio electoral a conveniencia del Gobierno de turno porque, claramente, lo están haciendo porque les conviene. No podés adaptar las reglas a tu conveniencia, eso está mal”.

Consultado, además, sobre la modificación de los comicios de medio término, sostuvo: “Plantean cambios electorales a conveniencia”, rechazó.

Mauricio Macri entrevistado en Salta sobre PASO y elecciones de medio término

El antecedente Macri y el mensaje de Alberto Fernández

Uno de los puntos que el Gobierno busca instalar en el debate político es la posición del propio Mauricio Macri cuando era presidente, en donde se manifestó contra de las PASO y de las elecciones intermedias en la previa de los comicios legislativos de 2017.

“No me gustan las PASO, no me gusta que se pierda el tiempo, que se gaste plata inútilmente cuando hay tantas cosas que resolver; el tiempo es escaso y estar de campaña tanto tiempo adicional... Ya tengo mis dudas sobre una elección intermedia, creo que lo más sano es elegir cada cuatro años todos los cargos, pero hacerlo doble ve ha sido una experiencia frustrante. Ahora ya está, espero en la que viene poder tener éxito y modificar el sistema electoral”, sostuvo en aquel momento, entrevistado por Canal 9 de Salta.

Por su lado, Alberto Fernández aprovechó su viaje a Brasil para, además de saludar a Lula Da Silva, para dejar otro mensaje sobre las reglas de juego en materia electora. “Hablamos más del futuro que del pasado. De la necesidad de integración, de que la democracia se consolide, de que se respeten los procesos electorales”, indicó.

