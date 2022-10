Martín Lousteau evalúa ser candidato a presidente por la UCR ante el riesgo de una derechización en el PRO

Martín Lousteau (Gastón Taylor)

Aunque falte un año para las elecciones generales de 2023, los espacios políticos ya comienzan a tomar definiciones sobre candidaturas porque, una vez que termine el Mundial de Qatar, los tiempos se acelerarán y a comienzos del año que viene habrá que poner en marcha las campañas tanto nacionales como locales. Y el abanico de opciones tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio es alto.

Un dirigente que sin dudas será protagonista de la próxima contienda electoral es Martín Lousteau. El senador, lanzado a la competencia para suceder a Horacio Rodríguez Larreta en la jefatura de gobierno porteña, está evaluando un giro que patearía el tablero de la oposición: ser candidato a presidente.

¿Los motivos? El ex embajador en Estados Unidos ve con preocupación la creciente derechización que está tomando el PRO debido al alto perfil que empezó a tener Mauricio Macri. Según cuentan en su entorno, al referente radical no le termina de cerrar cómo el discurso que pregona el ex presidente choca con la mirada dialoguista que Lousteau quiere llevar a la oposición.

Sin embargo, aclaran cerca suyo, por el momento esto es solo una idea. Su norte sigue siendo competir por ser jefe de Gobierno y tiene en claro que la puja presidencial dentro del radicalismo es entre Facundo Manes y Gerardo Morales.

Mauricio Macri durante la presentación de su libro (Franco Fafasuli)

A pesar de esto, el gran anclaje que tiene Lousteau para considerar ir por el premio mayor es que las encuestas a nivel nacional le arrojan números interesantes, incluso mejores que al neurólogo y al gobernador de Jujuy.

Otro gran sustento que tiene el ex ministro de Economía, suele repetir, es que el espacio que lidera, Evolución Radical, fue de los que más creció en el último tiempo y logró instalar candidatos fuertes en las provincias más importantes. Los dos casos que suele resaltar el senador son Rodrigo de Loredo en Córdoba y Maximiliano Pullaro en Santa Fe.

Los planes originales de la mesa política de Evolución eran que Lousteau compitiera por la jefatura de Gobierno de la Ciudad. Hace meses rubricaron un acuerdo con Rodríguez Larreta, que implica que el economista dispute las PASO de Juntos por el Cambio por el sillón de Uspallata. Sin embargo, la presión y radicalización del discurso del ex presidente Macri lo inquietan.

Hace unos días, no fue a la presentación del libro del fundador del PRO. Estaba invitado, no pudo ir por problemas personales y su ausencia fue resonante. El economista no leyó “Para qué”, el nuevo libro que el ex mandatario nacional lanzó con tono electoral. Pero sí escucha con atención sus últimas apariciones públicas y suele hablar e intercambiar mensajes con él. “No está nada de acuerdo con lo que está planteando Macri”, admite un operador político que frecuenta a Lousteau.

Con respecto a la posible eliminación de las PASO, que se convirtió ayer en una realidad luego de que un bloque aliado al kirchnerismo presentara un proyecto en la Cámara de Diputados, Lousteau ya tiene decidido no acompañar. No solo porque siempre defendió el sistema electoral y cree que no se pueden cambiar las reglas de juego, sino porque es consciente que para la oposición significaría un problema. De todos modos, no descarta la posibilidad de que el Gobierno logre juntar los votos y la ley termine aprobándose.

A los 51 años, el economista fue diputado nacional, senador, ministro de Economía de la Nación, embajador argentino en Estados Unidos y candidato a jefe de Gobierno porteño. ¿Por qué no ir por la Presidencia? Es una pregunta que deambula en los pasillos de la UCR porteña. Sin embargo, Lousteau mantiene en público su intención de ser el sucesor de Rodríguez Larreta. La Ciudad es un terruño político y todo el aparato de la UCR Capital trabaja por ahora en ese sentido.

Todos los escenarios están abiertos en la oposición en general y en la UCR en particular. Este sábado, el partido centenario dará otra muestra de poder frente a sus socios de Juntos por el Cambio con un acto en Costa Salguero. Dos de los organizadores son, justamente, Martín Lousteau y Gerardo Morales, con quien el senador empieza a cosechar una sintonía más fina que con Facundo Manes, que se ausentará a la cita.

“El próximo sábado 29 celebramos un nuevo aniversario del retorno de la democracia con un partido unido, fuerte y mirando al futuro, con la convicción de que los valores y las ideas de la UCR están más vigentes que nunca, y que nuestros hombres y mujeres en todo el país están llamados a ser protagonistas de la gran tarea de poner de pie a la República Argentina”, expresó el gobernador jujeño sobre la convocatoria.

