La impactante presentación del libro de Mauricio Macri será similar al lanzamiento de una candidatura

Mauricio Macri presentará su nuevo libro en un acto que se convertirá en un acontecimiento político

Será en un salón enorme de la Rural, ante unos 1.500 invitados, con la presencia de figuras de primer nivel de la política, el empresariado, la cultura y la sociedad, en un evento organizado por un equipo de 20 personas para resolver hasta el más mínimo detalle, desde la ambientación del lugar hasta la realización de los videos. Los encargados del lanzamiento de “Para qué”, el nuevo best seller de Mauricio Macri, aseguran que el acto de este lunes tendrá el clima de la presentación de un libro, pero es cierto que, en los hechos, será lo más parecido al lanzamiento de una candidatura, esa posibilidad que niega -y sigue sin descartar- el ex presidente.

¿Puede un dirigente levantar tanto su perfil para resignarse a un papel secundario en la política? Pasaron 19 meses desde la presentación de su anterior libro, “Primer tiempo”, en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, ante 700 invitados. Era una época en la que parecía más lejos de cualquier especulación sobre postulaciones. Ahora mostrará en sociedad su flamante obra ante el doble de invitados y con diez veces más protagonismo que por entonces. No parece casual.

Si Macri finalmente no se lanza a competir por su regreso a la Presidencia, tendrá de todas formas un papel muy activo en la resolución de las candidaturas de la oposición y sobre todo, destaca, en la definición de las ideas que llevará adelante un eventual gobierno de Juntos por el Cambio. Por eso su libro se llama “Para qué” y, además, por eso se lanza ahora y no en marzo: es en este momento donde se están incubando los programas de gobierno y delineando los proyectos de los presidenciables.

Mauricio Macri y Juliana Awada, luego de la presentación del libro "Primer tiempo"

Con su libro, en el que reflexiona a partir de su experiencia como empresario, presidente de Boca Juniors, jefe de Gobierno porteño y primer mandatario, baja línea, sentencia, comparte vivencias y, de alguna forma, le marca la cancha al próximo líder opositor (o se la marca a sí mismo, en caso de que vuelva). Si en 2023 gana JxC, ¿podrá el próximo Presidente gobernar sin sentir esa presión? ¿Macri será un ex jefe del Estado que acepta mansamente que gestione otro o ejercerá su capacidad de veto?

Se lo preguntó alguien que lo conoce muy bien como el consultor Jaime Durán Barba en medio de la entrevista que Jorge Fontevecchia le hizo a Macri en Radio Perfil: “Al protagonizar vos mismo el liderazgo de JxC, decir que aprobarás o no al candidato, anunciar en tu libro lo que debe hacer el nuevo presidente, ¿no hay un riesgo de que los electores vean que el nuevo presidente va a estar supeditado a vos y quiera elegir un presidente diferente, en caso de que protagonices la campaña y opaques al candidato? ¿Lo terminarías perjudicando?”.

Su respuesta fue la siguiente: “Primero, yo creo profundamente que el presidente es el presidente. O sea, una vez que los argentinos elijan uno, él es el responsable y él tiene que conducir. Sí estoy más convencido que nunca que tenemos que alejarnos de pensar que un iluminado puede resolver los problemas de la Argentina. (...) Segundo, yo tengo que, a la vez, honrar mi palabra. Hay un 41% que hoy siento en el día a día que se ha ampliado, con el que me comprometí a que yo no los iba a abandonar. Les cuesta entender a muchos el por qué de esta posición que estoy tomando, pero yo les digo a todos que yo estoy, que yo los voy a ayudar a entender qué es lo que estamos haciendo, a decidir en quién confiar, o sea, que estoy trabajando en esa línea”.

Tras presentar su libro, Mauricio Macri dedicará 45 minutos a firmar ejemplares a los invitados

Se le puede creer o no, pero nadie puede dudar de lo que pasará este lunes, a las 17.30, cuando Macri aparezca en el centro del escenario del salón Auditorio de la Rural, de 1800 metros cuadrados, para presentar “Para qué” ante 1500 invitados, sobre todo dirigentes de Juntos por el Cambio, en donde no faltarán los tres presidenciables del PRO (Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal), pero tampoco los de la UCR como Gerardo Morales y Facundo Manes, que, aunque lo han criticado en fuertes términos, recibieron su invitación, ni Elisa Carrió, la fundadora de la Coalición Cívica que es capaz de elogiarlo y, al día siguiente, insistir que fue espiada durante su gobierno.

En una puesta en escena tan cuidada, ¿dónde ubicarán a cada uno? Las fotos inmortalizarán el sitio que les dio el ex mandatario en la presentación. Ya no quedan más lugares en el salón, pero siguen llegando pedidos de personalidades para estar presentes. Una curiosidad: no habrá catering para los asistentes por cuestiones “de tiempo y de austeridad”, se aclaró. El acto está cronometrado (durará 70 minutos) y cuando termine están previstos 45 minutos exactos para que el autor del libro firme ejemplares. No habrá más tiempo: Macri debe irse a las 20.30 porque poco más tarde emprenderá un viaje al exterior que lo llevará a los Estados Unidos (Miami y Washington) y luego a Arabia Saudita.

La dinámica de la presentación será similar a la de “Primer tiempo”: Macri hablará acompañado por Pablo Avelluto, el ex ministro de Cultura de Cambiemos, que lo ayudó con la edición de los textos, en dos tandas separadas por videos y en los que se intercalarán preguntas de los asistentes. Uno de los videos incluye testimonios de figuras internacionales que Macri conoció en su carrera política (nadie quiere anticipar su nombre, pero serían personalidades que trató en la cumbre del G20 en Buenos Aires) y de personajes que lo conocieron en las empresas familiares y en su paso por Boca. El segundo video corresponde a sus años en la Jefatura de Gobierno y en la Presidencia de la Nación.

Simpatizantes de Mauricio Macri fueron a la presentación de su primer libro, en marzo de 2021

Al igual que en el acto para presentar su primer libro, Macri confió la organización del evento en dos de sus principales colaboradores, Fernando de Andreis y Hernán Lombardi, quienes pilotearon un grupo de unas 20 personas entre las que se destaca Gabriela Ricardes, la ex secretaria de Contenidos del Sistema Federal de Medios Públicos y actual directora del Complejo Teatral de Buenos Aires, quien coordinó el espectáculo que los mandatarios del G20 presenciaron en el Teatro Colón en 2018.

El libro, editado por Planeta, se distribuirá desde este martes en las librerías. Tiene 215 páginas y costará $4.500 pesos. La primera tirada será de 15.000 ejemplares. En la preventa, que comenzó hace una semana, se reservaron unos 850. No son tiradas habituales en el mundo editorial, sobre todo si se tiene en cuenta que es un ex mandatario reciente. Dicen que ya está pautada una segunda edición.

¿Qué se propone el ex presidente con su libro? Lo contesta en una de sus páginas: “Intento señalar una dirección, un rumbo y un plan. Exactamente todo aquello de lo que careció el gobierno kirchnerista que se impuso en 2019. Si de algo sirve mi experiencia acumulada es para tener en claro que debemos tener mucho cuidado con quienes se acercan, prometen su apoyo y luego, a la hora de ejecutar los cambios, huyen. Estaremos siempre abiertos al diálogo y al acuerdo. Pero si nos alejamos de nuestro para qué no habremos aprendido nada”. Palabra de Macri. ¿Palabra de un candidato presidencial?

Seguir leyendo: