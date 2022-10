Siete impactantes definiciones de Julio Bárbaro sobre Rucci, Mugica, De La Sota, la Triple A y los montoneros

Definiciones de Julio Bárbaro en el documental King Perón

Entrevistado por Diego Recalde para el documental King Perón, Julio Bárbaro dio definiciones fuertes y novedosas sobre algunos temas, entre otros, una nueva versión sobre qué era la Triple A, además de revelar que se reunió con tres de los autores del atentado contra José Ignacio Rucci y que “uno de ellos no está arrepentido” de ese crimen.

Julio Bárbaro aclara que nunca adhirió a la opción de la violencia como método de lucha, aunque sí debió empuñar las armas alguna vez, en el marco de la lucha interna violenta que atravesó al peronismo en los 70, así como a vastos sectores de la sociedad. “Yo nunca quise matar”, dice Bárbaro. Sin embargo conoció a varios que sí tomaron esa decisión. Y de ello habló en esa película.

A continuación, las principales definiciones de Julio Bárbaro en el documental.

Los que mataron a Rucci

“Yo nunca quise matar”, sostiene Bárbaro. Y ante la pregunta de cómo se lleva en la conciencia el haberlo hecho, como muchos integrantes de las organizaciones armadas de la época, hace una revelación impactante: “Yo hace 12 años hice una reunión en mi quinta con tres de los que habían participado en el asesinato de (José Ignacio) Rucci, y uno de ellos no se arrepintió… no se arrepintió”.

Perón quiso a los montoneros en el velatorio del sindicalista

“Lastiri me dice ‘Perón quiere que usted invite a los Montoneros al velatorio de Rucci. A la media hora volví y le dije ‘dígale al General que lo mataron ellos”, evoca Bárbaro.

Como titular de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri ejercía la presidencia provisional de la Nación tras la renuncia de Héctor Cámpora. Recordemos que José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT, fue asesinado el 25 de septiembre de 1973, dos días después del triunfo de Perón, el 23 de septiembre, que por lo tanto ya era presidente electo pero aún no había asumido sus funciones.

Luego de 18 años de exilio, Perón regresa a la Argentina, el 23 de noviembre de 1972. José Ignacio Rucci está a su lado (Domingo Zenteno)

José Manuel de la Sota

En referencia a la huella que la experiencia de los 70 dejó en muchos referentes, Bárbaro contó un diálogo que tuvo con el ex gobernador de Misiones, Ramón Puerta, al que le dijo: “Lo que vos no entendés es que varios nuestros se murieron porque no aceptaron haber soñado la revolución y terminar afanando. Los buenos estallaron. ¿Por qué se mató De la Sota? De la Sota se suicida… Porque no aguantaba haber largado a los 20 años para hacer un mundo nuevo y encontrarse con cien palos verdes en el bolsillo”.

José Manuel de la Sota, tres veces gobernador de Córdoba, murió en un accidente automovilístico en una ruta provincial el 15 de septiembre de 2018.

José Manuel de la Sota, tres veces gobernador de Córdoba. Julio Bárbaro hace una curiosa interpretación de su muerte

Ezeiza

Bárbaro señaló que, “después del error de la violencia”, su generación deformó la memoria y apuntó especialmente a “las mentiras de (Horacio) Verbitsky sobre Ezeiza”. “Ezeiza es un cuento chino”, remató, en referencia a los enfrentamientos que tuvieron lugar en los bosques cercanos al aeropuerto el día que 3 millones de argentinos se movilizaron hacia Ezeiza para esperar a Perón. Ese episodio, que dejó un saldo de 13 muertos fue calificado por algunos como “masacre”, lo que otros historiadores descalifican como exageración.

Carlos Mugica

Matar a Rucci “es nada” comparado con “haber matado a (Carlos) Mugica”, dice Bárbaro, en referencia al cura villero que en los 70 estuvo cercano a Montoneros pero que tomó distancia públicamente de la organización cuando ésta empezó a cuestionar a Perón y no fue clara respecto al abandono de toda acción armada. Carlos Mugica fue asesinado el 11 de mayo de 1974 a la salida de una misa, en un episodio que algunos quieren atribuir a la Triple A y otros -como la propia hermana del sacerdote- a Montoneros.

El entrevistador se sorprende por los dichos de Bárbaro, y pregunta: “¿Para vos fue la orga (la organización Montoneros)?” Y él responde: “Yo no soy de los que opinan; yo soy de los que saben”.

Advertencias contra el padre Carlos Mugica en un órgano de prensa de Montoneros

¿Hubo una Triple A?

En cuanto a los crímenes atribuidos a una organización parapolicial o paraestatal, como postulan algunos, Bárbaro dice: “Las 3 A era la idea de que era sólo el Estado (el que mataba). El Estado éramos todos”. Y explica: “A mí me mataban a mi hijo ¿y qué hacíamos? ¿Los aplaudíamos a estos ratones de m… que se creían zurdos, revolucionarios, porque te mataban? Mataron a todos. Acá mataron a (Dirk) Kloosterman, mataron a (José) Alonso, mataron a (Rogelio) Coria, mataron a (Augusto) Vandor”, enumeró, en referencia a los sindicalistas asesinados por la guerrilla.

“Se cansaron de matar gente”, insistió. Y explicó que muchos de los crímenes que son atribuidos a la Triple A fueron en realidad represalias del sindicalismo por esos atentados de Montoneros. “¿Creés que había unas 3 A para responderle a esos miserables asesinos?. Yo iba al velatorio de los sindicalistas y los muchachos me decían ‘mañana nos bajamos a cinco zurdos’. ¿Qué 3 A?”, dijo. Y agregó que, después del velatorio de Rucci, “a la semana, en 10 días se voltearon 50 zurdos”.

Después se creó un relato, explicó: “Entonces viene un boludo y dice ‘están las 3 A, las 3... ¿qué 3 A? Si vos matás, te matan. Acá y en el mundo. Además porque no eran nenes de pecho. El sindicalismo peronista venía de hacer su propia guerra y su propia revolución. A ver si iban a venir unos pendejitos universitarios a tirar tiros y matar tres por día. ¿Qué 3 A?”

Crímenes falsamente atribuidos

Recalde le pregunta: “¿Vos decís que no había una organización paralela clara, un ejército que actuaba desde las sombras? El famoso somatén del que hablaba Perón. ¿Decís que no?”

“Éramos nosotros -responde Bárbaro-. Le dimos poder a la izquierda y la izquierda nos mata gente y nosotros matamos izquierda. ¿Qué matamos? ¿Mosquitos? ¡Es las 3 A, López Rega! Por ahí se habrá cargado a algunos, el resto es todo vendetta”.

Fue la lucha interna que adquirió ribetes de extrema violencia. La guerrilla resolvía sus diferencias con las armas y había represalias.

Y, como en el caso de Mugica, e inicialmente del propio Rucci, ya que los Montoneros, al ver el tremendo impacto político negativo de ese crimen, intentaron negar su autoría, varios atentados de la guerrilla también fueron falsamente atribuidos a la organización paramilitar Triple A: “Y en las 3A también figuran unos 40 a 50 asesinados por los montos”, dijo Bárbaro.

El padre Carlos Mugica fue asesinado el 11 de mayo de 1974

El documental

King Perón está calificado como una docu-media, pero los temas que aborda son más del orden de la tragedia y difícilmente hagan reír a nadie. El film fue estrenado hace un año, en 2021, aunque pasó más bien inadvertido. Los otros entrevistados -intercalados con sketches de dudoso gusto- son: Fernando Iglesias, Patricia Bullrich, Ariel Kocik y Guillermo Moreno.

El realizador, Diego Recalde, es músico y actor, fue guionista de Pettinato, de TVR, Videomatch y CQC, entre otros. También se presenta como investigador de la historia argentina.

