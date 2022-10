El kirchnerismo salió al cruce de la nueva ministra de Trabajo: “La dinámica inflacionaria es la que afecta a los salarios”

Fernanda Vallejos apuntó contra Kelly Olmos

La economista Fernanda Vallejos salió a cruzar este jueves a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, en medio de las negociaciones por la paritaria en el gremio de Camioneros, que lidera Pablo Moyano. Luego de que el sindicalista reclamara un 131% de aumento, la funcionaria de Alberto Fernández consideró que ese pedido “impacta en la inflación”.

“Está claro que la dinámica inflacionaria ha afectado los salarios (no al revés), significando una notable pérdida de poder adquisitivo y un obsceno retroceso distributivo, a favor del capital y en contra del trabajo, en un lamentable derrotero que empezó en 2016 y no encuentra fin. Es importante hablar con propiedad y con datos como respaldo, sino cualquiera dice cualquier cosa. Ningún análisis serio colocan a los salarios como motor de la inflación, en lugar de tipo de cambio, precios internacionales, tarifas”, expresó Vallejos, la ex diputada cercana a Cristina Kirchner.

Los tuits de Fernanda Vallejos sobre las negociaciones paritarias

Además, respaldó las “posiciones firmes de los gremios que tienen mayor peso para dar la discusión” porque “son absolutamente necesarias”.

“¿Si ellos, que tienen mayor peso, se tiraran a menos, como algunos parecen pretender, ¿Qué queda para los gremios más chicos? Más aún, ¿Qué quedaría para los trabajadores pasivos, los jubilados, cuyos haberes están atados a la evolución de los salarios? No hay manera (y con esa condición votamos la nueva ley de movilidad) de que las jubilaciones recuperen un piso de dignidad si los salarios no mejoran”, expresó.

Vallejos alertó sobre los riesgos que conlleva para los argentinos la criminalización del reclamo salarial de los trabajadores. “Ojo: de la estigmatización y la deslegitimación del reclamo salarial, a la criminalización y penalización hay un paso chiquito, que varios están dispuestos a dar. No son pocos los que quieren un país con lawfare para todos los q rechazan un orden injusto. O bala, como ya propusieron”, explicó en un hilo de Twitter.

“Por favor, argentinos y argentinas (al menos, los que no son dueños o CEOS de multinacionales), usemos la cabeza en defensa propia. Cuidemos lo que queda de país y a nuestro pueblo, que ya nos robaron bastante, y es sobre esa base q deberemos reconstruir la Patria que nos merecemos”, concluyó la economista y ex diputada por Unidad Ciudadana.

El cruce de Kelly Olmos con Pablo Moyano

Las declaraciones de Vallejos se deben al pedido del sindicato de Camioneros de un aumento del 131% más un bono. En ese sentido, la ministra de Trabajo señaló que el pedido paritario del gremio “puede ser justo para los trabajadores de un sector, pero muy insolidario para otros que, dada la heterogeneidad, quedan atrás, ya que impacta en la inflación”.

“Hay que encuadrar todo dentro de la posibilidad de que los trabajadores tengan una vida digna, pero en un marco en el que el bienestar general esté presente. Nadie se puede realizar en una comunidad que no se realiza. Nuestro compromiso es que no pierdan y que recuperen capacidad adquisitiva, pero que no retroalimentemos la alta inflación”, cuestionó Olmos.

En tanto, respecto al pedido de Moyano -y varios gremios afines al kirchnerismo- de dar una suma fija para los trabajadores, manifestó: “Lo estamos analizando, necesitamos reflexionar un poco más acerca de esto, ojalá pudiéramos dar una respuesta lineal a un tema tan complejo”.

