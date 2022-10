Joaquín de la Torre lanzó su candidatura a gobernador con mensajes de apoyo a Mauricio Macri y Patricia Bullrich

Uno de los afiches del senador provincial

El senador provincial Joaquín de la Torre lanzó su candidatura a gobernador bonaerense con mensajes en apoyo a las figuras de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, dos líderes del PRO que se perfilan a la pelea presidencial del 2023, dentro de Juntos por el Cambio.

Esta semana, el equipo a cargo de la campaña de De la Torre desplegó carteles en la vía pública en distintos puntos centrales de la Avenida 9 de julio; en las autopistas Panamericana, Oeste y Buenos Aires - La Plata; en las rutas 2, 5 y 226; en lunetas de colectivos; en Avenida Triunvirato y Olazábal; en el Puente Pueyrredón de Avellaneda; y en el Puente Alsina de Lanús, entre otros.

“Con Macri había un rumbo”, “La Bullrich tiene coraje”, “Hay que poner orden”, “Basta de todes”, “Defiendo los valores cristianos” y “Defiendo a los madrugadores”, son algunas de las frases que acompañan el nombre y una foto del senador provincial.

“La Bullrich tiene coraje”, es uno de los mensajes de los carteles de la campaña de Joaquín de la Torre

Junto con Javier Iguacel y Néstor Grindetti, De la Torre trabaja en la diagramación de un plan conjunto para presentar ante los votantes durante la campaña, el cual contempla el diseño de políticas públicas, proyectos de ley y equipos de trabajo para los siguientes años.

Semanas atrás, los tres se mostraron juntos durante una recorrida en el partido bonaerense de General Las Heras.

“Estamos construyendo la provincia que se viene. En equipo con Grindetti e Iguacel trabajamos en un plan de gobierno y políticas públicas para la provincia de Buenos Aires: porque somos bonaerenses y conocemos muy bien el lugar en donde vivimos”, comentó De La Torre en ese entonces.

“Con Macri había un rumbo”: el apoyo de De la Torre al ex presidente

En este sentido, el legislador sostuvo que la Provincia necesita “un gobernador con conocimiento y coraje para realizar las transformaciones estructurales” que a su entender hacen falta, y “no de un porteño que mira encuestas hasta para ver qué camisa se pone a la mañana”.

En uno de los últimos actos, Patricia Bullrich supo destacar “el honor de que Joaquín De la Torre se sume al proyecto de cambio y de valentía”. Además, sostuvo que “es muy importante tener gente comprometida y que conozca la provincia” y destacó que “uno no se imaginaría en Córdoba tener un gobernador que no sea cordobés o en Salta un gobernador que no sea salteño”, por lo que valoró que “los bonaerenses pidan por su identidad”.

“Muchas veces me preguntaron por qué no cambiaba de domicilio y me iba a la provincia. Siempre dije que no porque no soy de la provincia, aunque la amo y me crié en un lugar de la provincia que quiero como mi segundo hogar, pero nací en la Ciudad de Buenos Aires y es importante respetar la identidad de cada uno”, señaló la ex ministra de Seguridad.

