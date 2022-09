Mauricio Macri inauguró un seminario para intendentes: “Manéjense con la verdad, aunque sea dura”

Mauricio Macri inauguró un seminario para candidatos a intendentes del PRO

“Las elecciones de 2023 las vamos a ganar porque ellos son malos. Pero en 2027 la gente no nos va a perdonar si gobernamos mal”. Se lo dijo Joaquín de la Torre a Mauricio Macri y de allí surgió la idea del ex presidente de organizar un seminario para capacitar a candidatos a intendente de ciudades de todo el país para que puedan gobernar de manera eficiente si ganan en 2023.

“Ustedes son servidores públicos. Tienen que estar ahí para los ciudadanos, atenderlos cuando los necesitan. Y manéjense con la verdad, aunque sea dura, porque esa verdad genera confianza a los ciudadanos. No hay aprendizaje cuando la mentira nos gobierna”, señaló el ex jefe del Estado al inaugurar esta mañana la primera de las cuatro jornadas de este encuentro,

El seminario, denominado “De la candidatura a la gestión”, se realizó en un salón del Belgrano Athletic Club y estuvo dirigido a 24 postulantes a intendente de una ciudad que fueron elegidos para la capacitación por cada candidato presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal (Macri no lo hizo; ¿será una señal de que no se considera un presidenciable?), todos de entre 35 y 45 años, muchos de ellos concejales de sus municipios.

Mauricio Macri y Joaquín de la Torre, en el seminario para capacitar candidatos a intendente

Al abrir el encuentro, el ex presidente afirmó que “el valor de un intendente radica en su capacidad de transformar, sobre todo en aquellos municipios con mucho atraso, y esto incluye las transformaciones básicas como que la gente abra la canilla y salga agua potable, que salga a la calle y tenga pavimento e iluminación y que pueda sentirse seguro”.

“Las grandes transformaciones requieren combinar liderazgos y empoderar a los equipos para que se sientan protagonistas -consideró-. Y hay que generar espacios con los equipos para compartir experiencias, sobre todo aquellas donde nos van mal porque son donde más se aprende”.

Macri les dio consejos a partir de su experiencia en el gobierno nacional: “Siempre recuerden quién les dio el poder y para qué -sostuvo-. Nunca dejen de ver la realidad a través de los ojos de la gente. El poder es algo maravilloso para transformar, es combinar recursos humanos y financieros y con eso generar una transformación. Pero el poder, y es lo que estamos viendo en Argentina, los puede corromper si no tienen en claro quiénes son. El foco tiene que estar puesto en el hacer, en el transformar, y no en ustedes. Y ese equilibrio es un trabajo de todos los días”.

“Hay dos bienes escasos en política; el tiempo y la plata; por eso es muy importante elegir bien las prioridades", dijo Joaquín de la Torre en el seminario

Luego, con el título de “Municipios eficientes”, De la Torre, quien se lanzó como precandidato a gobernador bonaerense del sector de Bullrich, fue el primer orador del seminario. Le siguieron el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien trabaja en el equipo de Diego Santilli, el postulante larretista para la gobernación, y el diputado nacional de la UCR Fabio Quetglas.

Tras agradecerle a Macri por reconocer su experiencia y los resultados de su gestión al frente de la intendencia de San Miguel, De la Torre les dijo a los presentes: “Estoy decidido a dar la pelea por gobernar la provincia y convencido de que hacer política con valores y en equipo es lo que necesitamos para realizar el cambio que los bonaerenses se merecen”.

“Hay dos bienes escasos en política; el tiempo y la plata. Por eso es muy importante elegir bien las prioridades. Los que fuimos intendentes sabemos que nunca se puede gastar más de lo que entra. Esto es fundamental aplicarlo en los tres niveles del Estado”, destacó el senador provincial de JxC.

Diego Valenzuela, en una recorrida bonaerense con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli

Por otra parte, Macri habló anoche con Luis Majul en LN+ sobre el ataque contra Cristina Kirchner y opinó que se trató de una agresión realizada por “un grupito de loquitos” y no de un hecho “orquestado políticamente”. En la entrevista, resaltó que se “toma muy en serio” este tipo de amenazas, pero también criticó “el grotesco de la sobreactuación” por parte del oficialismo.

El ex mandatario, además, habló sobre la posibilidad de encuentro con Cristina Kirchner: puntualizó que “el diálogo es una cuestión fundamental en una sociedad”, pero aclaró que, “para que eso se dé, tiene que existir la verdad, la honestidad intelectual”. A continuación, juzgó que “la falta de diálogo es algo que todos estamos sufriendo desde que el kirchnerismo gobierna” y lamentó que el país esté “sometido desde hace ya casi 20 años a este tipo de dialéctica”.

“Si me llama Cristina, le contesto. No quiero generar expectativas de cosas que no han sucedido -advirtió-. No nos olvidemos de que ni siquiera me entregó los atributos. Desde ese lugar, pensar que va a haber un diálogo constructivo, ojalá; Dios lo permita por el bien de los argentinos”.

