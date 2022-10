Los libertarios armaron un acto de reivindicación de la presidencia de Menem en la Legislatura porteña

Desde la derecha: Domingo Cavallo, Eduardo Menem, Ramiro Marra y Carlos Corach

En un acto infrecuente en la política argentina, un grupo de ex funcionarios y ministros de Carlos Saúl Menem se convocaron en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para reivindicar su presidencia. Convocados por el diputado libertario Ramiro Marra, Domingo Cavallo, Carlos Corach y Eduardo Menem expusieron sobre el libro “Los Noventa, la Argentina de Menem″, que aborda los principales hitos de los 10 años y medio de gobierno de la última década del siglo pasado.

“Esta es la historia contada por los protagonistas, luego de décadas de relato contra la década del 90″, aseguró en la presentación de los oradores Ramiro Marra, quien destacó el saludo que enviaron al encuentro el diputado Javier Milei y el auditor general, Miguel Pichetto. Y recordó que Carlos Menem tuvo que enfrentar “una herencia de hiperinflación y estancamiento económico” que sobrevino en el final de la administración de Raúl Alfonsín. “Los noventa no fueron la década perfecta, fueron la mejor”, insistió.

El acto de reivindicación menemista con el legislador Marra. Estuvieron Corach, Cavallo y varios ex funcionarios y dirigentes de la década del 90

La presentación empezó con un discurso de Corach, que habló sobre las cuestiones políticas de los dos gobiernos menemistas. Le siguió Cavallo, que explicó en detalle las reformas económicas que pusieron en marcha en la década del 90, y concluyó con el resumen de Eduardo Menem, que hizo un repaso de los hitos de la gestión de su hermano y trató de desmentir los cuestionamientos y críticas que dominó la narrativa de los años 90.

Corach recordó que “la primera plana del diario Clarín anunciaba ‘Corach, ministro de Interior’, y en la misma página decía que se había registrado la menor inflación en 52 años”. “Hoy tengo el honor de compartir esta charla con quien fue el participe de esa hazaña. Hablar de la década del 90 es necesariamente hablar de Carlos Menem”, agregó.

“Muchas veces se señala el éxito y el fracaso de cada ministro. Y todo depende de qué Presidente tuvo cada uno. Carlos Menem tenía una intuición maravillosa en política. Él delegaba todo, le daba confianza a sus colaboradores. Les daba amplitud de trabajo, les daba posibilidades de experimentar políticas, de desarrollarse políticamente”, continuó.

“El líder es quien se rodea de hombres de confianza y les permite un desarrollo personal y político generoso, algo no habitual. Nada de lo que se hizo en los 90 podría haberse hecho sin Carlos Menem”, afirmó y elogió al ex Presidente como un político “con una gran intuición”.

Durante su discurso, también defendió los indultos concedidos a los condenados por los años de plomo, tanto a los represores que violaron los derechos humanos como a los guerrilleros que cometieron atentados que dejaron miles de muertos, mutilados y lesionados. “Los firmó con la convicción de que llevaba a que terminaran las asonadas y levantamientos militares”, dijo.

También resaltó el Pacto de Olivos que Menem selló con Alfonsín, que permitió, además de la reelección, una modernización del Estado y las instituciones. Finalmente, recordó que Carlos Menem, por primera vez en décadas, le entregó el mando a un presidente de otro signo político “con un proceso que se concretó en paz y de una manera ejemplar”.

En tanto, Domingo Cavallo pronunció un discurso que combinó la defensa de las reformas económicas aplicadas durante el gobierno de Menem con una fuerte crítica a la gestión actual, sobre todo al modelo que se puso en marcha desde la pesificación y captura de los depósitos bancarios que se dispuso durante el gobierno de Eduardo Duhalde.

“El ahorro de los argentinos está en el exterior”, advirtió Cavallo como uno de los principales motivos de atraso de la economía argentina, al tiempo que resaltó como “un gran logro de la década del 90 fue que la gente mantuviera sus ahorros en el país”. “Ese fue el logro de la convertibilidad”, aseguró.

“Después de haber armado una narrativa mentirosa hablan de la crisis del 2001 como la responsable de todos los males. En realidad la pobreza y los demás problemas surgieron con la devaluación que significó la pesificación del 2002. Pasamos de importar combustible y electricidad a tener un superávit para el final de la década”, indicó.

“Las privatizaciones no fueron vender las joyas de la abuela, si no un proceso de modernización de todos los servicios tan importantes en la Argentina”, continuó el ex súper ministro que tuvo la década del 90. “Los subsidios económicos eran 0 en los 90 y la gente podía pagarlos sin problema alguno. Vuelvan a mirar lo que fue la década del 90. Hay que retomar un montón de medidas que se utilizaron en esa época”, consignó.

Cavallo recordó que, en un momento en que estaban distanciados -ambos protagonizaron una interna en el gobierno que jaqueó a la administración-, él lo llamó para pedirle que depusieran el enfrentamiento: “Fue cuando él había sido convocado por Bill Clinton, en Estados Unidos; y a mí me habían pedido que fuera a hablar a Rusia, que enfrentaba una grave crisis en el gobierno de Boris Yeltsin”.

“Vamos a necesitar un líder como Menem para salir de este atolladero”, expresó el ex ministro de Economía.

Finalmente, Eduardo Menem advirtió que “los sucesos de los 90 fueron tergiversados por políticos fracasados, por prensa ideologizada y gente que no pudo hacer lo que hicimos”.

El hermano del ex presidente y que ocupó la vicepresidencia primera del Senado durante la mayor parte del mandato, afirmó que “este libro es necesario por las barbaridades que se han dicho”. Eduardo Menem de hecho fue el compilador junto con Corach y se dedicó a reunir los escritos de 28 ex colaboradores y funcionarios que intervinieron en los 90.

“Los escuché decir que Menem destruyó los trenes. La verdad es que los trenes vinieron decayendo durante años. Cuando Carlos Menem dice ‘ramal que para ramal que cierra’ era una medida disuasoria para evitar las grandes huelgas ferroviarias”, afirmó el ex senador riojano y agregó: “Hay una degradación a nivel derechos humanos, esos que tanto dicen defender”.

“Han llenado de ñoquis la administración. Yo dejé el Senado con unos 800 empleados y hoy en día hay más de 6.000″, resaltó.

En el Salón Dorado de la Legislatura Porteña estuvieron además de Cavallo, Corach y Eduardo Menem, Rodolfo “El Chango” Díaz, Horacio Liendo, Julio Aparicio, Jorge Castro, Carlos Bastos y el ex juez de la Corte Rodolfo Barra, todos referentes clave durante el gobierno menemista.

Acompañaron el evento los legisladores porteños por La Libertad Avanza Oscar Zago, Rebeca Fleitas y Leonardo Saifert; el diputado provincial de La Rioja, Martín Menem; el presidente del MID de la Ciudad de Buenos Aires, Edgardo Alifraco; el referente de la UCEDE nacional, Andrés Pasamonti; y la senadora nacional por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero. Y estuvieron los miembros de la agrupación universitaria M.E.N.E.M. de la Di Tella y los jóvenes autoconvocados de Avanzan Los Aliados (ALA).

SEGUIR LEYENDO