El regreso de Máximo Kirchner a la escena pública: críticas a Macri, seguridad estricta y el clamor de “Cristina presidenta”

“Perdonen, pero a partir de ahora va a ser así”. La persona que escolta a la prensa al ingreso del Plenario Militante del Frente de Todos en Morón que cerró el diputado nacional, líder de La Cámpora y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, se disculpa porque a una periodista le revisan la mochila. Todas las personas que en la tarde del sábado se acercaron al Club Matreros para participar del acto con un bolso o mochila fueron revisadas. Todas, también, estuvieron sentados en sillas de plástico que ocuparon buena parte de una de las canchas de rugby y escuchando las palabras de Máximo Kirchner. Desde que Fernando Sabag Montiel intentó asesinar a Cristina Kirchner algunas cosas cambiaron para la vida política del Frente de Todos y este sábado quedó demostrado. Un mes después, su hijo, rompió el silencio.

De camisa blanca, y bajo un sol abrasador, Kirchner no eligió el estrado para hablar. Lo hizo desde la mesa que se ubicó en el escenario. Tampoco se paró. En su discurso, el diputado nacional indefectiblemente habló de lo ocurrido el 1 de septiembre último. Al igual que venía sosteniendo la dirigencia del Frente de Todos, deslizó que los discursos de odios fogonearon acciones como las que perpetró Montiel y Uliarte. Pero fue por más, recordó que los abogados defensores de Nicolás Carrizo, Gastón Marano y Brenda Salva asesoraban a legisladores del PRO y pidió saber “quién está detrás de Sabag Montiel y Brenda Ulliarte”.

Máximo Kirchner durante su discurso

También hizo un repaso de intervenciones discursivas de Mauricio Macri durante su presidencia, pero no dudó en “levantar” a Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno porteño fue blanco de buena parte de su intervención, desde los fondos que recibe la Ciudad en desmedro de los municipios del conurbano y el interior bonaerense, hasta su postura por el conflicto con los centros de estudiantes que vienen realizando tomas en distintos colegios de la Ciudad. “Se la agarra con los pibes”, le dijo y zanjó sin dudarlo en la vida interna del PRO. “Larreta quiere sacar chapa con los pibes y descarga la frustración de bajar la mirada ante Macri, que lo maltrata y lo deja sin dignidad”. Fue aplaudido. También describió que la Policía de la Ciudad es “la policía política de Larreta”.

Durante su discurso, que duró poco más de una hora, Kirchner fue y vino por distintos conceptos. Cuestionó el dólar soja que se estableció para que las cerealeras liquiden. Describió que “pusieron de rodillas al país”. También, al hablar de la educación y el endeudamiento de la gestión Cambiemos, recordó que durante la gestión de María Eugenia Vidal se inauguraron 65 escuelas y que en lo que va la gestión de Axel Kicillof ya llevan inaugurados 110 “con pandemia y con una guerra”, en lo que se interpretó como un gesto hacia el mandatario bonaerense.

Máximo Kirchner junto a Martín Sabbatella y Lucas Ghi, los organizadores del acto en Morón

Pese a tratarse del regreso a la escena pública, el diagnóstico de Kirchner no fue el más auspicioso. “Nuestro país quedó de rodillas”, admitió. Algo que en privado suele repetir y que se los hizo saber días atrás a intendentes de la Primera y Tercera Sección electoral durante un encuentro que compartieron en Lomas de Zamora. Con la pérdida del salario real, pérdida de votos, inflación en constante y en un proceso de ajuste atado al acuerdo con el FMI, el panorama asoma complejo para las intenciones electorales del Frente de Todos. “Queremos lo mejor para la patria, queremos debatir y discutir donde digan. No quiero estar pensando cuando vengo a un acto si alguien va a hacer lo que no tiene que hacer. Nuestro país quedó de rodillas y la solución que va a venir a plantear son tres: la flexibilización laboral, flexibilización impositiva y flexibilización ambiental”, dijo. Advirtió que “no va a venir nada bueno de la antipolítica”, y que “a la mierda hay que transformarla”.

“No nos conformamos de que el mundo sea una mierda. Aspiramos a transformar nuestras propias prácticas. Ser capaces de transformarnos a nosotros mismos”, reclamó y cuando mencionó a Cristina Kirchner, los aplausos crecieron. Cerró el acto y ya toda la gente estaba de pie. Cuando dijo “les traigo como siempre el saludo de la compañera Cristina”, la respuesta fue —nuevamente— un deseo de la militancia K: “Presidenta…Cristina presidenta”. Y así terminó, saludando desde el escenario, bajo ese cántico y sin selfies.

El líder de La Cámpora, en Morón

En el primer acto pos atentado, con un Kirchner como centro de escena, la logística y la liturgia acostumbrada a los encuentros kirchneristas cambió. Las más de cinco mil personas que participaron del plenario estaban identificadas con pecheras y/o pulseras. Nuevo Encuentro, que tiene su base territorial en Morón con la figura de Martín Sabatella y el intendente Lucas Ghi, que hizo de anfitrión y reconoció que había que ir a buscar a los desencantados para la elección del año que viene, fue quien más aportó militancia. También estaba presente La Cámpora y había banderas del Movimiento Evita. El Frente Renovador marcó presencia con el titular de Trenes Argentinos, el moronense Martín Marinucci.

En cuanto a la dirigencia apenas algunos ministros nacionales como Gabriel Katopodis y Juan Zabaleta se hicieron presentes, con la particularidad de que son intendentes en uso en licencia de los municipios de San Martín y Hurlingham, distritos vecinos a Morón. Al finalizar el acto, ambos dirigentes salieron corriendo entre la gente ante la mirada atónita de los presentes, mientras Máximo K todavía saludaba desde el escenario. Zabaleta parecía tener mejor cadencia runner que su colega.

El legislador junto a la militancia, después del acto

