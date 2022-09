Patricia Bullrich: “Todas las personas que están usurpando la calle tienen que tener causas”

La ex ministra de Seguridad durante la gestión de Cambiemos, y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, apuntó contra los grupos piqueteros que este martes decidieron acampar frente al Ministerio de Desarrollo Social y señaló que deben ser denunciados: “Todas las personas que están usurpando la calle tienen que tener causas”.

La ex funcionaria de Mauricio Macri volvió a mostrarse muy crítica del Gobierno de Alberto Fernández al referirse a los distintos conflictos que marcan la actualidad: desde los piquetes, la toma de colegios en la Ciudad de Buenos Aires, hasta la crisis de los neumáticos y los ataques mapuches en Villa Mascardi. Para Bullrich, “estamos viviendo fuera de la ley” y hay “una falta de límites en todo sentido”: “Cada sector hace lo que quiere y no tiene nadie que lo frene; las fuerzas de seguridad están atadas de manos”.

“Tenemos fábricas tomadas, el sur tomado, escuelas tomadas, un acampe en la 9 de Julio, el ataque de los camioneros, tenemos que terminar con esta Argentina de la anomia, de la anarquía, de la destrucción de la ley como elemento de convivencia. Basta de una vez por todas, hay que lograr tener orden”, manifestó en declaraciones a Todo Noticias (TN).

Sobre el acampe piquetero, Bullrich expresó: “No podemos tener eso en la 9 de Julio, hay cientos de familias que se están fundiendo porque tienen negocios ahí y no pueden trabajar. No podemos seguir dejando este desorden. Si este Gobierno no lo hace hay que ir contra el Gobierno por la pérdida total del valor de la ley para los ciudadanos”.

“Todos los ciudadanos tienen que denunciar esta situación e ir contra este país tomado. Este país no tiene más ley y la Constitución no rige para nadie. Basta de excusas, no se puede tener miedo”, enfatizó.

En ese sentido, Bullrich señaló que “hay que denunciar a todos los que están usurpando la calle”. “Todas esas personas tienen que tener causas”, dijo sobre los piqueteros. “Ahí hay un delito infraganti”, justificó. Si bien admitió que se trata de gente “vulnerable” agregó que “son manejadas por organizaciones que buscan el control del poder social y de la calle”.

“Tenemos que terminar con que hay cientos de jóvenes que podrían estar trabajando y cobran planes sociales. La Argentina está al revés, el trabajo tiene que ser la regla no el plan social”, remarcó.

Grupos piqueteros acampan sobre la 9 de Julio (Crédito: Luciano Gonzales)

La ex ministra de Seguridad vinculó este conflicto con la toma de colegios de la Ciudad de Buenos Aires y señaló que forma parte de “una estrategia de no querer tener prácticas laborales cuando es lo que el país necesita”. Para Bullrich, el reclamo de las viandas que plantearon los estudiantes “no es un problema”. Y agregó que la ministra de Educación, Soledad Acuña, “tiene que sacar” a los jóvenes involucrados en las tomas.

“Buscan generar la idea de una crisis educativa en la Ciudad. Le tiene que caer todo el peso de la ley a los que están tomando e impidiendo la educación. Basta de vivir fuera de ley”, expresó la dirigente del PRO.

También pidió “sancionar penalmente” a los sindicalistas involucrados en el conflicto de los neumáticos. que provocan que “cierren empresas”.

Por último se refirió a los ataques mapuches y criticó al Gobierno Nacional porque “las fuerzas federales tienen la orden de no actuar y dejar hacer”. “Hay que desalojarlos y volver a restituir el puesto de las fuerzas para que los ciudadanos de Villa Mascardi puedan reconstruir sus casas. El Estado es responsable”, agregó y advirtió que “si las autoridades no actúan, vamos a perder parte de nuestro territorio en manos de extremistas”.

