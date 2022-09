Qué dijo la esposa del embajador argentino en el Reino Unido tras el desplante que vivió durante el funeral de Isabel II

El incómodo momento que vivió la esposa del embajador argentino en el Reino Unido durante el funeral de Isabel II

Alessandra Viggiano Marra caminó a paso lento, subió los escalones previos al ingreso a la capilla del rey Jorge VI del castillo de Windsor y, como indica el protocolo, extendió su mano derecha para saludar al director de ceremonial, pero el hombre no le respondió el saludo. Entonces, la esposa del embajador argentino en el Reino Unido —Javier Figueroa—, retiró su mano y continuó caminando en el marco del funeral de Isabel II. La secuencia del desplante comenzó a circular y el incómodo momento se viralizó en redes sociales. En diálogo con Infobae, la diplomática compartió cómo atravesó aquella embarazosa situación.

“Al principio, cuando el video no estaba viralizado, no se sabía quién era la mujer pero bueno, ahora sí. Todo el mundo me está llamando en solidaridad, como si hubiera sido un desplante por algo en particular y solo fue parte del momento”, comentó Viggiano Marra.

Respecto al instante puntual y cómo lo vivió por dentro en esos segundos, describió: “En el momento me dio mucha bronca, porque veníamos pasando y todas las personas que venían adelante mío le venían dando la mano al Marshall. Lo hacían porque él es el Marshall del cuerpo diplomático, que es el equivalente al director de ceremonial. Nos conoce a todos los diplomáticos y diplomáticas que estamos acreditados en el Reino Unido”.

El incómodo momento fue registrado en el marco de los funerales por la muerte de la Reina Isabel II (REUTERS/Alkis Konstantinidis/Pool)

“La mujer que viene delante mío le da la mano y se ve que en el afán de hacer pasar a la gente, no me vio”, detalló sobre la acción del británico y enfatizó sobre cómo sobrellevó ella las imágenes que circularon en redes sociales. “El video lo vi una sola vez porque me deprime verlo más”, señaló quien también es ministra de Cultura de la embajada argentina en el Reino Unido.

Luego, según cuenta la diplomática argentina, el Marshall británico pidió disculpas por el desplante: “El señor llamó para disculparse y dijo que realmente no vio el saludo”. Viggiano Marra también recordó que el hombre en cuestión no es un desconocido para ellos, debido a que ya habían compartido momentos diplomáticos en otras ocasiones: “Él estuvo muchas veces en la residencia y también estuvo presente cuando Javier (Figueroa) presentó cartas credenciales (ante la Reina Isabel II, en 2021)”.

“La verdad que no lo hizo a propósito y no hay nada detrás”, aseguró la diplomática argentina sobre el accionar del director de ceremonial local. La transmisión oficial del entierro de los restos de la soberana emitida por la cadena BBC registró el momento exacto.

El incómodo momento que vivió la diplomática argentina Alessandra Viggiano Marra

Vale recordar que hace una semana atrás, el gobierno argentino había definido que el embajador Javier Figueroa sería el funcionario que representaría al país en los funerales de la Reina Isabel II, quien falleció el pasado 8 de septiembre en el Castillo de Balmoral (Escocia).

Inicialmente se especuló con que el canciller Santiago Cafiero podría haber sido enviado a la ceremonia que se llevó a cabo desde el 19 de septiembre en la Abadía de Westminster. Sin embargo, finalmente se decidió que ese papel lo cumpliera el diplomático que representa al país en el Reino Unido.

Viggiano Marra, a su vez, destacó que existió otro malestar provocado a partir del incómodo momento registrado en la capilla del rey Jorge VI. “En mi, particularmente, lo que más me dolió fue que pensábamos en esa oportunidad darle difusión al hecho de que yo estaba con un sombrero de una diseñadora argentina que se llama Nicole Tursi, porque estamos participando justamente esta semana en el Festival de Diseño de Londres. Entonces ella me prestó el sombrero para que se viera y, al final, el sombrero quedó asociado a este incidente. Eso fue lo que más bronca me dio”, lamentó la diplomática nacional.

Javier Figueroa, embajador argentino en Reino Unido, junto a su esposa Alessandra Viggiano Marra durante una reunión virtual con la reina Isabel II.

El año pasado, el palacio de Buckingham fue el escenario de la última reunión entre el embajador Figueroa y la difunta reina Isabel II. En aquel encuentro también estuvo Viggiano Marra. El encuentro diplomático se celebró de manera virtual, como consecuencia de las restricciones que regían en el Reino Unido a causa de la pandemia de COVID-19, y fue en el marco de la presentación de las “cartas de credenciales”, los documentos formales que acreditan a un embajador como jefe de una misión diplomática.

Es importante destacar, a su vez, que Figueroa ya conocía a la Reina Isabel II por haber asistido a distintos encuentros durante su etapa como diplomático junior en aquel país. “Estuve aquí ocho años como diplomático junior, con tres distintos embajadores y durante esos momentos la vi a la Reina porque hay un calendario anual de actividades”, le había comentado el diplomático a este medio días atrás.

