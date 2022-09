El canciller de Nicaragua participó de un acto por los derechos humanos que encabezó Alberto Fernández

Denis Moncada, canciller de Nicaragua, en el acto encabezado por Alberto Fernández

En el marco de la visita oficial a Nueva York con motivo de la asamblea general de la ONU, el Gobierno argentino invitó al ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, a participar del acto en el que el presidente Alberto Fernández solicitó que la ex ESMA sea declarada patrimonio mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Todo ocurrió en el consulado argentino en la ciudad estadounidense, donde se presentó una muestra fotográfica para postular al actual Museo Sitio de la Memoria, ubicado en el barrio porteño de Núñez, como uno de los lugares reconocidos por el organismo internacional.

Durante la última dictadura militar, ese predio, que por aquella época era la escuela de mecánica de la Armada, funcionó también como centro clandestino de detención.

El funcionario del régimen de Daniel Ortega, administración que tiene varias denuncias por violación de los derechos humanos, fue uno de los invitados especiales al evento, al igual que integrantes de Madres de Plaza de Mayo y sobrevivientes de la ESMA.

En un breve intercambio con Infobae, también presente en el acto, el ministro nicaragüense defendió a la dictadura de su país y confirmó que fue invitado a presenciar la charla.

- ¿Usted es el canciller de Nicaragua?

- Sí.

- ¿Y qué hace aquí?

- Me invitaron y vine

- Este es un acto en defensa de los Derechos Humanos, que no sucede en Nicaragua.

- En Nicaragua también defendemos a los Derechos Humanos.

- Eso no es así: en su país encarcelan a la oposición, a los religiosos que cuestionan al régimen.

- Mirá, está hablando la señora (por Marcela Losardo, embajadora argentina ante la Unesco), así que voy a dejar de hablar.

La muestra luego irá a la sede de la Unesco, donde estará de forma permanente

El evento fue encabezado por el propio Alberto Fernández, quien brindó un discurso en el que recordó que en la ESMA fueron detenidas de manera ilegal “algunas mujeres que terminaban pariendo allí a sus hijos, los cuales luego eran entregados” a otras personas.

“Me acuerdo cuando entré al Casino de Oficiales y me di cuenta de lo que pasaba en ese lugar y me di cuenta de que nadie de los que hayan estado ahí podían no conocer lo que estaba pasando en ese lugar. Fue un pacto que nunca olvidaré. Ese lugar donde muchos padecieron el encierro, el secuestro, la desaparición. Un horror”, agregó el Presidente.

A su turno, Losardo sostuvo que, “con esta nominación, Argentina, claramente contribuye a la paz mundial y a evitar que tales eventos vuelvan a ocurrir”, por lo que consideró “necesario reconocer y preservar esta trascendencia y proyección internacional”

“En primer lugar, porque es uno de los sitios de conciencia más representativos de desaparición forzada de personas, que posteriormente fue reconocido por Naciones Unidas como crimen de lesa humanidad. En segundo lugar, porque el Museo Sitio y Memoria ESMA es un testimonio único y excepcional de la convivencia de las instituciones estatales como la represión clandestina. Finalmente, porque con su propia existencia, el Museo Sitio y Memoria ESMA representa el valor universal de la oposición pacífica y terrorismo de Estado. También representa la fuerza y espíritu humano y el valor de la persuasión y el consenso social como medios para lograr justicia”, remarcó.

En los próximos días está previsto que la exposición fotográfica sea trasladada a la sede de las Naciones Unidas, donde formará parte de una muestra permanente.

Recientemente, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció este viernes que la dictadura de Daniel Ortega está tomando como “rehenes” a familiares de los disidentes sandinistas, con el fin de obligarlos a que entreguen a sus parientes.

Por su parte, durante la jornada, Alberto Fernández también participó en Manhattan de un acto organizado por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), en el que volvió a reclamar el fin de los bloqueos en América Latina y afirmó que la región sufrió los costos de trabajar desunida.

“La pandemia dejó en evidencia la desigualdad que el mundo vive, esa desigualdad, evidentemente, a nosotros como latinoamericanos nos tiene que llamar la atención y nos obliga a redoblar esfuerzos para terminar porque la realidad es que, América Latina, es al fin de cuentas, el continente más desigual de todo el mundo”, agregó.

