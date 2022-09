Leandro Santoro se manifestó en contra de suspender las PASO: “Lo peor que podemos hacer es cambiar las reglas del juego”

El diputado nacional Leandro Santoro (NA: DAMIAN DOPACIO)

El diputado nacional del Frente de Todos Leandro Santoro, quien también le brinda asesoramiento a Alberto Fernández, aseguró este domingo que las PASO no deben suspenderse, tal como consideraron algunos dirigentes dentro del Gobierno, de cara a los comicios presidenciales del 2023.

El legislador porteño fue contundente al señalar que “de ninguna manera” se deben suspender las elecciones primarias, y advirtió que “hay que ser categóricos” en el rechazo a esa posibilidad, que surgió desde el oficialismo y que se convirtió en un rumor que ganó fuerza en los últimos días.

“Si queremos suspender las PASO, si el sistema político lo quiere hacer, lo tenemos que pensar para el 2025, no para el 2023. Lo digo sin especulación personal. No tengo un interés particular con este tema”, indicó en una entrevista concedida a la radio Futurock.

En ese sentido, exclamó: “Si hablamos de paz social y de diálogo político, lo peor que podemos hacer es violentar un cambio de las reglas del juego para la próxima elección, porque eso solo va a generar más tensión”.

Leandro Santoro es uno de los principales asesores de Alberto Fernández (Telam)

Además, señaló que “la discusión sobre el sistema electoral se puede dar siempre y cuando se entienda que no es de una elección para la otra”. Así descartó de plano la posibilidad de apoyar la suspensión de las elecciones primarias en el 2023, un opción que gira en algunas oficinas del Gobierno, pero que no tiene un consenso mayoritario.

El legislador cercano a Fernández tiene en claro que avanzar con un cambio en las reglas de juego implicaría que se vuelva a tensionar la cuerda al máximo en la relación entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, donde no hay ningún tipo de posibilidad de aceptar que se modifiquen el esquema electoral vigente.

Santoro se refirió también a la discusión parlamentaria que se aproxima y que se centra en el Presupuesto 2023. Recordó lo complejo que fue el debate en diciembre del año pasado, cuando la oposición no le votó el presupuesto y el Gobierno tuvo que prorrogar el del 2021.

“Vamos a trabajar para que haya presupuesto y para que la oposición lo acompañe. Y también para que se puedan construir condiciones para resolver los problemas. Apuesto a que el diálogo político resuelva cuestiones elementales”, indicó.

El diputado porteño se mostró en contra de la posibilidad de suspender las elecciones primarias en el 2023

En esa línea, el legislador oficialista dejó en claro que “es imposible resolver todos los problemas con consenso” y que hay “muchas cosas que se resuelven en el marco de la discusión política y electoral”. Sin embargo, resaltó que hay situaciones “en las que tiene que haber un acuerdo general, esas son las reglas del juego”.

“Dejar al Gobierno sin presupuesto debilita al Presidente y al equipo económico de cara a las gestiones que tienen que hacer para adelante en un contexto difícil como el que hoy vivimos”, advirtió. Y agregó: “A nadie le gustó que la Argentina se haya quedado sin presupuesto. Esa experiencia del año pasado nos tiene que ayudar a construir consenso”.

Respecto al llamado para generar un diálogo político que hizo el Gobierno, Santoro dejó en claro que esa negociación debe incluir al ex presidente Mauricio Macri. “Es el jefe de Juntos por el Cambio. El que tiene más votos y liderazgo por sobre Rodríguez Larreta y Bullrich. Si está donde está es porque ahí lo puso la gente cuando lo eligió. Si queremos construir un diálogo político, él tiene que ser protagonista”, sentenció.

“Macri debe ser incluid en ese diálogo. Lo mismo sucede con Cristina. A nadie de Juntos por el Cambio se le puede ocurrir que se pueda armar un diálogo sin que Cristina sea protagonista”, indicó.

