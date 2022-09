Aníbal Fernández: “Es imperioso seguir el rastro del dinero para saber quién financió el ataque contra Cristina”

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación

(Enviado especial) A 12.000 metros de altura, Aníbal Fernández confirmó que la justicia federal investiga la probable financiación del ataque fallido contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. “Es imperioso seguir la ruta del dinero, es imperioso saber quién financió el intento de asesinato”, aseguró el ministro de Seguridad de la Nación a bordo del avión charter de Aerolíneas Argentinas que llevó a Alberto Fernández y a su comitiva a la ciudad de New York.

En los celulares secuestrados a los principales implicados del ataque a CFK se encontraron aplicaciones que permiten pagar y recibir dinero a través de cuentas bancarias. Esas Apps permiten seguir la ruta del dinero, un método de investigación clave para determinar cómo fue financiado el intento de asesinato contra la Vicepresidenta.

En este contexto, la jueza federal María Eugenia Capuchetti solicitó que se levante el secreto bancario sobre las cuentas que manejaban los implicados Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel. Y lo consiguió.

— ¿El financiamiento a los implicados es una conjetura? —, preguntó Infobae a Fernández durante una entrevista que concedió a todos los medios que cubren la gira presidencial por los Estados Unidos.

— No

— Entonces, ¿Cómo es la investigación en ese andarivel?

— Lo más importante en este caso es saber de dónde viene la plata. Y hay un documento muy fuerte de Homeland Security que dice puntualmente “follow the money”, sigan la guita. Nosotros creemos que es imperioso buscar la plata, que es imperioso.

Brenda Uliarte tiene un rol clave en la organización que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner

Además de investigar la financiación del ataque a CFK, la justicia federal no descarta que por encima de Uliarte, Sabag Montiel, Agustina Díaz y Gabriel Carrizo exista una trama delictiva con jefes y organizadores. Consultado al respecto, el ministro de Seguridad esquivó la respuesta directa. Y se entiende el por qué: la investigación está en pleno proceso.

— Pero, ¿creen que hay arriba una estructura o no?

— No tengo nada que me lo demuestre todavía, ni nada que no me lo demuestre todavía. Hay un trabajo que se tiene que hacer, precisamente, porque al seguir el dinero podemos encontrarnos con algo importante. No lo sabemos todavía.

En los casos de magnicidios o intentos de magnicidios -Juan Pablo II, Olaf Palmer o Ronald Reagan- siempre aparecen en la superficie ejecutores, o colabores necesarios, que dependen de una organización que actúa compartimentada y con el control de todas las acciones en manos de un cerebro criminal.

El ataque a CFK tenía un sentido político y, ese sentido, fortalece la posible existencia de una organización. Los mensajes de Brenda o de Castillo exhiben un cuestionamiento político, pero no revelan las consecuencias institucionales que podría haber causado el asesinato de la Vicepresidente.

Este elemento es importante para los investigadores de Comodoro Py y de las Fuerzas de Seguridad: el entendimiento de los efectos políticos a posteriori del magnicidio -por ahora- no aparece en la evidencia vinculada a Brenda, Sabag Montiel, Díaz y Carrizo.

La jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo ingresan al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner para tomarle declaración indagatoria

La investigación en Comodoro Py no solo incluye a los implicados en el caso y la probable financiación de sus actividades delictivas. La jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo también investigan a la custodia de la Policía Federal que se mantuvo impasible cuando Sabag Montiel gatilló dos veces frente a la cara de Cristina.

— A partir del minuto que sucedió el hecho se puso la mirada sobre la protección de la Vicepresidenta. En ese contexto, ¿están revisando el funcionamiento del Protocolo 7? —, le preguntó Infobae al ministro Fernández.

— Sí claro, por supuesto.

— ¿Y qué cambios va a hacer?

— La orden de hacer el sumario la di el mismo día, a las 12 de la noche.

— ¿Cómo está el sumario ahora?

— Sigue su curso. Se van acumulando elementos que se van incorporando.

— ¿Cree que hay un punto de responsabilidad de la custodia de la Policía Federal respecto a la seguridad de Cristina?

— Es que yo mostré una foto en televisión donde está específicamente la Vicepresidenta y donde están los cuatro policías a su alrededor, como el cinco del dado, bueno, en esas condiciones.

— Pero el segundo capítulo del manual al que está haciendo alusión dice que los cuatro sobre el cinco del dado se tienen que replegar. Y siguieron caminando...

— No, no, no.

— Es el segundo capítulo del manual.

— No es el trabajo así. Nuestro trabajo es que, cuando ellos ven algo que nadie entiende, porque he hablado con muchos de los que han participado en ese momento y todos me dicen que nadie entiende qué está pasando en ese momento; lo que ellos dicen es “vamos”.

— No, ellos siguen caminando, ellos no dicen “vamos”.

— Ellos dicen “vamos”. Está en varias declaraciones.

— Pero ella sigue caminando.

— Bueno, está bien, es muy difícil decirle que no lo haga. Si nadie entiende qué está pasando.

— O sea, la responsabilidad al final fue de Cristina, no de la custodia.

— No, no, nunca dije eso yo. En ese momento, todos teníamos una enorme confusión porque no se veía qué pasaba.

— Pero no se tiraron sobre ella. No la pusieron en un auto. No la llevaron a la casa.

— La expresión de la Fuerza es sacarla de ese lugar.

Cristina Kirchner habló por primera vez tras el atentado en su contra

En otros tramos del reportaje, Fernández hizo referencia a la actuación de Capuchetti y Rívolo, ciertos cuestionamientos que recibió de referentes del kirchnerismo duro, el papel de La Cámpora en la custodia de CFK y las tareas de inteligencia para desentrañar las vinculaciones entre los grupos libertarios y los implicados en el asesinato fallido de la Vicepresidente.

Al respecto, la entrevista siguió así:

— ¿Hay conformidad del Gobierno con la actuación de Capuchetti y de Rívolo en la investigación?

— No hablo por el Gobierno, hablo por mi persona. Yo siento que se están haciendo muy bien las cosas y que no se han detenido en nada.

— Hubo declaraciones de dirigentes importantes del oficialismo, Juliana Di Tullio, por ejemplo, que dijeron que no alcanzó con lo que hizo el Ministerio de Seguridad y se refirió a tu persona.

— A mí lo que me toca hacer es distinto que lo que le toca hacer a ella. Nos conocemos hace muchos años, la conozco como una persona preocupada y dedicada a lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que estar todos los días al pie del cañón, laburando, y analizando lo que se está haciendo.

Aníbal Fernández dialogó con los periodistas que cubren la visita presidencial a New York y Houston

— ¿El círculo de confianza que actúa alrededor de la Vicepresidenta no es un problema para el trabajo profesional de la Policía Federal?

— No. La primera cápsula es de la Policía Federal y tiene que serlo sí o sí.

— ¿No faltó un seguimiento a los grupos que empujaban la violencia pública?

— ¿Quién te dijo que no se hizo? Pero, la verdad, es que inteligencia conforme a la (Ley) 25.520 no se puede hacer. Nosotros solo podemos hacer inteligencia cuando estás sobre un delito. Entonces, lo que hacés es inteligencia criminal.

— ¿No se necesitaría una modificación de la ley para abordar a los grupos que proponen la violencia política?

— No modificaría la Ley 25.520 para abrir el juego de la inteligencia. Este país tuvo muchos dolores de cabeza por dejar las manos libres a los que manejaban la inteligencia.

— ¿Sobre la Marcha de las Antorchas hicieron inteligencia?

— Sobre las Marcha de las Antorchas nosotros la detectamos mucho antes que sucediera. Debería haber actuado la Policía de la Ciudad, no actuó en forma rápida y la instrucción que nosotros dimos fue usar los hidrantes. Nosotros no somos de pegar, nosotros no somos de agredir; lo ordenamos de otra manera.

— ¿Pero no detuvieron a nadie el día que tiraron la reja de la Casa Rosada?

— No. Para eso hay que tener instrucción del fiscal. Todos los hechos, incluyendo los cortes e incluyendo estos hechos, se comunican al fiscal, y el fiscal no da otra expresión que no adoptar ningún temperamento. Y nosotros no podemos hacer otra cosa que eso. Es lo que dice el fiscal. Si no nos da la orden, no podemos actuar.





SEGUIR LEYENDO: