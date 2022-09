Con críticas al Gobierno, sindicalistas relanzaron las 62 Organizaciones: “No se puede parar la inflación”

José Ibarra, del Sindicato de Taxistas y titular de las 62 Organizaciones, en el encuentro donde se relanzó la tradicional entidad

“El gobierno actual está en un momento muy complejo porque no se puede parar la inflación y no se están generando puestos de trabajo genuinos. Queremos que este gobierno o el que esté elegido por el pueblo tenga el mayor de los éxitos porque en el medio estamos los trabajadores, que no nos vamos del país. Tenemos una enorme preocupación por la situación actual. Podemos llegar al 100% de inflación anual. ¿Y quiénes pagan el costo de eso? Los trabajadores”.

Así lo dijo José Ibarra, titular de la Federación Nacional de Conductores de Taxis y flamante secretario general de las 62 Organizaciones, tradicional brazo político del sindicalismo peronista, que fueron relanzadas este miércoles y que buscarán convertirse en protagonistas en la escena nacional.

Luego de su apogeo en los años 60 y 70, con el liderazgo del cacique metalúrgico Lorenzo Miguel, las 62 atravesaron distintas etapas que reflejaron el estado de división del peronismo y dejaron de tener la influencia decisiva de décadas pasadas, cuando era la agrupación político-sindical que conseguía que en las listas de candidatos del PJ hubiera un 33% de representantes del movimiento obrero.

El metalúrgico Lorenzo Miguel, histórico líder de las 62 Organizaciones

Eso mismo se proponen reflotar ahora, según admitió Ibarra a Infobae: “Por supuesto que esos derechos nos dio Perón a los trabajadores y vamos a trabajar para recuperarlos. Hemos acompañado a todos los gobiernos peronistas y cuando nos tuvieron que dejar de lado, lo hicieron. Los legisladores que tuvimos en los últimos tiempos fue por el esfuerzo individual, no conseguido orgánicamente. Queremos otra vez ese 33% y lograr la fuerza que los trabajadores hemos tenido históricamente en el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y los consejos deliberantes”.

Ibarra se convirtió en el principal referente de las 62 Organizaciones durante un encuentro realizado en la Federación Nacional de Conductores de Taxis y en el que se normalizó su situación jurídica ante la Inspección General de Justicia (IGJ) luego de muchos años de división interna.

Participaron de la reunión dirigentes de la Federación SUPEH, la Federación de Trabajadores del Gas, la Federación de Químicos y Petroquímicos, la Federación del Interior de Trabajadores de Estaciones de Servicio, el Sindicato de Obreros y Empleados de Cementerios, el Sindicato de Vendedores Ambulantes, la Asociación Gremial de Computación, la Unión Personal Superior del Gas, la Unión Personal Superior de AFIP, SUTEP, UTEDYC, el Sindicato de Cantantes, el Sindicato de Madereros, el Sindicato de Lavaderos, UTERA, Guincheros, Maquinistas de Teatro, Locutores, SADEM, Caddys de Golf, Depósitos Fiscales, Sindicato Petroleros de Neuquén, Federación de Farmacia, Hipódromos, Aguas Gaseosas, SOEME, Jerárquicos de Comercio, Empleados del Caucho y Chacinados, entre otros.

Para Ibarra, este paso que dieron las 62 Organizaciones “representa un ordenamiento administrativo porque estaban en una situación bastante irregular, que permitirá llevar adelante la normalización de las regionales de todo el país”, y desde hay una meta: “No sólo buscaremos la unidad sino que haremos un llamamiento a que se sumen todos los compañeros que comparten la defensa de los derechos laborales a esta sigla fundamental para los trabajadores durante muchas décadas”.

"La inflación es la devaluación encubierta que estamos viviendo", afirmó José Ibarra

El líder de las 62 destacó que en una primera etapa “se buscará la reorganización institucional” y que luego “recibiremos a los distintos tipos de candidatos de todo el país, los escucharemos y nos encolumnaremos detrás del que tenga la mejor propuesta para el movimiento obrero y recuperar el lugar que nunca debimos haber perdido”.

Sin embargo, Ibarra advirtió que no habrá un alineamiento automático al gobierno del Frente de Todos sino que se adoptará una posición más firme: “Solamente hay que fijarse cómo está afectando a los trabajadores la inflación, que es la devaluación encubierta que estamos viviendo y donde hay que luchar para no perder los derechos que nos dio Perón”.

El sindicalista afirmó que “hay candidatos que pregonan el trabajo genuino”, pero se preguntó: “¿Qué es el trabajo genuino? “¿En el sector privado? ¿En el Estado? La uberización llegó a nuestra actividad y a todas las actividades, pero no llega con todo el peso de la ley ni los beneficios”. Y agregó: “Nosotros vamos por el trabajo registrado dentro del marco de la seguridad social, no la changa total que no tiene vacaciones ni aguinaldo ni beneficios ni nada”.

Por su parte, Fabián Hermoso, Secretario General de la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria Química y Petroquímica y uno de los principales referentes de Las 62, agregó: “ Ante la grave situación económica y social es imperioso que, como representantes de cientos de miles de trabajadores, nos organicemos para alzar la voz ante las autoridades y procurar soluciones sustentables ”.

SEGUIR LEYENDO: