Carolina Losada y Luis Naidenoff anunciaron que se van a casar

Carolina Losada y Luis Naidenoff

Los legisladores de Juntos por el Cambio, Carolina Losada y Luis Naidenoff, quienes están desde hace algunos meses en pareja, anunciaron que van a contraer matrimonio: “Estamos muy felices”.

En Todo Noticias (TN), los senadores contaron cómo se generó la propuesta. “Estábamos hablando y me dijo que se quería casar”, comenzó relatando Losada. “’Ah bueno’, le dije yo” -continuó- “’¿Vos también te querés casar?’, me preguntó. Y le contesté que no me estaba preguntando a mí. ‘¿No te tenés que arrodillar para eso?’, le dije. Y él se rió, se arrodilló y me propuso casamiento”. “Claro que le dije que sí” , manifestó la periodista oriunda de Santa Fe.

“Se dio como se dan las cosas, naturalmente. Como cualquier persona que se enamora”, acotó Naidenoff, quien afirmó estar “convencido, jugado y decidido” en este nuevo paso para la pareja: “Estamos bien, muy felices”.

No obstante, en medio de la crisis en la que se encuentra el país, el senador de Formosa planteó que dado que “la situación es tan compleja”, no quieren “mezclar y confundir un sentimiento muy sano y muy lindo para nosotros con algún tipo de especulación cuando la gente está tan golpeada”. “El mensaje quizás sea que hay que vivir con intensidad. Se siente de corazón y cuidamos este espacio”, agregó.

Consultado sobre cuándo será la boda, el senador radical optó por mantenerlo en reserva. “Tenemos fecha”, dijo pero no dio precisiones; tampoco sobre el lugar en el que se llevará a cabo.

La pareja de senadores durante una actividad de campaña

El inicio de la relación

Losada y Naidenoff blanquearon su romance el pasado mes de julio. “Ella se va a casar conmigo, pero todavía no lo sabe”, había dicho el senador durante un encuentro con su actual pareja y otros dirigentes políticos, meses después de que los vieran por primera vez juntos en una foto que era netamente política. La periodista rosarina -que llevaba un tiempo separada para ese diciembre de 2021, luego de estar 17 años en pareja- respondió con una sonrisa, pero no muy cómoda con la situación. El formoseño, por su parte, estaba soltero, luego de enviudar, hace más de 4 años.

En el entorno de los legisladores radicales habían asegurado a Infobae que Naidenoff se mostró siempre predispuesto a ayudar a Losada y a brindarle apoyo del partido ante su reciente arribo a la política en las últimas elecciones legislativas. En paralelo, la ex modelo y periodista escuchó en más de una oportunidad sobre la calidez humana del senador, lo que los habría acercado y, finalmente, enamorado.

Ya decididos a mostrarse en público, los legisladores comenzaron a compartir el almuerzo en el comedor de la Cámara de Senadores ante la vista de todos los comensales. Y el 23 de julio fueron vistos juntos recorriendo la Exposición Rural de Palermo.

“Estoy regalado y lo asumo”, dijo entre risas Naidenoff en aquella ocasión en diálogo con A24. Allí mismo reveló que acompañó a Losada durante la campaña electoral porque “estaba totalmente loco” por ella. “Yo ni bola en ese momento”, acotó por su parte Losada pero de inmediato destacó que el senador “me ayuda, me cuida, me enseña. Algo bueno dentro de todo lo que pasa”.

Luego, en diálogo con Infobae, Losada definió que el “proyecto” de la pareja “es ser felices, hacernos bien. Y creo que los dos podemos ayudarnos mucho entre nosotros porque somos dos personas de bien que nos queremos bien”. “Bueno, así es cuando uno se enamora ¿no? Compartimos mucho realmente. Mi proyecto es ese, ser felices”, remarcó.

