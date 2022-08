Fuertes críticas a los dichos de Oscar Laborde sobre la Justicia y el avión retenido en Ezeiza

Oscar Laborde junto a Nicolás Maduro

Las declaraciones del embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, cuestionando el accionar de la Justicia por la incautación del avión venezolano-iraní de la empresa Emtrasur, despertó fuertes críticas y pedidos de renuncia entre diplomáticos y miembros de la oposición.

Diego Guelar, quien se desempeñó como embajador en China durante la presidencia de Mauricio Macri, fue uno de los más duros ante la consulta de Infobae al pedir que Laborde cese rápidamente su tarea en Caracas, adonde llegó hace pocos días, el 25 de julio. “Creo que tiene que ser licenciado inmediatamente. Es inadmisible su crítica a la Justicia. Está actuando como militante y no como embajador”, opinó.

Laborde había considerado esta mañana en declaraciones a AM 750 que el avión iraní-venezolano “objetivamente está secuestrado” en Ezeiza y cuestionó la resolución del juez federal Federico Villena de incautarlo, al afirmar que hay una “sensación de injusticia para el pueblo venezolano” por la intervención judicial.

“Tienen ese concepto de la diplomacia militante. Forma parte de la irracionalidad que maneja el kirchnerismo, que si critican a alguien de su partido, lo acusan de aplicar el lawfare. No tienen coherencia y viven del relato. Hasta el presidente, siendo un hombre del derecho, ha dicho que los hechos políticos no deben ser juzgados como en el caso de Milagro Sala en Jujuy”, continuó Guelar.

“¿Si esto puede afectar a la CELAC? Es un ámbito de debate válido, siempre y cuando se incorpore un acta democrática. Por más que su rol puede resultar confuso, no debería contener a países violatorios de la democracia. Por el momento parece que solamente excluyen a Canadá y a Estados Unidos. Y no se hace lo mismo con Cuba, con Nicaragua o con Venezuela que tienen serios problemas de transparencia y de derechos humanos”. finalizó.

El diplomático argentino al ser recibido en el embajada de Venezuela

Ricardo Lagorio, embajador de carrera y ex representante argentino en Moscú, manifestó también que en las expresiones de Laborde “hay muy poco republicanismo”. Y agregó: “Un embajador no debe relatar acontecimientos, ni hacer comentarios sobre cada tema de interés público. Debe respetar al Poder Judicial como una de las tres patas del sistema. La Justicia no secuestra, sino que evalúa pruebas y dictamina”.

Respecto de una posible sanción, Lagorio aseguró: “Me gustaría que el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, le llame la atención y le diga que esas declaraciones no corresponden. Después se verá si hay otro tipo de sanción. Pero Cafiero tiene que demostrar su autoridad y su poder como ministro para hacérselo notar”.

Lagorio consideró, además, que “la Constitución Nacional exige idoneidad para desempeñar un cargo en la función pública. En este caso a Laborde sus antecedentes no lo hacen calificar para ese puesto”.

Mariano Caucino, especialista en relaciones internacionales y ex embajador en Israel y en Costa Rica, por su parte, sostuvo ante este medio que “se trata de otro embajador kirchnerista actuando como representante del país ante el que está acreditado que en lugar de defender el interés argentino, defiende el de (Nicolás) Maduro”.

Caucino añadió: “Existe una decisión judicial que debe ser respetada. Laborde está confundiendo su rol. El principal problema es no se debió haberlo nombrado allí. Representa a Cristina Fernández de Kirchner y lo demostró cuando la semana pasada recibió a distintos representantes del gobierno venezolano que habían criticado duramente al presidente Alberto Fernández, en la sede de la embajada argentina”.

Fernando Straface, secretario general del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el principal asesor de Horacio Rodríguez Larreta en relaciones exteriores, también destacó en su cuenta de Twitter que el ex intendente de Avellaneda y representante argentino en el Parlasur “es otro embajador al revés” porque consideró que “además de la falta de profesionalismo para el ejercicio del cargo, en algunos embajadores políticos predomina una “pulsión a ser querido en el país de destino” que invierte el ejercicio de la función”.

Nuevo disparate de Oscar Laborde, embajador argentino en Venezuela, quien criticó a la justicia argentina por el tema del avión venezolano iraní.Laborde, hombre del Partido Comunista, hoy en las filas del gobierno es militante chavista. La Cancillería debería pedirle la renuncia. — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) August 16, 2022

En el mismo sentido se expresaron algunos legisladores de Juntos por el Cambio, como Fernando Iglesias, que citando la nota que publicó Infobae escribió en esa red social que “la locura es total”.

Waldo Wolff consignó: “Inadmisible la relación carnal con un país que acaba de desconocer el atentado a la AMIA. La política exterior de nuestra @CancilleríaARG es un escándalo”.

Miguel Ángel Pichetto, del Peronismo Republicano y actual Auditor General de la Nación, sostuvo: “Nuevo disparate de Oscar Laborde, embajador argentino en Venezuela, quien criticó a la justicia argentina por el tema del avión venezolano iraní. Laborde, hombre del Partido Comunista, hoy en las filas del gobierno es militante chavista. La Cancillería debería pedirle la renuncia”.

SEGUIR LEYENDO