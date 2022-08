Con Kicillof y Máximo Kirchner al frente, el cristinismo mostró gestión propia y le da un crédito a Massa

Axel Kicillof y Máximo Kirchner, en el centro del acto de hoy

La Administración Nacional de la Seguridad Social de la República Argentina (Anses) conmemoró este lunes el aniversario del decreto del Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidados en un acto con fuerte impronta kirchnerista que se celebró en el Salón Dorado de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Además de su titular, Fernanda Raverta y el gobernador Axel Kicillof -que ofició de anfitrión- fue elocuente la presencia del diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, quien además habló durante el acto y dijo ser consciente de que se está en un mundo “muy complejo”, y en “una situación muy difícil”.

Si bien estaba definido que Kirchner participaría del evento -que iba a realizarse la semana pasada pero que “por cuestiones de agenda” se pospuso para este lunes- su presencia no dejó de ser sorpresiva; sobre todo por el momento político y económico que atraviesa el país y en medio de una nueva etapa que inició el Frente de Todos con la designación de Sergio Massa como un ministro de Economía empoderado políticamente y al que -como contó Infobae- el diputado nacional por el momento respalda.

Con un Salón Dorado repleto de dirigentes kirchneristas, la titular de la Anses recordó el camino para llegar a la implementación del Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, que por primera vez reconoce períodos de aportes jubilatorios para esta actividad que llevan adelante las mujeres madres y que a la edad de retiro no cuentan con los años de aportes necesarios para jubilarse. “Habían venido muchas veces y no estaba la posibilidad de jubilarse”, contó Raverta y aseguró que “hay una Argentina posible donde nuestros hijos e hijas logren más de lo que logramos nosotros”.

La titular de ANSES, Fernanda Raverta

“En la Argentina hubo etapas en las que se quitaron derechos y se ajustaron las jubilaciones, pero también contamos con gobiernos que reconocen los aportes de las tareas de cuidado, que son esenciales y merecen el agradecimiento de todos y todas”, agregó.

Kirchner habló luego de Raverta. El diputado nacional, que en su momento expuso las diferencias con el gobierno nacional con lo que fue su salida de la presidencia del bloque de diputados del FdT, deslizó que el Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidados “es un reconocimiento más que válido en un mundo muy complejo y una situación muy difícil”.

“ Tenemos plena conciencia tanto Fernada, como el gobernador, los compañeros y quien les habla que no es suficiente, pero que la peleamos todos los días ”, dijo Kirchner sobre el estrado, asumiendo la compleja situación que atraviesa la economía argentina. Al finalizar el acto, otro dirigente de La Cámpora trazó ante Infobae una analogía en clave más futbolera: “Esto es como ir perdiendo 3 a 0, pero vamos a jugar el segundo tiempo eh”.

El diputado nacional del FdT, Máximo Kirchner

Cómo remarcó este medio, por el momento desde La Cámpora no se lanzarán críticas hacia la gestión de Massa. En parte, por eso el ministro también llegó al gabinete nacional: con la garantía de que no habría cuestionamientos políticos como los que recibió el ex ministro Martín Guzmán. En la organización que conduce Kirchner entienden que los primeros anuncios que lanzó el ex intendente de Tigre eran medidas “que había que tomar”, y le darán un crédito. También lo tenía políticamente, Silvina Batakis, aunque las señales de los mercados y la disparada del dólar terminó eyectando del Palacio de Hacienda a la hoy presidenta del Banco Nación.

Durante el acto en La Plata, tanto Raverta como Kirchner ponderaron la política jubilatoria que encarnó el kirchnerismo en la etapa 2003-2015. Durante su discurso, Axel Kicillof fue quién más desarrolló este plano. “Yo aporté, me asignaron una AFJP compulsivamente y mis primeros años de trabajo aportaba a mi cuenta de capitalización. Llegó un día que sumando todos los aportes que había hecho, era menos lo que había en la cuenta para mi jubilación que lo que yo había aportado. Los jubilados futuros no se aportaron a ellos mismos, se aportaron a un sistema de timba, de especulación, un sistema financiero que hizo lo de siempre; explotó a los que menos tienen, se apropió de esa ganancia, la sacó y dejó el país en la miseria. Todo esto por supuesto con la rúbrica del Fondo Monetario Internacional. Esa calamidad fue lo que revirtió Cristina”, marcó el gobernador.

Raverta, Kicillof y Kirchner

Según datos de la Anses, a julio de 2022 son 180 mil las mujeres que ya cobraron su primer haber por tareas de cuidados. Las mujeres que tramitaron su jubilación mediante esta iniciativa tienen en promedio 3,5 hijos/as y 61,3 años de edad. Según informó el ente gubernamental, “de no haber sido por esta política el 79% de las mujeres no hubiese podido acceder a la jubilación debido a la insuficiente cantidad de años de aportes registrados en sus historias laborales”.

La foto de este martes fue una composición meramente kirchnerista. Es que además de Raverta, Kicillof y Kirchner también participaron del acto dirigentes y funcionarios de peso dentro del universo cristinista, como el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque; la intendenta de Quilmes e integrante de la mesa de conducción de La Cámpora, Mayra Mendoza; la titular del IPS, también integrante de la organización K, Marina Moretti; la ministra de Mujeres de la provincia, Estela Díaz, la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; de Gobierno Cristina Álvarez Rodríguez; la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout; el ministros de Salud, Nicolás Kreplak; la nacional Victoria Tolosa Paz; la subsecretaria de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi; la legisladora provincial Lucía Iañez y sus pares Ariel Archanco y Juan Malpeli; concejales y concejalas de La Plata.

La foto del kirchnerismo bonaerense que se compuso este lunes ampliará su encuadre mañana cuando en Lomas de Zamora, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa; acompañen a Kicillof y al Jefe de Gabinete bonaerense e intendente en uso de licencia de ese distrito, Martín Insaurralde, a la inauguración del Mercado Central de Lomas.

