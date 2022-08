Rodolfo D’Onofrio: “Quiero comprometerme para cambiar el rumbo de mi país”

Rodolfo D'Onofrio reunido con productores agropecuarios y empresarios del sector gastronómico, hotelero y bancario del noreste argentino

El expresidente de River Plate Rodolfo D´Onofrio compartió un encuentro con productores agropecuarios y empresarios del sector gastronómico, hotelero y bancario del noreste argentino en el marco de la jornada empresarial “Diálogo sobre los procesos de transformación de las organizaciones” que se llevó a cabo en la ciudad de Corrientes.

Durante la exposición, D´Onofrio planteó que “con un proyecto y un equipo se puede cambiar la realidad de una empresa, un club y un país. Tenemos que unirnos para sacar el país adelante”. En este sentido, manifestó que “Argentina es un gran país, tenemos todo: campo, petróleo, gas, litio, tenemos tecnología y gente capacitada para salir adelante”.

“Soy un ciudadano que quiere un país que incentive a los sectores productivos, con una justicia independiente, sin problemas de seguridad, sin pobreza y con mejor educación y salud para que todos puedan crecer y vivir dignamente”, agregó.

Finalmente, D´Onofrio expresó: “Lo más valioso que he logrado en mi vida es el afecto de la gente que reconoce que en River hemos hecho un trabajo con honestidad, compromiso y seriedad”, y agregó: “Me queda mucho por hacer y por eso quiero comprometerme para cambiar el rumbo de mi país”.

Rodolfo D'Onofrio dejará River Plate tras 8 años como presidente

D’Onofrio terminó su mandato frente al club millonarios a fines del 2021. Durante una entrevista con Infobae había recordado: “Cuando decidí ser candidato lo hablé con mi familia y amigos. Tengo amigos en rugby, en Belgrano Athletic, y me decían ‘¿sabes dónde te metés?’. Sí, pero no quería ser como los argentinos que están afuera y tiran la bronca porque las cosas no funcionan. No, comprometerte. Fui a River y me comprometí con este equipo para transformarlo. A mi familia le dije que ponía el apellido en juego. Sí, pero asumí el riesgo. Estaba convencido en el proyecto. Sabía que íbamos a mejorar la economía, las finanzas y la situación deportiva. Pero si vos me decías que íbamos a ganar 14 campeonatos, eso no lo pensaba. Sí pensé muy bien cuando fuimos a buscar a Enzo (Francescoli)”.

“Conozco de fútbol, pero tenés que llamar a alguien que conozca más que vos. Armamos una estructura profesional, con los mejores. Tonto es el que es presidente y elige a alguien que es menos capaz para sobresalir él. Tenés que buscar a los más capaces para llegar a los objetivos. Después de 8 años estoy convencido que esa es la forma y la manera. Las cosas no ocurren por casualidad, sino por causalidad. De suerte no se llega a las cosas. Gallardo no gana de suerte, River no gana de suerte, gana porque hay un trabajo profesional muy profundo. También hacemos una división muy clara. Nunca nos metimos a decirle a Marcelo “hay que traer tal jugador o por qué se juega de tal manera”. Y él también supo entender que hasta acá llegaba el fútbol y que de acá para allá era otra cosa. No por eso no hablábamos de fútbol, o él de la infraestructura. Sí, hablar, como yo le hablo de fútbol. Pero hablar. Él maneja el fútbol y nosotros las otras áreas”, había expresado.

SEGUIR LEYENDO