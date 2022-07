Fuerte repudio al ataque mapuche en El Bolsón: “¿Qué están esperando las autoridades? ¿Que haya un muerto?”

Nuevo video del ataque de la RAM a una casa de El Bolsón

Luego del violento ataque de un grupo autodenominado mapuche identificado con la RAM a un matromonio que vive en un complejo de cabañas en El Bolsón, Río Negro, las cuales quisieron incendiar con sus propietarios adentro, la ONG Consenso Patagonia emitió un duro comunicado en el que exigió mayor seguridad y se preguntó si los gobierno provinciales están esperando a ”que haya un muerto” para tomar alguna medida al respecto.

“Hoy es la Comarca Andina la que está en los medios. Pero es toda la Patagonia la que se siente afectada y temerosa ante la inacción de las autoridades. ¿Qué más pueden hacer los ciudadanos que exigir que se investiguen los hechos y que haya respuestas?”, cuestionó el organismo.

En este sentido, la entidad señaló que las Mesas de Consenso de Bariloche y de la Comarca Andina, las dos agrupaciones que la integran, ya le reclamaron a las autoridades rionegrinas que “actúen de manera urgente frente al ataque que sufrió el Camping Kumelen en Los Repollos, que derivó en graves lesiones para Pablo Conti”.

El comunicado de Consenso Patagonia luego de los últimos ataques mapuches

Se trata del hombre que es dueño de ese establecimiento turístico y que días atrás fue sorprendido mientras dormía por personas encapuchadas y armadas que entraron por la fuerza a su vivienda y le robaron cerca de $20.000 correspondientes a la recaudación de la renta temporal del lugar.

Antes de huir, los agresores utilizaron un bidón de combustible con el que incendiaron un colchón, con la idea de que las llamas alcancen a toda la estructura, provocándole además graves quemaduras en el cuerpo a Conti.

“Yo quiero que se sepa que esto no fue por un pelotudo que no se dio cuenta y dejó que un colchón se prendiera fuego. Nos entraron, nos asaltaron, nos tiraron dos o tres tiros, trajeron bidones de nafta y los tiraron. Prendieron un colchón, le tiraron nafta a Pablo encima y lo prendieron fuego. Me rompieron el vidrio de toda la casa, rompieron el vidrio de la camioneta, le tiraron nafta adentro y la prendieron fuego”, lamentó la esposa de la víctima.

Varias horas después del atentado, los emprendedores turísticos encontraron en el predio una nota que dejaron los delincuentes, en la que reivindicaban el ataque y firmaban con la sigla de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Los agresores reivindicaron el ataque en nombre de la RAM

“Una vez más, la Patagonia es golpeada por la violencia. Pablo Conti será acompañado toda su vida por las secuelas del ataque, pero sobrevivió para contarlo. ¿Qué están esperando las autoridades para ocuparse seriamente del tema? ¿Qué haya un muerto?” , remarcó la ONG Consenso Patagonia.

Además, el grupo, integrado por comerciantes, empresarios, productores y empleados de Río Negro, Neuquén y Chubut, recordaron que “en los últimos meses la Comarca Andina ha sido víctima de una sucesión de hechos violentos”, entre los cuales estuvieron los actos vandálicos en “la oficina de Turismo de El Bolsón, próxima a inaugurarse, luego la sede del Club Andino Piltriquitrón y después la oficina de Bosques en El Hoyo”.

“La sociedad no recibió explicaciones sobre estos hechos de parte de la Justicia ni de las autoridades gubernamentales. Nunca se mencionó un sospechoso o imputado alguno en las causas. Ahora, la violencia escala del daño material al daño físico infligido a las víctimas”, lamentó la entidad.

Por último, la organización no gubernamental sostuvo que “quienes tienen la responsabilidad de investigar no muestran avances” y “la Justicia no ofrece su orden reparador”, por lo que consideró que “este escenario se vuelve tierra fértil para la comisión de nuevos hechos delictivos cada vez más violentos y la ciudadanía está desamparada”.

