El Consejo de la Magistratura avanzó con tres concursos y miran al Ejecutivo y al Senado por los nombramientos

Horacio Rosatti

La decisión en el Consejo de la Magistratura de aprobar este viernes tres nuevas ternas de juzgados en el interior del país sirvió para que oficialismo y oposición volvieran a cruzarse por el concurso de la Cámara Federal porteña, las sillas que hoy ocupan los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Es que el kirchnerismo buscó recriminarle al presidente de la Corte y del Consejo, Horacio Rosatti, que se cumpliera el fallo sobre traslados que él desde el máximo tribunal había dictado. Rosatti le respondió que estaba “orgulloso” de aquella resolución que evitó “designaciones masivas”. La oposición aprovechó para exhortar al representante del Ejecutivo a que el presidente Alberto Fernández y el Senado, al mando de Cristina Kirchner, apuren la designación de jueces ya enviados por ese cuerpo.

Rosatti dio inicio esta mañana a la sesión plenaria que terminó durando más de cuatro horas. El día arrancó con la votación de las ternas de tres concursos: el 340, destinado a cubrir la vacante en juzgado de Puerto Iguazú Misiones; el 439 que busca titulares en Cámara Federal; y el 329 para el concurso de Santiago del Estero destinado a cubrir el TOF. Los tres fueron aprobados. Con esto, ya son seis las ternas enviadas al Ejecutivo desde que funciona la nueva estructura de 20 miembros en el Consejo de la Magistratura. Los otros concursos en trámite hay no reúnen consensos para ser votados.

Fue la oportunidad entonces en que el representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, volvió a buscar sumar voluntades, sobre todo para “los más complejos como los de la Cámara Federal de Py y un sinnúmero de juzgados y tribunales orales federales que hacen materialmente al servicio de justicia”, dijo. La consejera por los abogados Jimena de La Torre tomó el micrófono y afirmó: “El apuro lo debemos manifestar al Poder Ejecutivo Nacional y la comisión de acuerdos del Senado”.

Jimena de la Torre

Esperaba su turno el senador Martín Doñate, recién llegado, como De la Torre, al Consejo de la Magistratura luego de la fractura del bloque del oficialismo en el Senado. Usando su rol de recién llegado y subrayando su condición de consejero político, Doñate le habló a Rosatti: “No puedo dejar de manifestarme en este plenario acerca de la necesidad en este nuevo estamento, por un fallo firmado por usted que lo tiene como presidente del cuerpo, insistir ante mis colega consejeros y a usted en que se cumpla” con el concurso que “hoy nuevamente se ha postergado: el de la Cámara Federal de Comodoro Py. No hay justificación de la demora. Le voy a solicitar que que instrumente todos los mecanismos para que se cumpla ese fallo.” E insistió: “En su fallo (el de la Corte) se dice expresamente que el problema es de la falta de cobertura de vacantes ha adquirido la envergadura que llega a comprometer el funcionamiento de los tribunales judiciales”.

Rosatti recogió el guante. “Yo escribí de puño y letra ese fallo. Quiero recordar que si no hubiera salido ese fallo hubiéramos tenido designaciones masivas sin realizar el procedimiento que la Constitución establece. Estoy muy orgulloso (de ese fallo) y lo sostengo”. Fue así que celebró que ahora “estemos encontrando un mecanismo de confianza para destrabar concursos” porque “el objetivo es destrabar todos los concursos”. Y agregó: “Teniendo en cuenta de dónde venimos y a dónde vamos, quiero agradecerle a todos. Este es un órgano colegiado. Haré todo el esfuerzo para que el Consejo de la Magistratura cumpla todos sus cometidos: la selección, la propuesta, el enjuiciamiento, el proceso disciplinario y el mejoramiento de la infraestructura y el uso de los recursos”.

Por eso, se dirigió directamente a Doñate que había leído su voto en el fallo de los traslados. “Le agradezco que me recuerde esas palabras. Fuimos muy criticados por ese fallo. A veces un sector, a veces otro siempre critica.... Estoy muy orgulloso de ese fallo porque sino no se hubieran realizado los concursos que hoy todos plantean que deben ser activados”, dijo, buscando por dar por finalizado el tema.

El plenario del Consejo de hoy

Pero algunos consejeros querían seguir con los reclamos. El senador del FdT Mariano Recalde aprovechó para disparar una vez contra el fallo de la Corte Suprema sobre la estructura del Consejo de la Magistratura y sobre el per saltum para analizar los traslados de Bruglia y Bertuzzi. “Es de gravedad institucional, pasaron dos años”, dijo. Se quejó porque en ese fallo no hubo un plazo. Exhortó a “los más duros” dentro del consejo para “poner un poco de v voluntad” porque “parece que no quisieran que se cumpla el fallo de la Corte”. La diputada del FdT Vanesa Siley también se sumó al reclamo, luego de decir que “se sentía incómoda” porque en las transmisiones vía youtube ya no se mostraba su cara y la del resto cuando hablaba.

La oposición salió a responder. El diputado del PRO Pablo Tonelli advirtió: “Quiero recordar que los fallos traslados no son solo Bruglia y Bertuzzi. Son muchos. Ese fallo se refirió a una treintena de jueces. Yo dos veces por nota pedi que se sustanciaran todos los concursos a todos los jueces trasladados. Sin embargo el único que se hizo fue el destinado a reemplazar a Brugia y Bertuzzi. Si vamos a hablar del cumplimiento del fallo del Corte, hay que llamaron a todos los casos de jueces trasladados”.

A su turno, la diputada Fernanda Reyes (UCR) acompañó. Dijo que le alegraba esta “repentina preocupación” por ocupar vacantes. “Si nos preocupamos por los juzgados vacantes deberíamos preocuparnos los de 156 pliegos que fueron retirados del Senado injustificadamente y sería bueno que si todos venimos del sector político tomáramos nota de esto porque se ha despreciado el trabajo del Consejo de la Magistratura y a los que tuvieron en ese proceso. Se habla de Bruglia y Bertuzzi pero no se habla del resto de los jueces”, disparó. Y la consejera De la Torre aprovechó para denunciar irregularidades en el concurso por los dos cargos de la Cámara Federal porteña y que el tema tenía que volver a comisión.

Pablo Tonelli (Maximiliano Luna)

Como representante del Ejecutivo, Ustarroz dijo que el tema ya había sido zanjado y opinó que “consideramos que el fallo era claro... “. Hizo un silencio porque en la sesión se había hablado de dos fallos de la Corte. “Claro son los dos”, le espetó Rosatti. La diputada Graciela Caamaño también pidió la palabra para protestar porque “se mezcló todo”. Buscó explicar por qué no se había podido avanzar, como ex titular de Selección, con los concursos del resto de los jueces trasladados que no son Bruglia y Bertuzzi.

El consejero en representación de los abogados, Diego Marías también buscó terminar con “el revisionismo” que había puesto en juego en este plenario. “Gracias a la Corte, rompimos la inercia de que no salga nada, ya hemos votado concursos. Algunos concursos no serán del agrado de algunos pero hemos podido dar funcionamiento a este Consejo. Celebro que la Corte esté en esta mesa porque ha logrado lo que no pudimos hacer nosotros en este tiempo. Los tres concursos de hace un mes y estos tres de hoy sigan su curso y estén funcionando”, subrayó.

El juez Alberto Lugones se quejó de esa interpretación porque había que apurar todos los concursos. Según dijo, a ese ritmo los cargos no se van a cumplir ni en 25 años. “Tenemos seis vacantes de jueces que preocupan a muchos que dicen y se llenan la boca diciendo que se juzgue la corrupción”, opinó. Y en un momento, disparó que los concursos no salían porque desde la política llamaban para decir “no se aprueba ningún concurso”. Y entonces añadió: “Discúlpeme señor presidente, yo creo que ahora le tienen más temor a a usted que a las llamadas de afuera. Y ojalá que con ese temor ahora aprueben los concursos”, afirmó. La consejera Pamela Tolosa pidió la palabra para pedir terminar con la discusión y avanzar “con el orden del día”.

Así las cosas, Rosatti señaló: “No voy a hacer polémica, consejero Recalde, quiero que así lo entienda. Celebro este contrapunto porque muchas cosas de estas se decían entre tres, ocho o 14 pero no entre todos y con cámaras como hoy”. Y agregó: “Celebro esta conversación y también, entre líneas, como bien se dijo: este es un primer paso y no el último y si hay voluntad política me parece importante que se instruya el segundo y tercer paso para que se dinamice y sea práctico”. Fue una clara referencia al Ejecutivo y el Senado. “Todos entendemos de qué hablamos. Ahora vamos a las audiencias”, sostuvo. El dato de color que comentaban, no sin pesar, en los pasillos del Consejo de la Magistratura: esta fue la primera vez que hubo una reunión de plenario un viernes, previo a la feria judicial de invierno.

