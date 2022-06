El intendente Fernando Gray habló sobre la polémica por los planes sociales: “Con las organizaciones no hay que pelearse, hay que sentarse a hablar”

Fernando Gray sostuvo que el Estado tiene que organizar a los programas sociales

Luego de que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner planteara la necesidad de que el Estado “recupere el control” de los planes sociales, distintas organizaciones sociales como Barrios de Pie, Polo Obrero y el Movimiento Evita salieron al cruce con fuertes críticas. En ese marco, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray invitó a “hablar” con los movimientos que hoy administran planes sociales, aunque con prudencia, evitando confrontar con la líder del espacio kirchnerista.

Gray explicó que en la distribución de los planes sociales “hay una parte que es municipal y otra que son organizaciones pero no hay control de asistencia o qué planes tienen”. Por eso, remarcó que “el Estado es el organizador, tiene que haber un plan de trabajo, compra de insumos, control del trabajo que hacen, control de presentismo, y auditoría de unidad ejecutora”.

Durante el último plenario de la CTA, Cristina Kirchner había señalado que “los piqueteros en la República Argentina son hijos de las políticas neoliberales de los años 90. No nacieron con ningún gobierno populista. Fueron producto de los altos índices de desocupación y de la falta de oportunidades” por tal motivo considero que ahora “el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”.

De inmediato, referentes de movimientos sociales cuestionaron sus dichos e incluso el presidente de la Nación, Alberto Fernández respaldó a dichas organizaciones y les agradeció por estar “al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores más vulnerables”. Además, consideró que “lo que no es bueno es generalizar, no esperen que yo generalice”.

(Télam)

En ese contexto, el intendente de Esteban Echeverría remarcó: “Comparto lo que dice Cristina que hay que organizar pero cuando uno habla del universo de organizaciones sociales es muy diverso”. De hecho, planteó que existen movimientos que son serios y responsables pero hay otros con los que “hay que estarles detrás y otros que no sabés en lo que andan. El Estado tiene que ordenar y nosotros somos el último eslabón”.

Respecto a cómo volver a ordenar a las organizaciones sociales, Gray sostuvo en C5N que “es conducción política y del Estado”. Más allá de dicha organización, planteó que primero se debe capacitar a la gente con cursos y para eso, se deben concretar convenios con universidades u organizaciones como la UOCRA. Por eso, aseguró que “con las organizaciones no hay que pelearse, hay que sentarse a hablar”.

A su vez, Gray indicó que uno de los principales problemas es que “hay una cantidad muy importante de programas sociales particularmente en Buenos Aires que lo llevan adelante organizaciones y que el municipio o el Estado no tenemos conocimiento y no sabemos qué están haciendo”. Por ende, planteó que el “Estado no puede dar un beneficio sin un control”.

Si bien en los últimos tiempos las diferencias de criterios y posiciones marcaron al Frente de Todos, Gray sostuvo que pese a eso o a las coincidencias “tengo independencia de criterios. Me molesta cuando veo funcionarios que están todos sonrientes aplaudiéndose entre ellos. Hoy el país está en otra situación”, cuestionó. Y sostuvo que desde la dirigencia se debería estar en territorio escuchando los problemas de los habitantes.

Consultado específicamente sobre su reacción ante el discurso de Cristina Fernández, Gray dijo que “leyó extractos y a veces quedan fuera de contexto. Me parece que tenemos que acercarnos mucho más a la agenda de la gente con otras prioridades”. Aún así, aseguró que tiene matices y que si bien también apoya al presidente de la Nación, “me parece que hay que hacer ajustes y cambios”. De hecho, “estoy diciéndole a los dirigentes de nuestro espacio que se concentren en gobernar”, remarcó.

