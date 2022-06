Alberto Fernández visitará Ensenada en medio de la interna, territorio gobernado por un dirigente cercano a Cristina Kirchner

El presidente Alberto Fernández estuvo en tono de campaña en junio del año pasado en Ensenada para el inicio de los trabajos en las viviendas del programa Reconstruir. Lo acompañaron esa vez Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Axel Kiciloff y Mario Secco. (Presidencia)

El presidente Alberto Fernández compartirá un acto de entrega de viviendas en la localidad bonaerense de Ensenada este mediodía. Y lo hará junto a dirigentes que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner , en medio de la feroz interna del Frente de Todos. A su lado se sentarán el ministro de Hábitat y Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, y también el intendente local, Mario Secco, dos dirigentes enrolados en laagrupación kirchnerista La Cámpora.

Luego de la foto exhibida en Tecnópolis, donde se festejaron juntos los 100 años de YPF, las diferencias entre el Presidente y su vice volvieron a aparecer. Aquel día, el viernes 3 de junio, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, refutó los dichos de CFK sobre una licitación a medida de la empresa Techint para construir el gasoducto desde Vaca Muerta, y desató un terremoto interno en el Gobierno que derivó en su abrupta salida del gabinete. Alberto Fernández tuvo que prescindir de una de sus principales espadas con el objetivo de calmar las aguas, pero la tregua duró poco.

El lunes, en el plenario de la CTA en Avellaneda, la vicepresidenta lanzó fuertes cuestionamientos sobre la política de importaciones del gobierno nacional y le apuntó a los movimientos sociales. La ex presidenta cuestionó la tercerización de los planes sociales y aseguró que con el nivel de desocupación actual deberían existir menos subsidios. “Si Evita los viera, ¡mamita!”, chicaneó, en una frase que fue entendida como un dardo directo para el Movimiento Evita, aliado de Alberto Fernández.

(Franco Fafasuli)

Fernández abandonó su habitual tono conciliador al día siguiente, cuando respaldó explícitamente a los movimientos sociales. “Yo les quiero agradecer a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores más vulnerables llevando solidaridad a donde la solidaridad no existía, llevando compromiso a donde el compromiso no existía”, introdujo. Y continuó: “Quiero agradecérselo aún cuando algunas hagan picardías que nosotros no convalidamos, lo que no es bueno es generalizar, no esperen que yo generalice; mi eterna deuda de gratitud con cada una de esas organizaciones”.

También desde el Movimiento Evita y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular surgieron fuertes respuestas ante las expresiones que consideraron agraviantes. “ Lamentamos que parte de la dirigencia política sea incapaz de entender la realidad del trabajo en el siglo XXI ”, manifestó el Evita -que lideran el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, y el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro- en su comunicado aludiendo a la ex presidenta.

Por eso se aguarda con expectativa cuál será esta vez el tono del discurso presidencial (no se descarta que se realice solo una recorrida simbólica para no recalentar la interna) cuando se entreguen las 224 viviendas que pertenecen al programa Reconstruir, que se lanzó a mediados de abril del año pasado para la terminación de 55 mil viviendas que quedaron inconclusas en la gestión de Mauricio Macri.

El diálogo dentro de la coalición oficialista sigue cortado, e incluso arrastra al otro aliado, Sergio Massa, a quien en el congreso de su partido previsto para el 15 de julio le pedirán que haga valer el peso propio para encauzar el rumbo del Frente de Todos.

Alberto Fernandez - El presidente lanza el III Foro Mundial de Derechos Humanos que será en mayo de 2023, CABA

Alberto Fernández, la vicepresidenta, Massa, el gobernador bonaerense Axel Kiciloff y Secco compartieron un acto el 5 de mayo de 2021 en el mismo lugar que hoy cuando comenzaron las obras que hoy se inaugurarán.

Mario Secco, el jefe comunal, suele ser muy verborrágico y varios de sus discursos disparan polémicas. En 2021 fustigó a Horacio Rodríguez Larreta por el manejo de la Ciudad de Buenos Aires durante la pandemia. “La gestión de la pandemia de Larreta la veo con mucha plata para desarrollarla, siempre gobernó con plata. Yo lo pondría a gobernar una ciudad del Conurbano, sabés cómo fracasa a los dos días y lo cuelgan de la plaza”, aseguró en abril de ese año.

Aquel 5 de mayo también sus palabras causaron mucho ruido. “En los 220 años que vive Ensenada, estamos más preparados que nunca. Si quieren venir, que vengan. Estamos preparados compañeros para darles batalla en las elecciones”, expresó Secco, replicando la desafortunada frase del general Leopoldo Fortunato Galtieri “si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla”, que el dictador pronunció en 1982 en pleno desarrollo de la guerra por las Islas Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña.

