Sube la tensión entre los liberales: Carlos Maslatón desafió a Javier Milei a competir en una PASO

Carlos Maslaton y Javier Milei

Hace 31 días que Javier Milei y Carlos Maslatón hablaron por última vez. Desde entonces, en La Libertad Avanza pasaron casi tantas cosas como en Macondo. En medio de la vorágine, el abogado influencer paseó por los medios de comunicación y destiló detalles de las tensiones internas entre los libertarios.

Durante ese lapso efímero, apenas un mes, Milei consiguió el sello del Partido Demócrata como soporte institucional para su campaña presidencial, inició recorridas por el conurbano, generó una hecatombe al manifestarse a favor de la libre portación de armas y de la venta de órganos, y, como colofón, hizo su primer acto en un estadio de fútbol.

Durante la última semana, además, el economista realizó su primera gira internacional como candidato a presidente, en la que compartió actos con dirigentes políticos de la derecha en América Latina. Visitó Brasil y Colombia, donde estuvo junto a Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasilero, y Antonio Kast, ex candidato a la presidencia de Chile. En tanto que en Colombia dio una clase de economía y respaldó a Rodolfo Hernández, el candidato que el domingo perdió la elección presidencial de ese país ante Gustavo Petro. La frutilla del postre fue la alusión que le hizo ayer en Avellaneda la vicepresidenta Cristina Kirchner. Milei recogió el guante y la invitó a debatir.

Cada discurso o acto de Milei desataba un tuit de Maslatón y la interna se enardecía. Sin embargo, desde el búnker de Milei intentaron bajar la tensión: “Maslaton no fue ni es parte de La Libertad Avanza. Por lo que no se puede hablar de interna”. Ayer, el propio abogado liberal desafió al economista a competir en las primarias de 2023. “Vamos a las PASO 2023, Milei. Es la oportunidad para reflotar y salvar la campaña. No me digas que no”, espetó Maslatón.

Milei intentó bajarle el precio ayer al dirigente liberal en una entrevista en el canal LN+. “Carlos (Maslatón) no forma parte de la estructura de La Libertad Avanza y lo dice él mismo. Es un entusiasta inorgánico”. Y continuó: “No puede ser parte de la interna alguien que no está en el espacio. No tiene sentido”.

Karina Milei y Carlos Kikuchi junto al candidato a presidente de La Libertad Avanza

El principal foco de las críticas de Maslatón se centra en sus cuestionamientos a Karina Milei, hermana del economista, y a Carlos Kikuchi, armador político de La Libertad Avanza desde principios de 2022. El hombre del mercado financiero entiende que la llegada del ex vocero de Domingo Cavallo rompió el armado previo y que, en ese esquema, su rol se desdibuja.

El fin de semana Milei aterrizó de su gira regional y en el búnker libertario esperan la convocatoria a alguna reunión o cumbre para aquietar los ánimos. Maslatón exige que el diputado nacional convoque a un encuentro con Kikuchi para limar asperezas. “Eso es imposible hoy”, aseguran cerca del “Japonés”, seudónimo del ex vocero de Cavallo.

Maslatón defiende la estructura que habían diseñado los legisladores Ramiro Marra y Eugenio Casielles. Junto a ellos formó “Avanzan los Aliados” (ALA). Esa fracción libertaria fue la que llevó cuatro micros con militantes al acto de Milei en Gerli. Sin embargo, el economista considera que ALA es “algo que crearon unos seguidores de Twitter para bancar a la Libertad Avanza”. Y sentencia: “Ni siquiera es una agrupación”.

Cerca de Kikuchi entienden que deben dejar pasar el tiempo y cambiar el foco para que bajen las rispideces. Karina Milei confía en el “Japonés” y el armado que tejen continúa sobre rieles. Kikuchi dialoga con dirigentes a lo largo del país para sumarlos al espacio y organiza actos libertarios en diferentes provincias. El de julio tienen cita en Tucumán, en un evento junto a Ricardo Bussi. Y apuntan a hacer otro acto en agosto en el litoral argentino.

“A Maslatón no lo podés correr porque es un puntero externo, es millonario, influencer en las redes sociales y no pide ningún cargo”, explica un dirigente libertario en diálogo con Infobae y se pregunta: “¿Cómo hacés para callarlo?”. Mientras tanto, el abogado liberal no se calla y continúa arrojando dardos desde Twitter. “Acá lo único que se puede esperar es que lo ignoren (a Maslatón) y todo siga como si nada hubiera pasado”.

Ya en Argentina, Milei tiene previsto retomar su agenda parlamentaria y política. El líder libertario desfilará por canales de televisión y organizará sus próximos pasos en la provincia de Buenos Aires, que lo plasmarán en una serie de recorridas hasta fin de año.

