Alberto contó los problemas que tuvo para dormir con su hijo recién nacido: “Nos volvimos locos”

El Presidente y la Primera Dama, Fabiola Yáñez, luego del nacimiento de su hijo Francisco

A poco más de dos meses del nacimiento de su hijo Francisco, el Presidente Alberto Fernández reveló algunos detalles de los cambios que tuvo en su vida cotidiana con la llegada del bebé. Como a millones de padres y madres primerizos en el mundo, las horas de descanso en la noche del mandatario también se vieron afectadas y según dijo, junto a la Primera Dama Fabiola Yáñez tuvo problemas para dormir durante el primer mes de vida del niño .

En un extenso reportaje con Radio 10, el Jefe de Estado explicó que el motivo por el que a “Francisquito” le costó conciliar el sueño apenas nació fue que sufrió algunos problemas intestinales que lo incomodaron cuando tenía que descansar. “Al mes tuvo problemas intestinales, los cólicos y ahí nos volvimos locos”, contó Fernández, quien aclaró que su hijo ya superó el cuadro y hoy en día puede llegar a dormir varias horas seguidas. “La pasamos mal porque no lo veíamos bien. Ahora ya está bien y duerme cinco horas de noche corridas”, agregó.

De igual forma, Alberto se tomó el tema con humor y hasta hizo un chiste respecto a este tipo de cuadras intestinales, que son comunes en muchos nenes recién nacidos. “No puedo entender cómo todavía no se inventó un remedio. Descubrimos la vacuna contra el COVID pero no una solución a los cólicos de bebé”, dijo el Presidente entre risas.

Pero no fue lo único de lo que habló respecto a su vida como flamante padre. El mandatario aprovechó para expresar cómo se siente con el bebé, el amor que siente por él y comparó el hecho de ser padre a los 34 años -cuando tuvo a su primero hijo Estanislao- y ahora a los 63, con el nacimiento de Francisco .

“Francisquito está fenómeno, se lo ve bárbaro, está lindísimo. Me tiene perdido. Ahora en un ratito lo voy a sacar, mientras camino damos una vuelta juntos. Él en el carrito y yo caminando”, adelantó el Presidente, quien también bromeó con que pese al frío, lo va abrigar muy bien porque la madre está pendiente de que así lo haga. “Fabiola piensa que está en la Antártida y lo abriga”, añadió.

En cuanto a las diferencias de sus dos paternidades, señaló: “Entre ser padre a los 60 y los 30, hay 30 años de diferencia. Para una persona es mucho. Lo que siempre digo es que una de las cosas que siempre comento es que el amor por un hijo es incondicional, único e irrepetible que no es así a la inversa. Los hijos no somos con los padres como nuestros padres fueron con los hijos”.

Ayer, la Primera Dama publicó una foto del menor en la previa del comienzo del fin de semana extra largo. Por lo que se observa, el pequeño heredero goza de muy buena salud. Su comentario recibió un sinfín de reacciones positivas, muchas de ellas de personalidades como Michelle Bolsonaro, Primera Dama de Brasil, la vedette Moria Casán o hasta de la actriz venezolana Grecia Colmenares.

El posteo de la Primera Dama con una foto de su hijo

“¡Me voy a pasear! Que vivan un hermoso fin de semana”, escribió Fabiola Yáñez en su más reciente posteo con el que compartió entre sus seguidores de Instagram, sus planes para darle inicio a este fin de semana largo. En la imagen se lo ve muy abrigado.

Francisco nació a las 01.21 de la madrugada en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, adonde había ingresado unas horas antes con contracciones de trabajo de parto. “¡¡¡Nació Francisco!!! Con tu madre, Fabiola Yañez, estamos inmensamente felices. ¡¡¡Bienvenido a la vida!!!”, escribió el jefe de estado en la red social, donde compartió una foto con las huellas de los pies de su pequeño hijo, su nombre y la fecha y hora de su nacimiento.

Los rumores sobre el embarazo de la Primera Dama se oficializaron el pasado 23 de septiembre de 2021, cuando el propio Gobierno confirmó la noticia. Días antes habían circulado algunas imágenes sugestivas en eventos públicos: “Se informa que la primera dama Fabiola Yáñez se encuentra cursando la décima semana de su embarazo (único). Su estado de salud es bueno y bajo estricto control médico. Desde la Unidad Médica Presidencial se brindará ante la opinión pública la información sobre la evolución del embarazo con el fin de comunicar con precisión”, se notificó en aquel momento.

El avance del embarazo de Fabiola Yáñez fue mantenido con una estricta reserva por parte del presidente y de la Primera Dama. La evolución del mismo resultó un misterio hasta las últimas dos semanas, cuando se confirmó el nombre del pequeño y cuando se brindó la fecha de la cesárea.

