La dura crítica a Alberto Fernández de uno de sus ex ministros: “Me decepcionó”

El presidente Alberto Fernández fue criticado por uno de sus ex funcionarios

Cuando había bajado la intensidad de la interna en el Frente de Todos, Alberto Fernández volvió a recibir una dura crítica, esta vez de parte de uno de sus ex ministros, Nicolás Trotta, quien sostuvo que el jefe de Estado lo “decepcionó” y que es “el principal responsable” de los problemas que tiene actualmente el Gobierno.

“Yo he tenido diferencias públicas con el Presidente, vinculadas a la presencialidad y a un incidente con una docente, lo cual terminó de quebrar nuestro vínculo personal, pero creo que nuestro frente, con aciertos y equivocaciones, es mucho mas importante que él”, comenzó diciendo el ex titular de la cartera de Educación.

Durante una entrevista en Radio Mitre, el ex funcionario aseguró que si no lo hubieran desplazado del cargo “seguiría poniendo el hombro”, aunque aclaró que no lo haría por el mandatario nacional, sino “por las ideas que el especio debería representar, algunas de las cual se han olvidado en el camino”.

“Perdí todo tipo de dialogo con el Presidente, incluso antes de dejar de ser ministro. Si me defraudó como persona es secundario, mi decepción se vincula a lo que proyectábamos y a lo que estamos logrando desplegar . Creo que teníamos una enorme responsabilidad a partir de lo que fueron años muy duros para los argentinos y el Frente de Todos fue exitoso en términos electorales, pero no se trasformó en una herramienta de trasformación positiva y el principal responsable de que eso no haya ocurrido es el Presidente, porque nuestro sistema es presidencialista”, agregó Trotta.

Por otra parte, el ex ministro de Educación también dio su visión sobre la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de prohibir el lenguaje inclusivo en las comunicaciones institucionales de las escuelas porteñas, tanto públicas como privadas, lo que generó cruces con las autoridades nacionales.

“Yo nunca estoy a favor de prohibir lo que puede ser una construcción social, y no utilizo el lenguaje inclusivo, pero creo que nos ha permitido como sociedad debatir y visibilizar que muchos sectores de nuestra sociedad no se sentían incluidos en nuestro lenguaje. Ahora, tampoco estoy a favor de imponerlo. Me parece que hay que ver cómo evoluciona y cómo se irá adaptando la sociedad, pero es un debate absolutamente secundaria”, opinó al respecto.

El ex ministro de Educación Nicolás Trotta (Gastón Taylor)

En cuanto a la situación económica de la Argentina, el ex funcionario defendió el rol de Martín Guzmán, a quien calificó como “un buen ministro”, y destacó: “He tenido algunas diferencias con él, pero para él es muy importante la inversión en infraestructura para el desarrollo, en educación y en ciencia y tecnología, que son tres áreas que tienen un marcado crecimiento en el Presupuesto y eso lo logramos consensuar con él”.

No obstante, también marcó que “en la política inflacionaria están habiendo algunas equivocaciones en (el marco de) un horizonte claro” y, en este sentido, sostuvo que Alberto Fernández también “se equivocó cuando dijo que le iba a declarar la guerra a la inflación y generó que en dos días se remarcaran 7% los precios sin que se tome ninguna medida”.

Por último, Trotta también hizo una autocrítica de la decisión de mantener cerradas las escuelas durante varios meses durante la primera etapa de la pandemia del coronavirus y reconoció que fue un error “sostener lo máximo posible” la suspensión de la presencialidad.

Al respecto, el ex titular de la cartera educativa explicó que la idea original era “hacerlo provincia por provincia”, evaluando cada caso en particular, pero aseguró que “había tal temor” en la población que “era muy difícil contener” la situación.

“Yo llegué a decirles a los especialistas ‘estamos frente a una estampida, intentemos contenerla y ordenarla porque si no perdemos todo tipo de autoridad’. Por ejemplo, la provincia de Jujuy había anunciado una semana antes el cierre de las escuelas. ¿Cuántos casos tenía? Confirmados, ninguno, solamente casos sospechosos. Eso ya nos generó mucha presión social. Ahora, si pudiéramos volver en el tiempo, si la evidencia que tenemos hoy la hubiéramos tenido en el 2020, claramente las decisiones hubiesen sido distintas”, cerró.

