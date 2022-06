Alicia Kirchner le respondió a Rosenkrantz: “Hay declaraciones que asustan”

Alicia Kirchner

Alicia Kirchner se sumó a las críticas que el gobierno nacional lanzó contra el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien contradijo el popular dicho peronista al afirmar que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad”. En ese sentido, la gobernadora de Santa Cruz denunció que “el poder económico históricamente quiso eliminar los derechos de los más vulnerables”. Desde la Casa Rosada habían alertado que se trataba de una clara expresión de “la doctrina liberal” .

“No es populismo, es humanidad” , resaltó la mandataria provincial en un comunicado en el que defendió la frase que popularizó Eva Perón que sostiene que “donde hay una necesidad nace un derecho”.

En esa misma línea, Alicia Kirchner alertó: “Hay declaraciones que asustan. El poder económico históricamente quiso eliminar los derechos de los más vulnerables. No funcionó. Esas medidas empobrecieron a la gente e hicieron más ricos a unos pocos. Después se justifican diciendo que ‘pasaron cosas’, endeudan el país, lo empobrecen y no se hacen cargo”.

“El desarrollo debe ser con inclusión social y más aún después de una pandemia que golpeó duro a nivel global. El Estado, incluyendo obviamente al Poder Judicial aunque algunos se hagan los distraídos, debe ser redistributivo, tener una mirada y representación federal”, agregó.

Carlos Rosenkrantz

Durante la conferencia titulada Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica, organizada por la Universidad de Chile, Rosenkrantz había expresado: “No puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades, a menos que restrinjamos qué entendemos por necesidad o entendamos por derecho aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables”.

En su exposición, Rosenkrantz consideró también que el populismo es “relativamente insensible” a la “cuestión del costo que involucran las reformas que propone” y que “hay una afirmación muy insistente en mi país, que veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cual detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho”.

En ese sentido, el juez afirmó que “un mundo donde todas las necesidades son todas satisfechas es deseado por todos, pero ese mundo no existe” y agregó: “Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política y moral. Discutimos política y moralmente justamente porque nos encontramos en situación de escasez”.

Quien también salió a responderle al miembro de la Corte fue la portavoz presidencial Gabriela Cerruti: “Lo que afirma es el corazón de la doctrina liberal, al margen de que lo haga oponiéndose o dando vuelta una frase de Eva Perón”.

Y amplió: “No solo para el movimiento peronista o para el actual gobierno, sino para la mayoría de los argentinos, (la frase de Evita) expresa lo que es un anhelo de todos los ciudadanos que es poder vivir una vida plena y buscar la felicidad de la manera que cada uno quiera buscarla con el apoyo del Estado y las necesidades básicas satisfechas”.

