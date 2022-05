Martín Redrado: “Hubo gente allegada al Gobierno que me pregunta qué haría con la economía”

Massa con economistas cercanos a su espacio, en un Coloquio de IDEA, años atrás

Martín Redrado, ex presidente del Banco Central de la República Argentina, dio detalles de la reunión de economistas —de la que formó parte— con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, registrada ayer en el marco de una jornada que estuvo marcada por la difusión del índice de inflación de abril en el país, que fue de 6% y llegó al 58% en los últimos 12 meses (la cifra más alta en 30 años). También respondió ante la consulta sobre si recibió un ofrecimiento por parte del Gobierno para desembarcar en el ministerio de Economía.

“En la reunión estaban Marco Lavagna, Miguel Peirano, Diego Bossio, Martín Rapetti. Fue una reunión habitual de economistas donde se hace una evaluación de la situación económica, pero sobre todo cada uno, como hacedores de políticas públicas, la obligación que tenemos es de plantear soluciones”, comentó en un principio Redrado en diálogo con radio Mitre.

“No sólo en esta reunión, también en los últimos meses he tenido reuniones con intendentes, gobernadores, legisladores tanto del oficialismo como de la oposición . Lo que encuentro es mucha inquietud por cumplir sobre todo con el acuerdo con el FMI pero también plantear un esquema superador. Está claro que el esquema que se ha acordado con el Fondo es un esquema que no derrota a la inflación, al contrario, y que tampoco plantea un sendero de crecimiento económico ”, señaló el ex titular del Banco Central. “Por lo tanto, esta es una reunión más de las que se requieren distintas opiniones de distintos economistas”, agregó.

Redrado en la Feria del Libro (Luciano González)

Sucede que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, reunió a un grupo de importantes economistas para conversar sobre la compleja situación actual y las perspectivas para que el país vuelva a crecer, según trascendió ayer.

El ámbito del encuentro fue la casa de Massa en Tigre, con la presencia del ex presidente del Banco Central, Martín Redrado; el vicepresidente del BICE y ex ministro de Economía, Miguel Peirano; el director del Indec, Marco Lavagna; los socios del estudio Equilibra, Diego Bossio y Martín Rapetti; y el Lisandro Cleri, subdirector ejecutivo de Operaciones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) en Anses. Por un compromiso familiar faltó a la cena uno de los principales asesores de Massa, Guillermo Mitchell, su mano derecha en cuestiones tributarias.

¿En los últimos tiempos le ofrecieron el Ministerio de Economía? , le preguntó el periodista Eduardo Feinmann, a lo que Redrado respondió: “ No, no ha habido un ofrecimiento formal . ¿Un ofrecimiento informal? A ver, seamos precisos con lo de ‘informal’. En distintas conversaciones puede haber gente allegada al gobierno que pregunta qué haría con la economía de la Argentina. Si eso es un tanteo o no, nadie ha venido en nombre del Presidente (Alberto Fernández) para hacer una propuesta . Pero saben que lo que Argentina necesita es no hablar de personas sino hablar de planes”.

“Es momento de planes, de tener equipos y también de tener leyes que lo puedan respaldar”, enfatizó luego el economista.

Redrado, ex presidente del Banco Central de la República Argentina (Maximiliano Luna)

Ayer, el Indec informó que la inflación de abril fue de 6% y de esa manera la suba de precios de los últimos doce meses alcanzó el 58%. En términos interanuales, además, tocó su punto más alto en las últimas tres décadas.

“Si hablamos de cómo derrotamos la inflación, Argentina necesita tres leyes, una ley que recorte la emisión monetaria del Banco Central, que reforme el artículo 20, que restrinja a la mitad la emisión monetaria, que es preocupante lo que está ocurriendo”, explicó Redrado. “La tendencia en el mes de abril y en el mes de mayo es que de vuelta el Banco Central está emitiendo más de la cuenta”, comentó en ese sentido.

Luego continuó: “Una ley en materia fiscal que marque un sendero de desindexación del gasto público y una ley que marque cómo el sector privado a través de las políticas de ingreso que marque el sector público sea convergente con una tasa de inflación”, completó en el plano de sus recomendaciones.

