Hotesur-Los Sauces: Cristina Kirchner y sus hijos pidieron que se confirme el sobreseimiento

La vicepresidenta Cristina Kirchner (Foto: @CFKArgentina)

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y sus hijos, el diputado nacional Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, pidieron que se confirme su sobreseimiento en la causa “Hotesur-Los Sauces” en la que están acusados de lavado de dinero. Lo hicieron en un escrito ante la Cámara Federal de Casación Penal donde la Fiscalía solicitó que se revoque el sobreseimiento y que se ordene hacer el juicio a la ex presidenta y al resto de los acusados.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, los abogados de los Kirchner, presentaron ayer un escrito de 59 páginas en el que explicaron por qué entienden que la causa debe cerrarse, tal como dispuso en noviembre pasado el Tribunal Oral Federal 5. Ahora los jueces de la Sala I de la Casación, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, deben convocar a una audiencia para escuchar a las partes. Y luego quedarán en condiciones de resolver.

En la causa se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita de parte de las sociedades Hotesur y Los Sauces - de la familia Kirchner- en el alquiler de sus hoteles y propiedades a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. La imputación es que alquilaron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Los Kirchner, los empresarios y otros acusados fueron procesados y enviados a juicio oral. En noviembre pasado, el TOF 5, por mayoría de dos jueces a uno, sobreseyó a todos los imputados. El fiscal Diego Velasco apeló esa decisión que pasó a la Cámara de Casación. Ayer venció el plazo para que las partes hagan sus presentaciones en Casación.

El fiscal de Casación Mario Villar pidió que se revoquen los sobreseimientos y que se haga el juicio oral. “Las sentencias arbitrarias enmascaran bajo la apariencia de un acto jurídico una decisión desamparada de legalidad, por ello no son sentencias, no dicen el derecho y los que las dictan no actúan como jueces, sino como voluntades subjetivas apartadas del sistema jurídico que deberían defender”, criticó el fiscal de Casación sobre la decisión que tomaron los jueces del TOF 5 Daniel Obligado y Adrián Grünberg de sobreseer el expediente. En disidencia, la magistrada Adriana Palliotti había votado por hacer el juicio oral.

En contraposición con la Fiscalía, los Kirchner pidieron que se confirme el sobreseimiento. A lo largo de su presentación sostienen varios argumentos. Los dos principales es que no hubo lavado de dinero porque todo el dinero que se objeta como ilegal tuvo una “perfecta trazabilidad” y porque los delitos precedentes del lavado fueron desestimados.

Los abogados explicaron que los pagos que las empresas Hotesur y Los Sauces recibieron “estaban bancarizados y fueron efectuados mediante cheques o transferencias bancarias” por lo que no hay lavado de dinero porque se trata de “un proceso en virtud del cual los bienes provenientes de un delito que están por fuera del sistema económico legal se integran al mismo a través de una o varias actividades, simultáneas o sucesivas, que tienen por propósito dotar a los bienes originarios -o sus subrogantes- de apariencia de legalidad”.

Alto Calafate, uno de los hoteles de los Kirchner

La defensa también señaló que Báez, López y De Sousa fueron sobreseídos en las causas que se imputan como delitos precedentes del lavado de dinero. En el caso de Báez fue por las obras públicas que el empresario recibió durante el kirchnerismo para Santa Cruz. Fue sobreseído por la justicia de la provincia pero actualmente está siendo juzgado junto con Cristina Kirchner y otros imputados por el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, en un proceso que se estima que finalizará antes de fin de año.

Beraldi y Llernovoy además agregaron en su presentación que el tipo de lavado de dinero que se imputa en la causa no estaba legalmente vigente cuando ocurrieron los hechos, por lo que se debe aplicar la ley penal más benigna a los acusados y así sobreseerlos.

Las partes hicieron sus presentaciones en Casación. Ahora los jueces de la Sala I deben fijar una fecha de audiencia para escuchar de manera oral los argumentos. Luego quedarán en condiciones de resolver.

Los jueces Petrone, Barroetaveña y Figueroa son clave para Cristina Kirchner. Los mismos la sobreseyeron en la causa de dólar futuro. Tienen para resolver su sobreseimiento en “Hotesur-Los Sauces” y en la causa por la firma del memorándum con Irán. Y fueron los que por mayoría avalaron la declaración de los arrepentidos en la causa de los cuadernos de la corrupción.

