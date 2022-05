Video: una montaña de papeles y carpetas sorprendió a los empleados de ANAC en el regreso a la presencialidad

Regreso a la presencialidad en ANAC

Después de dos años y medio, los empleados públicos y trabajadores de todos los ministerios de la Administración Pública Nacional (APN) volvieron ayer a prestar funciones de forma presencial. El regreso fue establecido por la Resolución 58/2022, publicada el 4 de abril en el Boletín Oficial. La normativa dispuso como fecha límite el 1 de mayo para que todas las áreas de la APN retornen al régimen laboral que regía hasta antes del 11 de marzo del 2022, cuando un decreto del Ejecutivo ordenó el trabajo remoto como medida de cuidado por la pandemia.

En este contexto, se conoció un video viral de una oficina en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en el que se ve una montaña de papeles, carpetas, escritorios atestados y empleados parados, ordenando cajas. En las redes sociales circuló el video y algunos usuarios reclamaron por las condiciones en las que se trabaja luego de la virtualidad. El periodista Federico Teijeiro posteó en su Twitter que al “caos” en las oficinas de la ANAC se suma “empleados sin escritorios y computadoras sin acceso a internet, pisos todavía en obra”.

Sin embargo, desde la máxima autoridad aeronáutica argentina le aclararon a Infobae que el desorden que se veía en el video es producto de una mudanza que realizaron a comienzos de este año y llevó “varios meses” . Anteriormente, la autoridad de la aviación civil estaba en la calle Azopardo y actualmente se encuentra en Balcarce y Moreno. “La mudanza se fue haciendo gradual, a medida que se habilitaron los pisos”, explicaron en la ANAC.

Para dimensionar la relevancia de este organismo en el que se filmó el video en cuestión, es la autoridad que tiene el rol de la seguridad operacional de los vuelos, control y fiscalización de la actividad aérea civil en todo el país. Su administradora nacional es Paola Tamburelli, licenciada en Relaciones Internacionales, especializada en Derecho Aeronáutico, que asumió en el cargo con la llegada de Alberto Fernández al Gobierno.

La viralización del video despertó cuestionamientos y comentarios de los usuarios acerca de las condiciones en las que la administración pública está trabajando. Algunos trabajadores de la ANAC contactados por este medio deslizaron en confidencialidad que el problema se originó porque “la mudanza fue muy desprolija y tuvo muchas idas y vueltas”. El traslado del mobiliario aún no finalizó, ya que no están habilitados la totalidad de los pisos del edificio. “Algunos todavía no tenemos escritorio ni PC para laburar”, contó otro empleado del lugar.

Este medio se contactó con la Secretaría de Gestión y Empleo Público, a cargo de la socióloga Ana Castellani, y explicaron que actualmente todas las dependencias públicas de la Administración Nacional realizan sus actividades y tareas de forma presencial.

En otros ministerios, la vuelta a las oficinas ya se había implementado en tandas o burbujas. Sin embargo, la resolución emitida por la Secretaría de Gestión estableció el regreso total a partir de esta semana. “Ahora todo el mundo vuelve como antes del período excepcional que fue la pandemia”, informaron en el equipo de Castellani.

En relación con la vacunación contra el coronavirus en la planta de trabajadores del Estado, desde el área de la Jefatura de Gabinete que coordina a los empleados públicos detallaron que el 93% del personal de la APN tiene esquema completo.

A su vez, los empleados públicos a nivel nacional tienen un contrato laboral en el Estado que establece la presencialidad y cualquier modificación debe ser discutida con las representaciones gremiales que agrupan a los trabajadores estatales, es decir, UPCN y ATE.

“Si bien puede haber tareas que sean teletrabajables, hay que establecerlo en un acuerdo paritario con ambos gremios”, explicaron. Es decir que de ahora en más, por fuera del período excepcional de la pandemia, el trabajo remoto no puede ser dispuesto unilateralmente por el Estado. Si bien el retorno presencial es total, todavía se recomienda el uso de barbijo, lavado de manos y otro tipo de cuidados sanitarios propios del confinamiento. Algo que ya no tiene vigencia es la ventilación cruzada, según indicaron en la cartera de Gestión Pública.

