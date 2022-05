Boleta Única de Papel: la oposición definirá la estrategia de la sesión especial convocada para el jueves

La oposición convocó para el próximo jueves a sesión especial para debatir el proyecto de Boleta Única de Papel. (foto NA)

Referentes de la oposición definirán en las próximas horas la dinámica de la sesión especial del próximo jueves donde se está previsto discutir en la Cámara de Diputados los proyectos de implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) para las próximas elecciones. “La intención es dar una clara señal política de unidad detrás de este proyecto” , explicaron a Infobae fuentes parlamentarias, mientras siguen la cuenta, uno a uno, de los legisladores y legisladoras que estarán presentes en el recinto.

“Estamos entre 129 y 130 diputados”, explicó a este medio un operador familiarizado con las negociaciones entre los bloques de Juntos por el Cambio -tanto del PRO, como la UCR, la Coalición Cívica y los “socios” menores-, el Interbloque Federal de Florencio Randazzo -donde tallan los cordobeses y los santafesinos-, como así también los sectores liberal/liberatarios y de Juntos Somos Rio Negro, que estamparon la firma la semana pasada para la sesión especial y que confirmaron el compromiso de estar en cada banca, mientras se inician las negociaciones.

La Boleta Única de Papel es clave para mejorar el sistema electoral.

El problema es que los diputados opositores si bien tendrían la mitad más uno de la Cámara para iniciar la sesión por la BUP, no cuentan con los 180 exigidos para que el pleno de la Cámara apruebe sobre tablas -con dos tercios- un proyecto de consenso sin pasar por comisión. Al debate del jueves se llegará sin proyecto único y, más aún, con una indefinición clave: la poderosa Comisión de Asuntos Constitucionales sigue sin conformarse por la persistencia del desacuerdo tanto en las filas del Frente de Todos como en las distintas vertientes de JxC. “Para llegar al quorum alcanza sólo con la oposición, pero para aprobar la Boleta Única de Papel se requiere de un gran consenso, que tiene que incluir a parte del peronismo”, afirmaron las mismas fuentes.

Asuntos Constitucionales es una de las 27 comisiones donde todavía no se pudo avanzar con la conformación por falta de acuerdo, mientras que sí se logró y se anunciará en las próximas horas la estructura e integrantes de Previsión, Economía, de Cultura, de Familia, de Mujeres y de Derechos Humanos. De hecho, también hubo consenso político para que Diputados discuta en comisiones la firma de dictámenes de un paquete de iniciativas para promover el crecimiento económico y el desarrollo productivo, que hasta podría ser debatido el mismo miércoles: incentivo a la Construcción y de regulación de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial a la cabeza, se trabajará, además, otras medidas que también cuentan con consenso parlamentario.

“Los proyectos electorales son tan importantes que no pueden estar sujetos a ninguna reforma a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, porque el Poder Ejecutivo lo tiene vedado. Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar a través de una ley sobre tablas, ya que no tiene dictamen de comisión?. ¿De verdad la oposición pretende sacar una ley sin dictamen de comisión, sobre tablas y en una sesión especial? Es inaudito ”, fue la frase que pronunció el presidente del bloque del FDT, Germán Martínez, al ser consultado sobre el tema.

Más reclamos de reforma

Daniel Zovatto, director regional De IDEA Internacional, defendió el sistema de Boleta Única de Papel

En las últimas horas trascendieron nuevas críticas al sistema electoral vigente en Argentina y una fuerte apología a la reforma electoral con la implementación de la Boleta Única de Papel. En ese sentido, el director regional para Latinoamérica de IDEA Internacional, Daniel Zovatto, sumó su opinión a favor de impulsar una reforma al sistema vigente en la Argentina para elegir cargos nacionales -de presidente a gobernadores y legisladores- al tiempo que vinculó el rechazo a los cambios a “una picardía, cobardía o ignorancia”.

“El sistema actual es claramente un sistema deficiente que debe ser cambiado y que no ha sido reformado por picardía o por cobardía o por ignorancia o por algún otro objetivo. Hay intereses perversos que lo mantienen pese a que es claramente ineficiente respecto del que estamos proponiendo. Desde el punto de vista institucional estoy abierto a hacer el debate para demostrar que el sistema actual comparado con este es claramente deficiente y debe ser cambiado y sino ha sido cambiado es por las razones que he mencionado”, afirmó Zovatto en un video difundido por la Red de Acción Política (RAP).

“Este es un sistema que, independientemente de que las elecciones se hacen y los resultados se aceptan, no tiene un piso de equidad en la competencia electoral, ya que no le doy a cada ciudadano la posibilidad cierta de que cuando entra al cuarto oscuro que va a tener frente a él o ella toda la oferta electoral, y eso es gravísimo, no hay ningún elemento o excusa para mantenerlo “, aseguró Zovatto, quien integra la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Buenos Aires, ambas en Argentina; es miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI); asesor de Red de Acción Política Argentina y del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento de Argentina (CIPPEC).

Un sistema caro y opaco

En la Cámara de Diputados, entre los especialistas que discuten los cambios al actual régimen con el que se votan los cargos electivos nacionales cada dos años, detallaron cuáles son los cambios y las “trampas” que quedarían atrás si se avanza con la BUP. El principal es que según el régimen vigente, cada fuerza política está habilitada a recibir fondos para imprimir boletas por hasta dos padrones y medio para las PASO y para las elecciones generales. En los comicios pasados, sólo en la provincia de Buenos Aires se presentaron 28 fuerzas en primarias y quedaron en carrera seis para la general. “Con la Boleta Única de Papel se terminan las pymes electorales que se dedican a recibir dinero con el objetivo de imprimir boletas que son muy difíciles de confirmar que, efectivamente, se imprimieron”, explicaron a Infobae.

“ Se destinaron en todo el proceso electoral cientos de millones de pesos en la impresión de boletas, en la logística para que esos paquetes de boletas llegaran a cada una de las escuelas y centros de votación y en el pago de fiscales cruzados para que estén controlándose todo el tiempo que ninguno se robe la boleta del otro. Teniendo una sola boleta con todos los candidatos ese negocio se termina automáticamente ”, consignó.

