El oficialismo en el Senado intentará avanzar esta semana con la reforma de la Corte Suprema

El kirchnerismo insistirá con reformar la Corte Suprema

El Frente de Todos retomará esta semana la discusión para intentar avanzar con la reforma de la Corte Suprema de Justicia en el Senado de la Nación, donde se presentaron cuatro proyectos para incrementar la cantidad de jueces.

El próximo miércoles se reanudará el debate en comisión sobre la reforma en la composición del Máximo Tribunal, con la apertura de una ronda de expositores entre los que habrá constitucionalistas y representantes del Poder Judicial.

Senadores de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, y de Asuntos Penales discutirán desde el mediodía sobre los alcances de los cuatro proyectos de ley presentados desde el Frente de Todos. Solamente habrá presencia de invitados del oficialismo, ya que desde Juntos por el Cambio adelantaron que no presentarán ningún orador y que no apoyarán la reforma. “Nosotros no vamos a tener un dictamen de minoría, por lo que tampoco vamos a llevar a especialistas a la reunión de la comisión”, habían manifestado a Infobae desde el interbloque opositor.

En la oposición consideran que el debate “es inoportuno” y que forma parte de la controversia entre el Poder Legislativo y el Judicial iniciada en torno al Consejo de la Magistratura. En este contexto, sabiendo que habrá dictamen por el número que el oficialismo tiene en la comisión y el apoyo de senadores como Alberto Weretilneck, de Somos Río Negro, que presentó su propio proyecto, JxC definió que se opondrá desde lo discursivo, votará en contra y dejará que el proyecto siga su curso.

“Veremos. Todos sabemos que no pasa y que es fuego de artificio para presionar a la Corte Suprema en medio de la tensión que tiene el kirchnerismo con el tribunal. Vamos a probar una nueva estrategia que es la de esperar y ver como pasa en el Senado y como choca de frente contra la paridad en la Cámara de Diputados”, explicó días atrás un senador de Juntos por el Cambio.

Con la presentación de un nuevo proyecto en el último plenario de comisiones de la semana pasada, son cuatro las iniciativas para reformular la Corte Suprema: las del puntano Adolfo Rodríguez Saá y la neuquina Silvia Sapag, ambos del FdT, y las del rionegrino Weretilneck y la riojana Clara Vega.

Los cuatro jueces de la Corte Suprema

En el inicio del debate, Sapag anunció la presentación de un proyecto propio que eleva de cinco a 15 la cantidad de miembros del tribunal y que busca analizar la “calidad profesional” de los magistrados antes de que ocupen una vacante. La legisladora explicó que en el articulado introdujo como requisito que los jueces certifiquen sus antecedentes laborales, las empresas que integraron y los clientes que tuvieron como abogados, detalles que se acercan a las preferencias de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Por su parte, el proyecto de Weretilneck plantea ampliar la cantidad de jueces de los 5 actuales a 16 miembros. Según el escrito presentado por el rionegrino, en la composición del Máximo Tribunal deberá “garantizarse y promoverse la paridad de género y el federalismo”. A tales fines, la Corte deberá integrarse con al menos tres miembros por cada región, debiendo ser naturales de ella, o teniendo al menos ocho años de residencia inmediata.

Esta iniciativa se suma a otra presentada por el Rodríguez Saá, que propone una Corte de 9 miembros.

La única iniciativa que no propone modificar el número de miembros de la Corte, pertenece a la senadora Clara Vega. La ex miembro de Juntos por el Cambio en la Cámara alta y actual aliada circunstancial del oficialismo ingresó hace unas semanas un proyecto de ley que establece “la paridad de género entre hombres y mujeres”. En la actualidad son cuatro hombres y falta nombrar a un juez que debería ser mujer, ya que ocuparía el lugar de Elena Highton de Nolasco, que se jubiló.





SEGUIR LEYENDO: